Flüchtlinge im Murnauer Hotel Ludwig: Ankunft frühestens Mitte Juli - Dauer: mindestens drei Jahre

Von: Roland Lory

Teilen

Informationen für die Anlieger des Hotel Ludwig gibt es bei einer Versammlung im Murnauer Kultur- und Tagungszentrum. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) moderiert. © Dominik Bartl

Nach aktuellem Stand ziehen frühestens Mitte Juli Flüchtlinge ins frühere Hotel Ludwig ein. Die Ausländerbehörde rechnet damit, dass sie mindestens drei Jahre dort bleiben. Welche Nationalitäten und Altersgruppen dort wohnen werden, steht bis dato noch nicht fest.

Murnau – Viele Fragen hatten die Anlieger bei der Versammlung zur künftigen Flüchtlingsunterkunft im einstigen Hotel Ludwig. Doch Antworten gab es am Mittwoch im Kultur- und Tagungszentrum für die gut 100 Interessierten nur zum Teil. Denn manches wissen die Behörden selbst noch nicht. Etwa, welche Nationalitäten dort leben werden, ob es Familien mit Kindern sein werden, Junge oder Ältere. „Das Flüchtlingsgeschehen ist derzeit nicht berechenbar und absehbar“, sagte Peter Berchtenbreiter, Abteilungsleiter für soziale Angelegenheiten im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen. Dem Landkreis würden Busse zugewiesen. Wer drin sei, wisse man vorher nicht. „Da werden wir jedes Mal überrascht.“ Auf den Personenkreis habe man keinen Einfluss. Zuletzt hieß es, dass die Geflüchteten zum 1. Juli einziehen. Berchtenbreiter kündigte nun an, dass man die Unterkunft „frühestens Mitte Juli“ belegen werde. Zunächst sollen 50 Personen einziehen, später sollen es dann 100 sein.

Eine Anliegerin wollte wissen, was der Eigentümer des Hotels – es handelt sich um einen Projektentwickler – an Miete erhält. Schließlich handle es sich um Steuergelder. Doch Berchtenbreiter hüllte sich in Schweigen. „Von mir werden Sie das nicht erfahren.“ Man möge bei der Regierung von Oberbayern fragen.

Kochgelegenheiten, Bäder und Außenflächen sind vorhanden

Was die Nachbarn natürlich auch interessierte, ist die Frage, wie lange das Hotel als Unterkunft für Flüchtlinge dienen soll. „Wir rechnen mit drei Jahren plus“, lautete die Antwort von Hubert Sedlmeyer, Leiter der Ausländerbehörde am Landratsamt. Als Moderator fungierte Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Er sagte, er sei „nicht komplett unglücklich“, dass die Flüchtlinge in so ein Gebäude einziehen. Da es Kochgelegenheiten, Bäder und Außenflächen gibt, hält er es für geeignet. Es kam auch die Frage auf, ob mit Kriminalität zu rechnen sei. Der Rathauschef sagte, er sei in Kontakt mit der örtlichen Polizeiinspektion. Bei den bereits bestehenden Unterkünften in Moosrain, Egling und am Längenfeldweg ist das laut Beuting kaum ein Thema. „Das ist komplett unauffällig.“ Es gebe „extrem wenig Straftaten“. Das heiße aber nicht, „dass ich meine Hand ins Feuer legen kann“. Eine Besucherin der Versammlung gab zu bedenken, dass es möglicherweise zu Konflikten kommen könnte, weil sich die Suchthilfeeinrichtung Ludwigsbad in der Nähe befindet. Jürgen Ziegler, der künftige Hausleiter des Flüchtlingsheims, sagte, er habe bisher keinen Kontakt mit dem Deutschen Orden aufgenommen, Träger des Ludwigsbads. Er versicherte aber: „Wenn es Schwierigkeiten gibt, wird das besprochen.“ Security werde vor Ort sein, informierte Sedlmeyer. Und zwar 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. „Wir sind sehr interessiert, dass da jemand ein Auge drauf hat.“

Nach Angaben von Rathaussprecherin Annika Röttinger wurden „verschiedene Maßnahmen erarbeitet, die sicherstellen sollen, dass die geflüchteten Menschen in Murnau gut betreut werden. Dazu werden der Markt Murnau, das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen sowie verschiedene Vereine, Eichrichtungen und Organisationen zusammenarbeiten.“ Ein Treffen der beteiligten Haupt- und Ehrenamtlichen hatte bereits im Vorfeld der Anliegerversammlung stattgefunden. „Wir haben ein gutes Netzwerk“, verdeutlichte Laura Erben, Integrationsbeauftragte des Landkreises Garmisch-Partenkirchen. Es sei jedoch „wünschenswert“, dass sich Ehrenamtliche engagieren.

Bericht über gute Erfahrungen mit Geflüchteten

Die Murnauerin Beate Zwingers berichtete von ihrer Tätigkeit als Team-7-Mitglied des Vereins Murnau Miteinander. „Unsere Erfahrungen sind mit wenigen Ausnahmen positiv.“ Es handle sich um Menschen, die ihren Frieden haben wollten. „Die Leute kommen her, um Schutz zu suchen.“ Zwingers appellierte: „Helfen Sie mit. Sie kriegen einen ganz anderen Blick auf die Geflüchteten.“ Evelyn Borlinghaus, die ebenfalls Flüchtlinge betreut, sagte: „Es liegt in unserer Hand, wie wir damit umgehen.“ Bürgermeister Beuting empfahl „aktives Aufeinanderzugehen und Ansprechen. Das ist meist ein gutes Instrument“ – ganz egal, „ob es Flüchtlinge sind oder neue Nachbarn“.

Eine Versammlung für die Allgemeinheit wird es anscheinend nicht geben. Diese war im Vorfeld des Anliegertreffens gefordert worden. Die breite Öffentlichkeit werde im Hauptverwaltungsausschuss – die Sitzung fand gestern Abend statt – sowie „über die Presse informiert“, teilte dazu Rathaussprecherin Röttinger auf Tagblatt-Nachfrage mit.

Auch interessant: Tausende Quadratmeter Grund in Murnauer Top-Lage verkauft