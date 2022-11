Gegenseitige Vorwürfe: Abhör-Affäre beschäftigt Murnauer Gemeinderäte

Von: Roland Lory

Showdown im Murnauer Marktgemeinderat in puncto Abhör-Affäre: Bürgermeister Rolf Beuting kritisierte ein Schreiben mehrerer Fraktionen scharf. Diese gingen in die Gegenoffensive.

Murnau – In der Sitzung des Bauausschusses vom 2. August kam etwas heraus, was einige Murnauer Gemeinderäte fassungslos machte: Die Sitzungen werden aufgezeichnet. Vielen war nicht bekannt, seit wann das so gehandhabt wird. Zu keinem Zeitpunkt sei man „über dieses Abhören informiert“ worden, schrieben die Fraktionen CSU, Grüne, Freie Wähler und SPD daraufhin in einem geharnischten Brief an Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). Sie forderten ihn auf, im Marktgemeinderat Stellung zu nehmen. Da er an der Sitzung Ende September nicht teilnehmen konnte, äußerte sich der Rathauschef zunächst im Hauptausschuss. Mit deutlichen Worten wies er die Vorwürfe zurück.

Nun legte Beuting auch im Marktgemeinderat seine Sicht der Dinge dar – und ritt erneut eine Attacke. Das genannte Schreiben weise „zahlreiche krasse Unzulänglichkeiten“ auf. Besonders der Begriff „abhören“ störte Beuting. Denn damit werde ihm und der Verwaltung eine Straftat unterstellt. Das sei „absurd“. Die Formulierung „sagt viel über die, die den Antrag unterschrieben haben“. Für Beuting kommt das Schreiben, das er als „Machwerk“ bezeichnete, einer „paranoiden Selbstoffenbarung“ gleich. Sitzungen aufzuzeichnen sei in Bayern üblich, betonte der Rathauschef. Er begründete diese Maßnahme damit, dass es seitens des Gemeinderats „immer wieder Protokollbeschwerden und Korrekturwünsche“ gegeben habe. Daher sei es „unbedingt erforderlich, Sitzungen aufzuzeichnen“. In der Geschäftsordnung, die sich der Marktgemeinderat gegeben hat, steht: „Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt werden.“

Beuting räumt Fehler ein

Einen Fehler räumte Beuting jedoch ein: den Gemeinderat nicht informiert zu haben, als die Praxis geändert wurde. „Das wäre gut gewesen.“ Die Gegenrede ließ nicht lange auf sich warten. „Paranoid bin ich nicht“, betonte Maria Schägger, Fraktionssprecherin der Freien Wähler. Sie habe es satt, dass es ein „Kommunikationsproblem“ seitens des Bürgermeisters und der Verwaltung gebe. Aus Schäggers Sicht hätte Beuting besser einfach nur den Fehler, das Aufzeichnen nicht mitgeteilt zu haben, einräumen sollen, statt „in Abwehrhaltung“ zu gehen. „Der Kas wäre gebissen gewesen.“ Grünen-Fraktionssprecher Hans Kohl wandte sich dagegen, den Begriff abhören „hochzustilisieren“. Man sollte aus seiner Sicht nicht so tun, als ob das Aufzeichnen „etwas Harmloses wäre. Was, wenn wir uns privat unterhalten und das Mikro ist an?“ Kohl betonte: „Es gibt ernsthafte Bedenken.“ Veronika Jones-Gilch, ebenfalls Grünen-Fraktionssprecherin, sah es ähnlich: „Ich fühle mich abgehört.“ Wobei sie nicht grundsätzlich dagegen sei, dass aufgezeichnet wird. „Es geht um die Kommunikation. Da sind wir alle nicht besonders gut.“ Sie appellierte: „Wir müssen lernen, anders unsere Konflikte zu lösen. Wir haben so viele Sachthemen.“ Woraufhin Beuting anmerkte, dass Klausuren, Workshops und Mediationen vom Gemeinderat abgelehnt worden seien.

CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider sagte, er sei immer wieder erstaunt, dass das ÖDP/Bürgerforum in solchen Fällen auf die „Karte Angriff“ setze. Beutings Begriff „paranoide Selbstoffenbarung“ stufte er als „Beleidigung“ ein. Utzschneiders Meinung: „Wenn man einen Fehler macht, entschuldigt man sich und geht nicht auf andere los.“ Letztlich kam das Gremium überein, dass die Verwaltung den Gemeinderäten darlegen soll, wie die Aufzeichnungen funktionieren, was damit geschieht, welche Rechte die Mandatsträger dabei haben et cetera. „Wir müssen ehrlich, offen und transparent kommunizieren“, resümierte Wolfgang Köglmayr (Mehr Bewegen).

