Bauherr hat gegen Auflagen verstoßen

Von: Andreas Mayr

Eine unter Schutz stehende Wand wird einfach abgetragen, was gegen die Auflagen des Landratsamts verstößt. Wie es an dem Anwesen am Murnauer Obermarkt weitergeht, wird derzeit heftig diskutiert. © Andreas Mayr

Ein Bauherr hat an einem denkmalgeschützte Ensemble im Murnauer Obermarkt eine Wand eingerissen und damit gegen Auflagen verstoßen. Das Landratsamt erlässt Baustopp an einem Teil des ehemaligen Grillshop-Gebäudes.

Murnau – Es ist Murnaus exponiertestes Bauprojekt. Weil es mitten im Herzen des Orts, am Eingang des Obermarktes, liegt und weil einige Menschen im Markt eine persönliche Verbindung zu diesem Haus halten. Im ehemaligen Grillshop verbrachten viele ihre Mittagspausen, sei’s als Schüler oder später in der Arbeitswelt. 2015 schloss der Laden. Nach Jahren der Stille geht es voran. Auf dem großen Areal im Norden der Marktstraße entsteht ein Mehrfamilienhaus samt Tiefgarage. Vonseiten des Denkmalschutzes im Landratsamt gab es einige Auflagen. Unter anderem müssen die Fassade des vorderen Hauses zum Markt hin (Osten) und im Norden sowie das Walmdach erhalten bleiben.

Im Zuge der Arbeiten hat die Bauleitung allerdings einige Meter Wand im Norden abgetragen, die unter Schutz stehen. „Ein Stück Denkmal ist weggebrochen“, so formuliert es Bürgermeister Rolf Beuting. Die zuständige Stelle im Landratsamt hat daraufhin den Bau in diesem Bereich fürs Erste eingestellt. Derzeit verhandeln alle Seiten, wie es weitergeht. Der Bauherr will das besagte Stück Wand in exakt gleicher Kubatur wieder errichten. Diesen Vorschlag hat der Bauausschuss in Murnau bewilligt. Nun ist die Denkmalschutz-Behörde des Kreises am Zug.

Die Frage, die die Gemeinderäte bewegte, formulierte Phillip Zoepf von Mehr Bewegen aus: „Ist das aus Versehen passiert?“ Von einem provozierten Abbruch wollte öffentlich niemand sprechen. Hinter vorgehaltenerer Hand aber spekulierte mancher. „Schwierig zu sagen“, antwortete Gudrun Kammerlohr vom Bauamt. „Es ist müßig, darüber zu diskutieren“, schob sie hinterher. Die Version der Planer klingt auf jeden Fall plausibel. Sie umreißen in ihrer Stellungnahme die Probleme am Bau recht detailliert. Alles hätten sie versucht, um den Abschnitt zu retten. Die Außenwände unterdüsten sie, Fenster verstärkten sie mit Stützhölzern. Allerdings kamen drei nicht planbare Faktoren zusammen: Erstens stand die Wand komplett im Dreck, hatte keinerlei Gründung. Zweitens fehlte eine Verbindung zum historischen, vorderen Bau mit dem schönen alten Dachstuhl komplett. Wie die Bilder zeigen, hat man offenbar diese Wand nachträglich angebaut. Drittens unterscheiden sich die Positionen der alten Fenster erheblich von den neuen, was wiederum „massive Eingriffe in das marode Wandteil“ bedeutet, so formulieren es die Planer. Letztlich habe die Bauleitung Pro und Contra abgewogen und sich entschieden, die Wand abzutragen sowie neu aufzubauen. So steht es im Communiqué der Planer. Dem Tagblatt gegenüber wollte die Bauherrschaft keinen Kommentar abgeben.

Die gesamte Verfahrensweise missfiel den Gemeinderäten. „Das ist kein Muster, wie man vorgeht“, stellt Bürgermeister Beuting (ÖDP/Bürgerforum) klar. Rudolf Utzschneider von der CSU erkundigte sich pro forma einmal, was denn passiere, sollte der Gemeinderat nicht zustimmen. „Muss er die Brocken wieder nehmen und zusammensetzen“, fragte Lorenz Brey (CSU) mit süffisantem Unterton. Im Fall einer Ablehnung „fürchte ich, dass das eine Bauruine bleiben wird. Das wird ja über die Jahre nicht besser“, sagt Kammerlohr. Letztlich stimmten alle Mitglieder für den Wiederaufbau. Am ehemaligen Grillshop wird ohnehin schon weiter gewerkelt. Der Baustopp gilt ja nur für das (nicht mehr vorhandene) Stück Wand.