Murnauer Volksfest: Fast alles eine Nummer kleiner - Am 8. Juli wird o‘zapft

Von: Andreas Mayr

Zeit, dass sich was dreht: Das Murnauer Volksfest steht bevor (hier eine Archivaufnahme von 2019). © Andreas Mayr

Nach zwei schwierigen Jahren ist wieder ein Murnauer Volksfest ohne Corona-Beschränkungen möglich. Und doch ändert sich vieles: Im Bierzelt gibt es weniger Plätze, weil es an Servicekräften fehlt, der Vergnügungspark kommt familiärer daher. Dafür lässt sich Murnau erstmals von einem Riesenrad aus überblicken.

Murnau – Die Geschichte aus Kaltenberg steht als Mahnung für eine ganze Branche. Dort musste man vor wenigen Wochen kurzfristig ein Musikfestival abbrechen, weil Sicherheitskräfte ausfielen. Ähnliche Erzählungen kennt Christian Fahrenschon aus Heimhausen, aus Ingolstadt und Bayreuth. Überall fielen Volksfeste aus, weil es an Mitarbeitern auf allen Ebenen fehlt. „Alle Betriebe haben einen permanenten Personalmangel“, klagt der Festwirt der Murnauer Wiesn. Eine Entwarnung vorweg: Das Volksfest in Murnau findet statt, am Freitag, 8. Juli, wird o’zapft – allerdings mit Einschränkungen. Weil sie nicht genügend Servicekräfte hat, baut die Wirtsfamilie Fahrenschon das Zelt in diesem Jahr kleiner auf. 500 Plätze fallen weg. Die Kapazität reduziert sich auf 1500 Plätze. „Wir können keine Ruhetage machen wie andere gastronomische Betriebe“, erklärt Christian Fahrenschon vor dem Start der Festwoche (8. bis 17. Juli). Ihm bleibt keine andere Wahl.

Explodierende Besucherzahlen

Dieser Sommer 2022, der erste ohne Corona-Beschränkungen, ist der Sommer der großen Zerrissenheit. Einerseits explodieren die Besucherzahlen. Auf all seinen Volksfesten verzeichnete Fahrenschon ein Plus von minimal 50 Prozent – verglichen mit dem Jahr 2019, also vor der Pandemie. In Gmund verdoppelte sich die Anzahl der Gäste sogar. Man musste zusätzliche Biertischgarnituren aufstellen. „Die Leute lechzen danach“, sagt der Rosenheimer. Andererseits überschwemmen gerade Geburtstagsfeiern, Jubiläen, Firmentreffen, Fahnenweihen, Burschenfeste und dergleichen die Wochenenden und Festtage. An allen Ecken habe man etwas nachzufeiern, sagt der Wirt. Mit erheblichen Verästelungen für die ganze Szene. Überall wird Bedienungspersonal gebraucht. Einige Stammkräfte haben sich zudem in der Pandemie neue, einkommenssichere Jobs gesucht. „Wir müssen in den sauren Apfel beißen und reduzieren“, so Fahrenschon.

Die ersten, die zusperren mussten

Seine Kinder sind längst in den Familienbetrieb eingestiegen. Doch Corona hat sie an ihrer Profession zweifeln lassen. „Das hat speziell der jüngeren Generation zu denken gegeben“, sagt Fahrenschon. Ohne die Biergarten-Volksfeste im Vorjahr hätte auch der Rosenheimer Betrieb nicht überlebt. So bleibt „nur“ ein großes finanzielles wie seelisches Minus. „Wir waren geknickt, dass wir die Ersten waren, die zusperren mussten, und die Letzten, die aufsperren durften.“

Schlimm hat es auch die Schaustellerbranche erwischt. Zu den Mitarbeitersorgen kamen Lieferprobleme für Ersatzteile. Fahrenschon spricht von einem „leer gefegten Markt“. Deshalb kommt der Murnauer Vergnügungspark auch familiärer als sonst daher. Nur ein wildes Fahrgeschäft – ein 40-Meter-Überschlag – haben die Wirte auftreiben können. Der Ersatz kann sich aber sehen lassen, schließlich gab’s so etwas noch nie Murnau: Erstmals steht ein Riesenrad auf dem Volksfestplatz mit Blick über den Ort. „Ein Familienrad“, sagt Fahrenschon und meint damit, dass es nicht zu hoch hervorragt und auch kleine Kinder bedenkenlos einsteigen können. Neu ist auch das Feuerwerk. Nachdem die bisherige Abschussfläche verbaut wurde, greifen die Pyrotechniker zu einem Barockfeuerwerk, das in geringerer Höhe abgebrannt wird, im Boden verankert ist, aber dafür sehr farbenprächtig daherkommt.

Mix aus Party und Brauchtum

Ansonsten bieten die Fahrenschons den üblichen wie beliebten Mix aus Party (Montag, Mittwoch, Donnerstag) und Brauchtum (Bürgerabend am Dienstag, Familientag am Mittwoch, Tag der Betriebe am letzten Freitag). Einige bekannte Gesichter werden dagegen fehlen – wie die legendären Manyana-Musiker. Fahrenschon sagt: „Das gibt mir zu denken, wenn man sieht, wie viele nicht mehr verfügbar sind.“

