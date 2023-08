Geplantes Forschungszentrum in Murnau: Der „Dukatenesel“ fehlt - Chancen für Realisierung schwinden

Von: Roland Lory

Die freie Fläche aus der Vogelperspektive: Das Areal wird derzeit als Parkplatz genutzt. © Bartl

Die Chancen, dass im Murnauer Kemmelpark ein Forschungszentrum gebaut wir, schwinden zusehends. Ein Vertreter der Firma Neurovision sagt, dafür müsste „ein kleineres Wunder passieren“. Was der Eigentümer mit der Fläche vorhat, ist derzeit unklar.

Murnau – Es waren große Hoffnungen damit verbunden. Ein modernes Unternehmen wollte sich ansiedeln, viele Arbeitsplätze schaffen, und das alles im Herzen des Murnauer Kemmelparks. 2017 hatte die Firma Neurovision den Zuschlag für das Filetgrundstück im Kemmelpark erhalten. Ein Forschungszentrum sollte entstehen, man wollte dort Medikamente zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen wie etwa Alzheimer oder Parkinson sowie Querschnittverletzungen entwickeln. Das klang gut, auch in den Ohren des Gemeinderats. Doch von einem Forschungszentrum ist im Zentrum des ehemaligen Militärareals weit und breit nichts zu sehen. Und die Chancen scheinen zu schwinden, dass das Projekt dort jemals hochgezogen wird.

TU-Campus im Gespräch

Der Eigentümer „möchte es selber verwerten“, sagt Professor Ulrich Bogdahn. einer der Gesellschafter und Geschäftsführer der Neurovision. „Wir sind da momentan draußen.“ Das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege steht laut einer Sprecherin in Kontakt mit Bogdahn bezüglich seines Projekts CITRUS (Clinical Therapy- and Research-Unit NeuroScience). „Nach unserem Kenntnisstand ist das bisher ins Auge gefasste Anwesen im Markt Murnau nicht mehr verfügbar.“ Das integrative Forschungs- und Therapie-Entwicklungszentrum CITRUS soll der Sprecherin zufolge nun im Kontext der Gestaltung des TUM-Campus Garmisch-Partenkirchen entstehen.

„Das ist eine Idee des Gesundheitsministeriums, die nicht schlecht ist“, sagt Bogdahn. Er spricht aber auch von einem „frommen Wunsch. Ich sehe nicht, dass das so schnell passiert. Aber das würde gut zusammenpassen“. In Garmisch-Partenkirchen hat die Technische Universität Großes vor: Entstehen soll ein richtiger Unibetrieb, angesiedelt an dem besagten Campus, den die gemeinnützige Longleif GaPa GmbH auf einem Entwicklungsgelände in der Nähe des Bahnhofs schaffen möchte. Als Partner für dieses Forschungs-, Bildungs- und Pflegezentrum steht neben der TUM der Caritasverband München-Freising in den Startlöchern. Allerdings gibt es Widerstand von Anwohnern, so dass sich das Projekt verzögern könnte.

„Kleines Wunder“ wäre nötig

Bogdahn betont: „Ich würde lieber nach Murnau gehen.“ Allerdings: „Es müsste ein kleineres Wunder passieren“, dass dies noch Realität wird. Der Hauptknackpunkt sei die Finanzierung.

In der Vergangenheit war gelegentlich von einem Runden Tisch die Rede, der in Sachen Neurovision-Ansiedlung zusammenkommt. Manch Gemeinderat zweifelte, ob es den überhaupt gibt. Laut Bogdahn schon. Fünf, sechs Mal habe dieser getagt. Am Tisch saßen ihm zufolge die Gemeinde, die Unfallklinik und die Neurovision. Allerdings habe jemand gefehlt, „der einen Dukatenesel dabei hat“. Zuletzt habe der Runde Tisch aber nicht mehr getagt.

Im Jahresinterview mit dem Tagblatt hatte Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) Anfang Februar betont, dass es in Sachen Neurovision bereits „fünf nach 12“ sei. Später wurde bekannt, dass die Firma Kern Microtechnik Interesse an der Fläche hatte. Das Unternehmen entschied dann aber, in Bad Kohlgrub ein neues Werk zu bauen. „Bislang hat sich noch nichts Neues ergeben“, teilt Rathaussprecherin Annika Röttinger mit. „Der Markt Murnau ist nach wie vor mit dem jetzigen Eigentümer im Austausch über die weitere Entwicklung des Areals.“ Zur Frage, ob die Kommune die Fläche zurückkauft, gebe es noch keine Entscheidung.

Was der Eigentümer mit dem rund 6500 Quadratmeter großen Grundstück in der Mitte des Kemmelparks vorhat, ist unklar. Eine E-Mail-Anfrage blieb unbeantwortet. Telefonisch war er nicht erreichbar. So bleibt offen, ob er überlegt, das Areal an den Markt Murnau zurückzuverkaufen.

