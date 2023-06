Fernwärme: Nachfrage in Murnau sehr hoch

Von: Peter Reinbold

Dicke Dinger: Die Rohre, die das heiße Wasser ins Fernwärmenetz verteilen. © Marijan Murat/DPA

Heizen in Deutschland soll klimafreundlicher werden. Neben dem Einsatz von Wärmepumpen zielt die Ampel-Koalition in Berlin dabei vor allem auf den Ausbau von Fernwärmenetzen ab. Murnau setzt schon seit Jahren darauf. Wie gut ist eigentlich die Versorgung im Markt und wie könnte sie in Zukunft aussehen? Eine Bestandsaufnahme.

Murnau – Die Ziele, die sich die Ampelregierung setzt, sind ehrgeizig – vor allem im Klima-, Energie- und Wärmebereich. Ein Mittel, diese umzusetzen, ist der Ausbau der Fernwärme. Sechs Millionen der 43 Millionen Wohnungen in Deutschland werden derzeit damit beheizt, perspektivisch könne man auf 18 bis 20 Millionen kommen, heißt es. Geeignet ist die Fernwärme vor allem für Mehrfamilienhäuser in den Städten und in dicht besiedelten Gebieten. Murnau zählt mit seinen rund 12 000 Einwohnern eher zu den kleineren Mittelzentren, und doch leistet sich der Markt seit Jahren ein Fernwärmenetz, das über die Anlage auf dem Kemmelgelände versorgt und relativ gut angenommen wird. „Derzeit haben wir circa 100 Anschlüsse“, sagt Karl Steingruber, kaufmännischer Leiter der Gemeindewerke, und ihre Zahl dürfte in Zukunft steil nach oben schnellen. „Die Nachfrage ist derzeit sehr hoch.“

Allerdings macht Steingruber deutlich, dass er bestimmten Interessenten eine Absage wird erteilen müssen, denn die Fernwärmeversorgung lässt sich nicht auf das gesamte Gemeindegebiet ausdehnen. „Ein Ausbau des Fernwärmenetzes für ganz Murnau wird weder finanziell möglich noch energietechnisch sinnvoll sein“, stellt er klar. Für Bereiche, für die Fernwärme nicht geeignet ist, sollte ihm zufolge „ein Quartierkonzept erstellt werden“.

Für Häuser in Randlagen kommt wohl nur eine Wärmepumpe als Mittel der Wahl infrage. Bei großen Gebäuden und hohem Wärmebedarf stoßen die allerdings Steingruber zufolge „schnell an ihre Grenzen und benötigen auch sehr viel Strom“. Nicht einmal alle Liegenschaften, die sich im Besitz des Marktes befinden, sind für einen Anschluss geeignet. „Sollte eine lange Trasse notwendig sein, werden auch hier andere Möglichkeiten geprüft“, sagt der Werksleiter.

Apropos Konzept. Laut Gesetzentwurf, der aus dem Bundeswirtschaft- und dem Bundeswohnungsbauministerium stammt, sollen Länder und Kommunen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Dies soll Bürgern eine wichtige Orientierung geben, indem sie erfahren, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird – oder sie ihre Heizung absehbar auf eine Wärmepumpe umrüsten sollten. Gemeinden wie Murnau müssen bis Ende 2028 ein derartiges Papier aus der Schublade zaubern. Ob dies gelingen kann? Die Manpower, um Zahlen zu wälzen und Tabellen zu erstellen, scheint vorhanden zu sein. „Nach Einstellung des Klimaschutzmanagers wird dies zur Hauptaufgabe des neuen Mitarbeiters werden“, glaubt Steingruber. „Für die öffentlichen Gebäude sollte dies im vorgegebenen Zeitraum zu schaffen sein.“ Eine Software für die Erfassung sei im Liegenschaftsamt bereits vorhanden.

Die Gemeindewerke als Kommunales Unternehmen sollten so gut wie möglich wirtschaftlich und gewinnorientiert arbeiten. Das ist mit der Fernwärme zuletzt nicht ganz gelungen. In der Sitzung des Werkausschusses im Oktober 2022 musste Helmut Mair, der Technische Leiter des Unternehmens, einräumen, dass man sich leicht in den roten Zahlen bewege. „Für die Wirtschaftlichkeit eines Fernwärmenetzes ist die Anschlussdichte sowie die Wärmeabnahme ganz entscheidend“, erklärt Steingruber. Deshalb sei es wichtig, dass die angeschlossenen Gebäude eine bestimmte Größe beziehungsweise Wärmebedarf haben. Zum identischen Schluss kommt die Verbraucherzentrale. „Die Verlegung der Netze und der Bau der Erzeugungsanlagen sind in der Regel mit erheblichen Kosten verbunden.“ Ein Rechenbeispiel: Laut Expertenmeinung fallen für ein Einfamilienhaus in Murnau pro Meter Erdverlegung zwischen 800 und 1000 Euro an, im Gebäude schlägt der Meter mit 100 Euro zu Buche. Da kommt schnell mal ein Batzen Geld zusammen, der Eigentümer finanziell stark belastet.

Im geplanten Gebäudeenergiegesetz sind auch Vorgaben für Wärmenetze geplant. So soll es eine Verpflichtung geben, in bestehende bis 2030 mindestens 50 Prozent erneuerbare Wärme oder Abwärme einzusetzen. Für neue Wärmenetze soll ein Anteil von 65 Prozent verlangt werden. Diese Vorgaben erfüllt die Murnauer Anlage auf dem Kemmelgelände bereits heute. „Derzeit können wir ungefähr 68 Prozent unseres Wärmebedarfs mit dem Biomasseheizwerk erzeugen. Das Ziel wird sein, den Anteil zu erhöhen und nur bei Spitzenlast oder Notversorgung auf Gas- und Ölbrenner zurückzugreifen“, sagt Steingruber.

Neben etlichen Vorteilen, die die Fernwärme bietet, listet die Verbraucherzentrale auch einen gravierenden Nachteil auf. Wettbewerb fehlt: Jedes Fernwärmenetz sei ein lokales Monopol, der Wechsel zu einem anderen Versorger nicht möglich. Man bindet sich langfristig an einen Anbieter. Wer vor einigen Jahren mehrere Tausend Euro für einen Anschluss bezahlt hat, wird sich kaum eine Wärmepumpe in den Garten stellen.

