Gelber Sack: Immer wieder Abfuhr-Ärger

Bei der Abfuhr der Gelben Säcke ist offenbar mitunter Sand im Getriebe. Das Landratsamt registrierte zuletzt „häufiger Probleme“, weil die zuständige Firma Abholtermine nicht einhielt. Auch eine Murnauerin übt Kritik.

Murnau – Ingrid Kuhn kennt das Ärgernis: „Das ist nicht das erste Mal passiert“, sagt die Murnauerin, die in Westried wohnt. Zum wiederholten Mal also blieben Kuhn zufolge am 5. Juni in ihrem Ortsteil Gelbe Säcke am monatlichen Abfuhrtag und über Nacht liegen. Bei Hitze verbreite sich dann „unangenehmer Geruch“, und es sei schon dazu gekommen, dass Tiere Säcke zerrissen und den Inhalt auf Gehwegen und Straßen verteilten. „Die Maden kommen einem freudig entgegen.“ Eine Nachbarin hilft Kuhn in solchen Fällen, herumliegende Verpackungsabfälle einzusammeln, da sich die Seniorin nur schwer bücken kann. „Das Problem ärgert alle – im ganzen Bezirk sind ja Leute betroffen“, sagt Kuhn.

Sie wandte sich wiederholt an die zuständige Firma Wittmann Entsorgungswirtschaft GmbH in Gräfelfing. Der Mann am Telefon habe zuletzt freundlich reagiert und auf eine „Standard-Ausrede“ verwiesen: Das hänge mit dem Personal zusammen, hieß es. Doch Kuhn fragt sich: Warum werden Missstände nicht abgestellt, wo doch die Firma, die den Plastikmüll abhole, sehr gutes Geld verdiene?

Das Problem: Lokale Behörden wie die Marktgemeinde Murnau oder das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen als „öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger“ sind für die Abfuhr der Gelben Säcke nicht zuständig. In Verantwortung steht das Duale System Deutschland (DSD) mit Sitz in Köln, das Entsorgungsunternehmen mit der Aufgabe betraut. „Demnach kann der Landkreis nur bedingt auf die vom DSD beauftragten Firmen einwirken, da der Landkreis kein Vertragsverhältnis hat“, erklärt Behördensprecher Stephan Scharf. Man sei aber gerne Ansprechpartner bei Schwierigkeiten, stehe in Kontakt mit dem DSD und gebe Beschwerden weiter.

Diese erreichen das Amt offenbar immer wieder: „Leider kommt es in letzter Zeit häufiger zu Problemen bei der Abfuhr der Gelben Säcke“, sagt Scharf. Betroffen davon sei der gesamte Landkreis in unregelmäßigen Abständen. Die vom DSD beauftragte Firma habe öfter Schwierigkeiten gehabt, Abholtermine einzuhalten. Bürger, so Scharf, sollten dem Landratsamt solche Fälle sofort melden: „So kann schnell Kontakt zum DSD hergestellt und eine Nachabfuhr vereinbart werden.“ Hygienische Probleme in Zusammenhang mit den Gelben Säcken – wenn etwa schmutzige Verpackungen in der Hitze schmoren und liegen bleiben – seien nicht bekannt. Auch im Kreistag ist der Gelbe Sack ein Bumerang-Thema.

Alexander Wittmann erhält schon mal Beschwerdeanrufe, etwa von verärgerten Bürgermeistern. Doch wenn man die Hintergründe erkläre, „treffen wir auf Verständnis“, sagt der Fuhrpark- und Dispositionsleiter der Firma Wittmann, die im Landkreis die Gelben Säcke abholt – täglich in einem anderen Gebiet. Da etwa der Mai vier Feiertage aufwies, fielen Touren zusammen. Dadurch ergaben sich Schwierigkeiten, so Wittmann. Außerdem verweist er darauf, dass Mitarbeiter, die schwer zu finden seien, mitunter kurzfristig erkranken und es nicht einfach sei, rasch Ersatz aufzutun. Weiter falle auch mal eines der Fahrzeuge aus, die am Limit unterwegs seien: täglich acht bis zehn Stunden. „Da kommen Ermüdungserscheinungen vor“, sagt Wittmann. Die Firma versuche dann, die Abfuhr rasch nachzuholen. Wittmann versichert mit Blick auf nicht zum Termin abgeholte Säcke: „Wir machen das nicht zufleiß.“ Man sei „sehr bemüht, alles zu stemmen – aber es gibt Tage, an denen das schwieriger ist.“