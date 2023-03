Gegenverkehr übersehen: 60 000 Euro Schaden und eine leichtverletzte Frau nach Unfall bei Ohlstadt

Von: Roland Lory

Nur noch Schrott: einer der beteiligten Pkw. © Bartl

Rund 60 000 Euro Schaden und eine leichtverletzte Frau: Das ist die Bilanz eines Unfalls an der B2 bei Ohlstadt.

Ohlstadt - Ein Schaden von etwa 60 000 Euro ist am Dienstag gegen 17 Uhr bei einem Unfall an der B2 bei Ohlstadt entstanden. Nach Polizeiangaben war ein 44-Jähriger aus Benediktbeuern mit seinem VW-Transporter in Richtung Eschenlohe unterwegs gewesen. An der Einfahrt nach Ohlstadt wollte er nach links abbiegen, übersah dabei jedoch den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr. Ein Mercedes-Fahrer (43) aus Bad Kohlgrub konnte zwar noch ausweichen, sein Pkw prallte aber dann mit einem Nissan zusammen, den eine Eschenloherin (39) lenkte. Diese wurde leicht verletzt in die Unfallklinik gebracht. Die Feuerwehren aus Ohlstadt und Murnau waren vor Ort.