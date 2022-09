Gelenkbus auf Abwegen: Gefährt steckt in Murnauer Sackgasse fest - Rangieraktion zieht sich

Von: Roland Lory

Nichts geht mehr: Der Gelenkbus steht am Parkweg, eine Sackgasse unterhalb des Murnauer Kurparks. © privat

Ein Gelenkbus ist am Freitagfrüh in Murnau auf Abwege geraten. Er steckte am Parkweg fest. Es dauerte eine Zeit lang, bis ein engagierter Helfer das Gefährt aus der Sackgasse herausmanövrieren konnte.

Murnau – Erst Mitte September hatte es in Murnau Probleme mit einem Gelenkbus gegeben. Ein solches Gefährt war Richtung Bad Kohlgrub unterwegs. Der Fahrer wollte am Dünaberg wenden, doch der Platz reichte nicht. Der Bus stieß gegen eine Steinmauer und verkeilte sich. Auf Abwege geriet ein Gelenkbus auch am Freitag. Die Anwohner des Parkweges staunten gegen 7.45 Uhr nicht schlecht, als sie aus dem Fenster schauten. In der Wendeschleife – der Parkweg ist eine klassische Anliegerstraße, die sich am Kurpark vorbei Richtung Bahnstrecke Garmisch-Partenkirchen-München schlängelt – stand ein Gelenkbus. Die Sackgasse wurde einem Fahrer des Schienenersatzverkehrs, der aufgrund der Gleissanierung besteht, zum Verhängnis. Nichts ging mehr, der Bus steckte fest. Der Mann war den Burggraben hochgefahren, wo allerdings derzeit knapp unterhalb des Hotels Klausenhof eine Baustelle den Weg versperrt. Daraufhin steuerte er in den Parkweg, wo er in die Bredouille geriet. Warum er überhaupt den Burggraben hochfuhr, bleibt unklar.

Jedenfalls war guter Rat teuer. Die Rangieraktion zog sich in die Länge, eine große Hilfe war ein zufällig dazugekommener Mitarbeiter einer Spedition. Mittlerweile erschienen auch die um Hilfe gebetenen Mitarbeiter der Marktgemeinde, um die alternativen Fahrmöglichkeiten zu öffnen. „Trotz vereinten Kräften, Anweisungen und Rangiermanövern dauerte es circa eine Stunde, bis der Bus den Weg zurück auf die abschüssige Straße fand“, erzählt Peter Glück, einer der Anwohner. Letztendlich konnte der Busfahrer gegen 9.30 Uhr seine Fahrt im mittlerweile leeren Ersatzbus fortsetzen. Etwa zu diesem Zeitpunkt erschien auch die Polizei Murnau. Ihr zufolge gab es keinen Schaden, der Fall sei damit erledigt.

Genervte Passagiere

Den Passagieren – es waren zwischen sechs und acht – war es zwischenzeitlich zu bunt geworden. Glück: „Wir wurden angesprochen, ob wir nicht als Fahrdienst einspringen könnten, doch auch dies war angesichts der blockierten Straße und aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht möglich.“ Bis auf einen Fahrgast machten sich ihm zufolge alle erbost zu Fuß auf den Weg zurück zum Ausgangspunkt am Bahnhof Murnau.

Anwohner Glück zieht folgendes Resümee: „Wieder einmal sind die Fahrgäste dieses Schienenersatzverkehres in Mitleidenschaft gezogen worden und mussten teilweise um ihre Anschlüsse und weiteren Reisemöglichkeiten bangen.“ Der letzte Fahrgast, der entnervt gegen 9.15 Uhr mit Reisegepäck beladen seinen Weg zurück zum Bahnhof antrat, habe es mit Gelassenheit getragen. „Dann nehme ich halt die nächste Möglichkeit nach Mittenwald“, habe der Mann gesagt und sei resigniert von dannen gezogen.

Eine Gemeinschaftsaktion

Glück würdigt auch den Einsatz der Anwohner, der Marktgemeinde und des Speditionsmitarbeiters. „Ohne diese Gemeinschaftsaktion wäre es womöglich noch mit großer Wahrscheinlichkeit zu Sachschäden gekommen.“ Die unweigerlichen Verspätungen der Anwohner auf dem Weg in die Arbeit seien ärgerlich, aber angesichts der Blockierung unvermeidlich. „Den Busfahrern die letztendliche Schuld zuzusprechen, ist zu kurz gegriffen. Denn dieser Schienenersatzverkehr dauert nun schon viel zu lange.“

