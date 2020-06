Luxus-Sportwagen mit Münchner Kennzeichen rast durch Murnau - plötzlich kommt er ins Schleudern

Am Montagabend hat es mitten in Murnau gekracht: Ein Ford Mustang schleuderte über die regennasse Fahrbahn und kam erst auf einem Gehweg zum Stehen.

Murnau - Der 21-Jährige aus Eurasburg war laut Polizei gegen 22.15 Uhr mit einem Ford Mustang mit Münchner Kennzeichen auf dem Burggraben in Murnau unterwegs. Er fuhr in Richtung Norden. Drinnen saßen drei weitere Insassen. Auf Höhe des Tengelmanncenters kam der Mustang von der Fahrbahn ab, schleuderte ca. 100 Meter lang über die Straße und krachte auf einem Gehweg in eine Straßenlaterne. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt regennass.

Mustang schleudert in Murnau über Straße: Insassen verletzt

+ Auf einem Gehweg krachte der Mustang in eine Metallsäule. © Dominik Bartl Die eintreffenden BRK-Retter transportierten den Fahrer mit einem Schock in das Unfallklinikum Murnau. Die anderen Personen wurden nicht verletzt.

Der Ford Mustang war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Murnau musste anrücken, um ausgelaufenes Kühlmittel aufzufangen und die Straße zu reinigen. Ursache des Unfalls scheint ersten Erkenntnissen nach den Witterungsverhältnissen unangepasste Geschwindigkeit gewesen zu sein.

Unfall in Murnau: Mustang nicht mehr fahrbereit

Der Fahrer muss wohl mit einer Strafanzeige rechnen, die Polizei Murnau nahm den Unfall auf. Der Mustang wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Unfälle mit Sportwagen: Porsche kracht in Mittelschutzplanke

+ In Murnau schleuderte am Montagabend ein Mustang über die Straße und landete auf einem Gehweg. © Dominik Bartl

PS-starke Autos werden teilweise zu Todesfallen

