Energiekrise: In Murnau ist Notfallplan in Arbeit - Pfarrer hat Idee zur Christbaumbeleuchtung

Von: Roland Lory

Vergangenheit: Die Murnauer Pfarrkirche St. Nikolaus wird inzwischen nicht mehr beleuchtet. Denn die Kommune will Energie sparen. © Andreas Mayr

Die Gaskrise macht den Schritt unausweichlich: Der Markt Murnau plant, die Heizung in gemeindlichen Gebäuden herunterzuregeln. Auch die Pfarrei St. Nikolaus muss sich mit dem Thema befassen. Ob es in Murnau Einsparungen bei den Christbäumen geben wird, muss sich noch zeigen. Pfarrer und Dekan Siegbert Schindele hätte da eine Idee.

Murnau/Eschenlohe – Es ist ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft. Wie schaut es mit der Energieversorgung im Winter aus? Muss angesichts der Gaskrise in geschlossen Räumen der warme Pulli aus dem Schrank geholt werden? Um wie viel Grad soll man die Heizung herunterregeln?

In der Murnauer Pfarrkirche St. Nikolaus gibt es eine mit Gas betriebene Unterbankheizung, die den Gläubigen in der kalten Jahreszeit etwas Wärme spendet. Um die neun Grad dürfte es in dem Gotteshaus haben. Das soll auch so bleiben, wie Pfarrer und Dekan Siegbert Schindele mitteilt. „Das können wir nicht weiter runterfahren, sonst erfrieren uns die Leute.“ Allerdings, „wenn die Kosten explodieren“, sei zu überlegen, ob man die Heizung seltener einschaltet. Sorgen bereitet ihm das Pfarrheim, in dem oft Gruppen zu Gast sind. „Da heizen wir ständig zum Fenster raus“, sagt der Geistliche. Das möchte er ändern. „Das ist der größte Brocken, wo wir dringend etwas tun müssen.“

Während es in der Kirche St. Nikolaus eine Heizung gibt, ist dies in anderen Gotteshäusern wie in Riegsee, Aidling, Hagen, Froschhausen und Weindorf laut Schindele nicht der Fall. Anders liegen die Dinge in Eschenlohe. In St. Clemens wurde im Zuge der Kirchenrenovierung eine mit Gas betriebene Raumklimaanlage eingebaut. Im Winter liegt die Temperatur bei konstant acht Grad. Wenn ein Gottesdienst ansteht, wird hochgedreht. Das will man ändern. Nach Angaben von Kirchenpflegerin Monika Wörner soll die Heizung auf konstant sechs Grad heruntergeregelt werden. „Das können wir uns durchaus erlauben. Es geht nicht anders. Wir müssen jetzt einfach sparen.“ Allerdings gelte es, den Feuchtigkeitsmesser im Auge zu behalten. Denn der Wert sollte zwischen 60 und 70 Prozent liegen.

Für mehrtägigen Stromausfall vorsorgen

Unterdessen bereitet sich man auch im Murnauer Rathaus auf den Winter vor. „Der Markt Murnau beschäftigt sich schon seit einigen Wochen mit dem Thema Energie-Notversorgung der öffentlichen Einrichtungen und einer eventuellen Notversorgung der Bürgerinnen und Bürger“, sagt Geschäftsleiterin Zenzi Oppenrieder. Die Gemeindewerke als Ver- und Entsorger für Murnau und auch teilweise umliegende Gemeinden seien gerade dabei, für alle Betriebszweige einen Notfallplan zu erstellen. Das Ziel sei, einen mehrtägigen Stromausfall abzudecken und die Versorgung der Bürger zu gewährleisten. Was das Trinkwasser betrifft, kann das Pumpwerk durch ein Notstromaggregat für mehrere Tage in Betrieb gehalten werden. Es wird mit Flüssiggas betrieben. „Für ausreichend Flüssiggas ist gesorgt, so dass hier kein Engpass bei Stromausfällen entstehen kann“, erklärt Oppenrieder.

In puncto Abwasser ist der Betrieb der Kläranlage durch die eigene Stromversorgung (Blockheizkraftwerk) sichergestellt. Bei der Fernwärme gewährleisten die Hackschnitzelheizung und ein Ölbrenner die Erzeugung „für mehrere Tage“. Laut Geschäftsleiterin Oppenrieder ist geplant, noch ein oder zwei weitere Notstromaggregate zu kaufen.

Gibt es Ideen, wie Bedürftigen geholfen werden kann, wenn sie zum Beispiel ihre Heizkosten wegen der geplanten Gasumlage nicht mehr bezahlen können? „Bedürftige könnten gegebenenfalls mit Zuwendungen aus der Meinzinger Stiftung unterstützt werden“, sagt Oppenrieder.

Es wird kühler in den Amtsstuben

Die Heizfrage betrifft natürlich auch die kommunalen Gebäude. Laut Oppenrieder ist geplant, die Temperaturen herunterzuregeln. „Es wird geprüft, wie viel Grad möglich sind.“ Lorenz Brey (CSU), Referent für die Gemeindewerke, hält es für sinnvoll, wenn die Werke diesbezüglich Vorschläge machen. „Die kennen die Gebäude am besten.“ Brey empfiehlt zudem, auf Modelle wie Home-Office und Job-Sharing zurückzugreifen, „um manche Büros nicht beheizen zu müssen“. Dass ein Notfallplan erstellt wird, begrüßt er. Denn: „Es kann sehr schnell gehen, dass uns der Gashahn zugedreht wird.“

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie es heuer mit Christbäumen aussieht. Ist seitens der Gemeinde vorstellbar, auf die Beleuchtung aus Energiespargründen zu verzichten? Oppenrieder: „Die Frage ist berechtigt und wir werden uns mit dem Thema beschäftigen.“ Pfarrer Schindele hat einen Vorschlag: nämlich die Christbäume nur von Heiligabend bis Dreikönig zu beleuchten und nicht schon in der Adventszeit. Das sei auch „theologisch sinnvoll“. Brey fände es schade, ganz auf illuminierte Christbäume zu verzichten. „Da ist meiner Meinung nach ein Kompromiss gefragt.“ Vielleicht könnte man die elektrischen Kerzen tageweise anschalten oder die Stunden beziehungsweise die Anzahl der Bäume reduzieren. „Man muss schauen, wie die Situation zu dem Zeitpunkt ist.“

Die abendliche Beleuchtung von St. Nikolaus wurde bereits eingestellt. Dies teilte Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) Schindele persönlich mit. „Das müssen wir akzeptieren“, sagt der Pfarrer.

