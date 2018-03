Verletzte Frau bei Unfall in Murnau

Eine verletzte Frau sowie rund 1500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Murnau.

Murnau - Verletzungen hat sich eine Frau am Palmsonntag bei einem Verkehrsunfall an der Murnauer Reschstraße zugezogen. Sie musste in die Unfallklinik gebracht werden. Auslöser der Kollision gegen 13 Uhr war ein Mann aus Pähl. Der 78-Jährige bog laut Polizei vom Kreuzfeld in die Reschstraße ein und soll dabei den vorfahrtsberechtigten Wagen eines Weilheimers (63) übersehen haben. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Dabei zog sich die Beifahrerin des Pählers die erwähnten Blessuren zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro.

