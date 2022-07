Unbekannter zündet vorsätzlich Gartenhütte an: Kripo sucht Zeugen

Von: Roland Lory

Im Einsatz: Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Die Kripo sucht Zeugen zu einem Vorfall in Murnau. Die Beamten gehen davon aus, dass eine Gartenhütte vorsätzlich in Brand gesteckt wurde.

Murnau – Die Kripo geht davon aus, dass eine Gartenhütte in Murnau vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Der Vorfall datiert vom Samstag, 18. Juni. Damals ging die Hütte an der Kocheler Straße in den frühen Morgenstunden in Flammen auf. Anwohner hatten gegen 0.30 Uhr einen Notruf abgesetzt. Durch den raschen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Murnau konnte gerade noch ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert werden. Die Gartenhütte brannte dennoch komplett nieder. Dadurch entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bereits in der Brandnacht hatte der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim erste Schritte zur Klärung der Brandursache unternommen. In der Folge ermittelte die Kripo Garmisch-Partenkirchen umfangreich. Speziell ausgebildete Brandfahnder analysierten die Örtlichkeit kriminaltechnisch und sicherten viele Spuren. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd eine Selbstentzündung oder eine elektrische Ursache sicher ausgeschlossen werden. Bei einer vorsätzlichen Brandstiftung handelt es sich um ein Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis zu zehn Jahren geahndet wird.

Zeugenaufruf

Die Kripo sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht von Freitag, 17. Juni, auf Samstag, 18. Juni, in der Zeit von Mitternacht bis 2 Uhr früh im Gebiet zwischen Loisach und Unfallklinik verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen und kann hierzu sachdienliche Hinweise abgeben? Die Kriminalpolizei ist unter Telefon 0 88 21/91 70 erreichbar.