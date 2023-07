Geiger: Großauftrag löst Personalsuche aus

Optimismus macht sich im Unternehmen breit

Von Peter Reinbold schließen

Nach herausfordernden Jahren kann die Geiger-Automotive-Gruppe nun wieder voll Zuversicht in die Zukunft blicken. Die ersten Monate 2023 sind vor allem im Werk Murnau sehr gut verlaufen. Ausgelöst hat den Positivtrend der Großauftrag mit einem Premiumautomobilhersteller. Dabei soll es sich um BMW handeln.

Murnau – Das wird die Mitarbeiter, die in den deutschen Werken von Geiger Automotiv in Ziemetshausen, Tambach-Dietharz und vor allem in Murnau arbeiten, nach Jahren der Ungewissheiten freuen. Ihr Arbeitgeber, der auch Niederlassungen in Suwanee (USA), Queretaro (Mexiko) und Shenyang (China) betreibt, sorgt für positive Nachrichten. Die Folge: Ihre Arbeitsplätze dürften zunächst einmal gesichert sein. In die Redaktionen verschickte die Geiger-PR-Abteilung vor Kurzem eine Pressemitteilung unter der Überschrift „Mit positivem Blick in die Zukunft“. Zuversicht spricht aus jeder Zeile, Optimismus macht sich allerorten im Unternehmen breit, das zur japanischen Sanoh-Gruppe gehört. Bereits seit Oktober des vergangenen Jahres ist ein „positiver Trend erkennbar“, lässt eine Unternehmenssprecherin wissen. Insbesondere der Standort Murnau am Staffelsee habe im ersten Halbjahr 2023 eine „sehr positive Entwicklung verzeichnet“.

Maßgeblich befeuert wird dieser Trend nach oben durch einen Großauftrag mit einem namhaften Premiumautomobilhersteller. Den Namen behandelt man in der Geiger-Führungsebene als top secret. Nach Tagblatt-Recherchen handelt es dabei um BMW. Ein internationales Geiger-Projektteam, das aus 25 Personen bestand, überzeugte den Welt-Konzern mit seinem Konzept. Geiger-Geschäftsführer Martin Thorbjörnson zeigte sich über den Erfolg „hocherfreut“ und lobte die Arbeit seiner Mitarbeiter.

Vorhandene Ressourcen reichen nicht

Die Entwicklungskompetenz und das technische Know-how für den BMW-Deal verantwortet der Standort Murnau. „Die vorhandenen Ressourcen sind für die Bewältigung des Großauftrages mittelfristig nicht ausreichend, weshalb zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden“, sagt die Unternehmenssprecherin. Wie viel Personal neu eingestellt werden soll, steht noch nicht fest. „Es werden etliche benötigt“, erklärt ein Firmen-Insider, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, aber Geiger in- und auswendig kennt. Seiner Meinung nach geht der Prozess bei Geiger in die richtige Richtung. „Alles verläuft sehr stabil.“ Produziert werden sollen die Fahrzeugkomponenten für BMW ab 2026, mit 100 Prozent erneuerbarer Energie, am US-Standort Suwanee im Bundesstaat Georgia. Somit sei dort eine hohe Auslastung des Werkes für die nächsten Jahre gesichert.

Gesichert ist auch die Zukunft des Werks Ziemetshausen (Regierungsbezirk Schwaben), das in den zurückliegenden Jahren stets auf der Kippe stand oder verkauft werden sollte. Diese Vorhaben sind abgeblasen. In einer außerordentlichen Belegschaftsversammlung hatte Thorbjörnson vor einigen Wochen den Erhalt und die damit verbundene neue Ausrichtung des Standorts bekannt gegeben. Kern sei die Spezialisierung auf die Herstellung von Fahrzeugkomponenten im sogenannten After-Sales-Market. Gemeint sind damit Produkte, die aus der regulären Serienproduktion ausgelaufen sind, jedoch immer wieder in kleinen Mengen für den Ersatzteilmarkt gefertigt werden müssen. Ziel sei es Thorbjörnson zufolge, die Gesamteffizienz im Konzern zu verbessern, was somit für alle deutschen Geiger-Werke eine Win-win-Situation darstelle. Bestimmte Produktlinien würden aus den Werken Murnau und Tambach-Dietharz übernommen. Speziell für Ziemetshausen werde deshalb die Abteilung Vertrieb/Customer-Management aufgestockt, um eigenständig Aufträge akquirieren zu können und eine dauerhafte Auslastung sicherzustellen. Derzeit arbeiten in Ziemetshausen nur noch rund 70 Beschäftigte. „Dieser Stamm muss angehoben werden, nur dann lassen sich die Ziele verwirklichen“, sagt ein Kenner des Unternehmens.

Geschäftsleitung neu aufgestellt

Die Personalsuche, die in Ziemetshausen und Murnau für die Produktionsschiene gerade anläuft, ist auf der Führungsebene bereits abgeschlossen. Die Geschäftsleitung hat sich neu aufgestellt. Neu in diesem Zirkel sind Lisa Marie Schönberger, sie verantwortet seit einigen Monaten den Bereich Entwicklung, und Tina Weinaug, die für das Personal zuständig ist. Der Geschäftsleitung, die mit den jüngsten Erfolgen „eine gute Grundlage für die kommenden Jahre sieht“, gehören neben Thorbjörnson noch Peter Reutersten und Thomas Fahner an.

Auch interessant: Mit Rotstift gegen Insolvenzgefahr