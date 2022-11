Geiger: Mit Rotstift gegen Insolvenzgefahr - Personalabbau steht im Raum - Rund 30 Arbeitsplätze angeblich gefährdet

Neues aus der Wirtschaft

Von Peter Reinbold

In schwerem Fahrwasser befindet sich Geiger Automotive, dessen Deutschland-Zentrale in Murnau steht. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben sich auf das Firmengeschäft negativ ausgewirkt. Viel deutet daraufhin, dass es an Liquidität mangelt und dass ein Personalabbau bevorsteht. Betroffen sind davon offenbar vor allem ältere Mitarbeiter.

Murnau – Wut, Enttäuschung, Frust, Angst und vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass alles nur halb so schlimm kommt, wie befürchtet – das sind die Gefühle, die die Mitarbeiter von Geiger Automotive in diesen Tagen beherrschen. Die Stimmungen in den Werken des Automobilzulieferers im Murnauer Ortsteil Neu-Egling, in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) und in Tambach-Dietharz im thüringischen Landkreis Gotha sind identisch. Die rund 600 Mitarbeiter in den drei deutschen Werken bangen um ihre berufliche Zukunft und um ihre Existenz. Wie es aus Mitarbeiterkreisen in Neu-Egling und Tambach-Dietharz übereinstimmend heißt, steht das Schreckgespenst einer Zahlungsunfähigkeit vor der Tür.

Mehr als nur ein Indiz: Langjährigen Beschäftigten bietet die Geschäftsleitung Aufhebungsverträge an – in Murnau soll es sich dabei um rund 30 ältere Personen handeln, die seit über 30 bis knapp 40 Jahren für Geiger tätig sind. Die Abfindung, die die Geschäftsleitung zahlen wolle, wird von einem Betroffenen als „schlechter Witz“ bezeichnet. Die Begründung, die seitens des Unternehmens gefallen sei, lässt tief blicken. Mehr gehe nicht, soll von einem Werkleiter im Rahmen eines Gesprächs gesagt worden sein, „da wir kein Geld haben“. Wenn die Mutter in Japan, Geiger Automotiv gehört zum Sanoh-Konzern, im August nicht einen befristeten Kredit gegeben hätte, „wären wir bereits insolvent“.

Kopfschütteln bei Kennern

Um das zu vermeiden, wird versucht, allüberall den Rotstift anzusetzen. Ein Beispiel: Das Geiger-Logistikzentrum, das derzeit in den Hallen der Firma Kern Microtechnik in Eschenlohe untergebracht ist, soll in diesen Tagen geschlossen werden und ins Werk Murnau integriert werden. Kenner des Geländes schütteln über diese Entscheidung den Kopf und nennen sie „Nonsens“, da die Platzverhältnisse auf dem dortigen Areal schon sehr beengt sind. Aus diesem Grund hatte Geiger 2021 versucht, die Standorte Murnau und Ziemetshausen im nahen Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) zu bündeln, da es dort genügend Platz gegeben hätte, sich auszudehnen. Ein Unterfangen, das sich letztlich – aus welchen Gründen auch immer – nicht realisieren ließ. Die Aufgabe des Lagers Eschenlohe ist dem Sparzwang geschuldet. Zum einen schenkt man sich die Miete, zum anderen den Werksverkehr zwischen Murnau und Eschenlohe, den bislang die Garmisch-Partenkirchner Spedition Stimpfle erledigte.

Die Geschäftsverbindung Geiger/Stimpfle besteht seit vielen Jahren. Das Fuhrunternehmen bestritt lange Zeit den Pendelverkehr zwischen dem Werk Murnau und dem damaligen Hauptsitz Garmisch-Partenkirchen. Damals waren vier Lkw im Einsatz, zuletzt fuhr Stimpfle mit einem Lastwagen von Eschenlohe nach Neu-Egling. Bei Stimpfle verhehlt man nicht, dass man den Auftrag nur sehr ungern verliert. In der kommenden Woche soll es ein Gespräch mit der Geiger-Geschäftsführung geben, ob und wie man in der Zukunft zusammenarbeiten kann, heißt es bei Stimpfle.

Die Liste der Grausamkeiten, die die Unternehmensleitung ihren Mitarbeitern abverlangt, ist lang und spricht Bände. Dabei geht’s ans Eingemachte – und bei vielen womöglich auch an die Substanz. Das tarifliche Weihnachtsgeld, so die Befürchtung, könnte weiter abgeschmolzen oder gänzlich gestrichen werden. Bereits 2020 und 2021 hatten die Geiger-Beschäftigten in Murnau auf 50 Prozent des 13. Monatsgehalts verzichten müssen. Ihren Beitrag zur Konsolidierung des Unternehmens hatten die Mitarbeiter in den vergangenen Jahren schon häufiger geleistet. Heuer verzichteten sie auf die tarifliche Einmalzahlung von 700 Euro, auch die Lohnerhöhung, die die Tarifparteien ausgehandelt hatten, wurden zwei Monate nach hinten verschoben.

Geschäftsführer will sich nicht äußern

Als Dirigent des Streichorchesters gilt Martin Thorbjörnson. Der schwedische Geschäftsführer lobte vor neun Monaten im Tagblatt-Gespräch „die hohe Loyalität unserer Mitarbeiter, die so das Überleben der Firma unterstützt haben“. Damals hatte sich Geiger durch die Verwerfungen der Corona-Krise und des beginnenden Ukraine-Kriegs in einer misslichen Lage befunden. Die Geschäfte liefen schlecht, weil die Bänder der großen Automobilfirmen VW, Porsche, Mercedes und BMW, für die Geiger an den drei deutschen Unternehmensstandorten Komponenten und Thermosystemlösungen produziert, durch Lieferketten- und Chip-Problemen langsamer liefen. Diesmal will Thorbjörnson zur Situation der Mitarbeiter und des Unternehmens keine Wasserstandsmeldungen abgeben. „Da gerade Tarifgespräche mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft stattfinden, wollen wir uns nicht äußern“, lässt er über seine Assistentin mitteilen.

Kaum gesprächiger ist Mario Herrmann, der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats. Er bestätigt lediglich Verhandlungen mit der Geschäftsleitung. Darin gehe es vorrangig um einen Sozialplan und einen Interessenausgleich. Diese beiden Themen legen den Schluss nahe, dass Personal abgebaut werden soll. Wie viel? Hermann bittet um Verständnis, dass er nicht mehr sagen könne. Eine Deadline, zu dem der Prozess abgeschlossen sein soll, in Mitarbeiterkreisen kursiert der 15. November, verneint er. „Die Verhandlungen werden sicher bis ins neue Jahr laufen.“

Was hat die Krise bei Geiger Automotive ausgelöst? Branchen-Insider vermuten eine zu geringe Gewinnmarge. „Deshalb kann nicht investiert werden. Weder in Personal noch in Produktionsanlagen“, meint ein Experte, der namentlich nicht genannt werden möchte. Geiger-Produkte seien einfach zu billig. Während die großen Automobilkonzerne auch in der Krise Milliarden Euro-Erträge erwirtschafteten, kam bei Geiger davon wenig bis nichts an. „Da hat die Geschäftsleitung geschlafen“, heißt es aus Kreisen der Belegschaft. Deren Wut, Enttäuschung, Frust und Angst sind verständlich. Sie sind es, die ausbaden müssen, was womöglich andere verpasst haben. „Die effizienteste Art Geld zu sparen, geht über die Personalkosten. Aber es ist auch bestimmt die einfallsloseste“, sagt ein Geiger-Mitarbeiter, dessen Name der Redaktion bekannt ist. Er möchte anonym bleiben, weil er Nachteile befürchtet.

