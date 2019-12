Investitionen bei der Feuerwehr: Gut gerüstet für hohes Einsatzpensum

Über 300 Einsätze muss Murnaus Feuerwehr jedes Jahr bewältigen. Neben der kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung kommt es dabei auf eine gute Ausrüstung an. Kommandant Florian Krammer gibt einen Überblick über die künftigen Investitionen. Dickster Brocken: der Bau des neuen Gerätehauses.

Murnau – Brennende Chemietransporter, in sich verkeilte Autowracks und komplizierte Personenbergungen: Die Aufgabenfelder der Freiwilligen Feuerwehren werden immer breiter, die Anforderungen an die Mitglieder immer höher. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich für die Rettungskräfte enorm viel verändert. Mittels Übungen, Fortbildungen und Leistungsprüfungen halten sich die Wehrleute stets auf dem neuesten Stand der Technik. Doch neben der Ausbildung kommt es auf das richtige Material an.

Bestes Beispiel ist die Freiwillige Feuerwehr Murnau, die heuer im Juli für rund 380 000 Euro ein nagelneues, vielseitig einsetzbares Pulvertanklöschfahrzeug mit der Bezeichnung „PTLF 4000“ erhielt. Und auch 2020 stehen kostenintensive Anschaffungen ins Haus. Für das Tagblatt nahm der Erste Kommandant Florian Krammer, der auch Leiter des Murnauer Ordnungsamtes ist, einen Blick in die Zukunft vor. „Die Schutzkleidung unserer rund 90 Aktiven ist jetzt über 20 Jahre alt und muss erneuert werden, um den Anforderungen unserer Zeit zu genügen“, sagt der 41-Jährige, der Ende November auf einer Dienstversammlung für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt wurde. Was vor zwei Jahrzehnten gut war, ist inzwischen überholt. Daher hat man sich entschieden, die Schutzkleidung komplett zu tauschen, jeder bekommt eine neue Garnitur. Da ein so großer Posten ausgeschrieben werden muss, vermag Krammer noch keine genauen Angaben über die Kosten zu machen: „Wir rechnen aber mit mindestens 1200 bis 1300 Euro pro Person.“ Vielleicht werde die Anschaffung auch gestaffelt, meint der Kommandant. „Und 2021 kommen die Ortsteilwehren Weindorf und Hechendorf an die Reihe.“

Überdies erhielten die Weindorfer ein neues Kleinfahrzeug. Für die Marktgemeinde steht erst 2023/24 die Ersatzbeschaffung eines Großfahrzeugs an: „Dann wird ein neues, so genanntes Hilfeleistungs-Löschfahrzeug unser bisheriges LF 16 ersetzen.“ Dieses wird nach seiner Einschätzung mit etwa 350 000 bis 380 000 Euro zu Buche schlagen: „Denn die Preise steigen überall.“ Krammer hofft auf einen staatlichen Zuschuss im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Großes Thema für die Murnauer Floriansjünger ist der geplante Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses auf dem ehemaligen Volksfestplatz neben dem Rewe-Markt. Dort soll bekanntlich auch die BRK-Rettungswache mit ihren hauptamtlichen Kräften angesiedelt werden. „Das Murnauer Bauamt befindet sich mitten in den Planungen“, berichtet Krammer. Der erste Schritt wird die Entsorgung des Mülls sein, denn an der Stelle befand sich früher eine große Abfallgrube. Erst danach kann mit dem Bau der Tiefgarage begonnen werden, die ebenfalls an dieser Stelle vorgesehen ist.

Mit dem Baubeginn des millionenteuren Großprojekts rechnet Krammer in etwa eineinhalb Jahren, mit der Fertigstellung in vier bis fünf Jahren. „Bis dahin wird es noch viele Behördengespräche geben“, weiß der erfahrene Feuerwehrmann. „Schließlich führt ja die Bundesstraße 2 vorbei, und es werden mehrere Ausfahrten für Feuerwehr und Tiefgarage benötigt werden. Das muss alles geregelt sein.“

Heino Herpen