Fernwärme: Zentrale Bereiche im Blick

Von: Peter Reinbold

Teilen

Rohre für die Fernwärme, wie hier andernorts, sollen in Murnau vermehrt verlegt werden (Symbolbild). © Archiv

Murnau plant, sein Fernwärmenetz in den kommenden Jahren zu erweitern. Allerdings wird das weiter vorrangig innerorts passieren, dort, wo es laut Bürgermeister Rolf Beuting „ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist“. Wer sich pro Fernwärme entscheidet, muss zunächst mit relativ hohen Anschlussgebühren rechnen.

Murnau – Mehr als fünf Millionen Haushalte in der Bundesrepublik nutzen zum Heizen und für Warmwasser Fernwärme. Etliche Murnauer Bürger, die über die Anlage auf dem Kemmelgelände versorgt werden, zählen dazu. Und immer mehr wollen sich, ausgelöst durch die Energiekrise, ebenfalls an das Netz, das die Gemeindewerke betreiben, anschließen lassen. „Es besteht großes Interesse, wir haben zahlreiche Anfragen“, sagt Helmut Mair, der gemeinsam mit Karl Steingruber die Gemeindewerke leitet und dort die Technik verantwortet, in der Sitzung des Werkausschusses. „Wir müssen diesen Hype ausnutzen.“ In Anbetracht der hohen Kosten für den Ausbau ist es Mayr zufolge zwingend notwendig, „so viele Interessenten wie möglich für den Anschluss zu gewinnen“.

Ausbau nur dort, wo es „ökonomisch und ökologisch sinnvoll“ ist

Murnau, das auch gemeindeeigene Liegenschaften durch das Fernwärmenetz versorgen lässt, gedenkt, den Wünschen der Bürger Rechnung zu tragen, allerdings nur in Ortsteilen, in denen es Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) zufolge „ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist“. Deshalb werde man in der nächsten Ausbaustufe vor allem „die zentralen Bereiche in den Blick nehmen“. Das deckt sich mit den Erkenntnissen, die das Ingenieurbüro Sendl aus Peißenberg gewonnen hat, das der Markt mit einer Machbarkeitsprüfung beauftragt hatte. „Man wird nicht überall ein Rohr hinlegen können“, sagt Sendl-Mitarbeiter Thomas Erhard. Seine Empfehlungen: Zum einen soll im Bereich Bahnhofstraße nach Norden eine Stichleitung in die Griesbräustraße geführt und von der Bahnhofstraße nach Osten Leitungen in die Kellerstraße gelegt werden. Als wirtschaftlich betrachtet Erhard ebenfalls den Bereich Lederergasse bis zur Einmündung in den Untermarkt und von dort aus weiter bis zum Tengelmann Center. Dabei ist laut Maier geplant, „an das bestehende Netz anzudocken“.

Investitionskosten liegen bei etwa 3,4 Millionen Euro - doch es fließen Zuschüsse

Die voraussichtlichen Investitionskosten veranschlagt die Rathausverwaltung auf circa 3,4 Millionen Euro. Für den Bau der Trassen rechnet man mit einen 40-prozentige Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das zur Behörde von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) gehört. Begonnen werden soll mit dem Projekt so schnell wie möglich. Tritt kein Materialengpass bei den beauftragten Firmen auf, rechnet Erhard mit der Fertigstellung bis Ende 2024. Der Werkausschuss zeigte sich von dem Projekt überzeugt und votierte einstimmig dafür.

Mit ihrem Fernwärmenetz befinden sich die Gemeindewerke wirtschaftlich zurzeit „leicht in den roten Zahlen“. Das dürfte sich ändern, je mehr Murnauer sich für die Fernwärme entscheiden. „Die Wirtschaftlichkeit wird sich verbessern“, ist Erhard überzeugt. Bei den Anschlussgebühren macht der Trend zur Teuerung auch vor der Fernwärme nicht halt. Ein Rechenbeispiel: Für ein Einfamilienhaus fallen pro Meter Erdverlegung zwischen 800 und 1000 Euro an, die Verlegung im Gebäude schlägt mit 100 Euro pro Meter zu Buche. Da kommt schnell mal ein Batzen Geld zusammen. Mehr-Bewegen-Chef Phillip Zoepf fürchtet bei Kosten von mehreren 10 000 Euro eine abschreckende Wirkung. Man müsse den Bürgern die Angst nehmen und deutlich machen, dass es sich um eine einmalige Investition handelt. Kosten zum Beispiel für eine neue Gasheizung, die im Schnitt alle 20 Jahre ersetzt werden muss, fallen nicht mehr an. „Man spart sich auch den Kaminkehrer“, sagt Zoepf.

Murnau plant zwei bis drei Kraftwerke auf eigenem Grund

Im Kraftwerk auf dem Kemmelgelände wird Energie bis zu 70 Prozent aus Biomasse erzeugt, der Rest aus Gas und Öl. Auf lange Sicht, um Klimaneutralität zu erreichen, ist geplant, ausschließlich Holzabfälle zu verbrennen – auch in den zwei oder drei Kraftwerken, die Murnau plant, in den kommenden Jahren auf Gemeindegelände zu errichten. Ein Ansatz, der Franz Neuner (CSU) nachdenklich stimmt. „Wir dürfen uns nicht von einem Energieträger abhängig machen.“ Er fragt sich, wo das Holz herkommen soll, wenn immer mehr Kommunen für die Wärmeerzeugung diesen nachwachsenden Rohstoff verwenden. „Wir müssen auch andere Quellen erschließen“, sagt Neuner. Geothermie, Wärmepumpen und Solaranlagen nannte der Christsoziale als Alternativen. Beuting sah das ähnlich.

Fernwärme-Preise steigen - aber nicht so massiv wie Kosten für Gas

Wer Fernwärme nutzt, ist vor den Preissprüngen, die für Gas, Öl und Strom in den vergangenen Wochen und Monaten auftraten, nicht gefeit. „Aktuell steigen die Fernwärme-Preise, aber nicht in so hohem Maße wie Gas“, sagt John Miller, Vize-Geschäftsführer des Energieeffizienzverbands AGFW, dem Sprachrohr der Fernwärme-Versorger. Pauschale Aussagen zur Entwicklung seien nicht möglich. Der Preis, den die Verbraucher zahlen müssen, hänge wesentlich vom Erzeuger und vom Fernwärmesystem ab, erklärte er gegenüber tagesschau.de.

Neben etlichen Vorteilen, die die Fernwärme bietet, listet die Verbraucherzentrale auch einen gravierenden Nachteil auf. Wettbewerb fehlt: Jedes Fernwärmenetz sei ein lokales Monopol, der Wechsel zu einem anderen Versorger ist nicht möglich. Man bindet sich langfristig an einen Anbieter. Wer vor einigen Jahren mehrere Tausend bis Zehntausende Euro für einen Anschluss bezahlt hat, wird sich kaum wieder für eine Gas- oder Ölheizung im Keller entscheiden oder eine Wärmepumpe in den Garten stellen.