Wohnraum für die Mittelschicht

In Murnau soll Bauland für Einheimische ausgewiesen werden. Der Bauausschuss machte hierfür den Weg frei. Die Gemeinde ist bereits in Kontakt mit Eigentümern.

Murnau– Es vergeht kaum eine Sitzung der Murnauer Volksvertreter, in der nicht über die Schaffung von Wohnraum diskutiert wird. Der Bauausschuss hatte am Dienstag einen Antrag der Mehr-Bewegen-Fraktion auf dem Tisch. Sie will, dass die Gemeinde ein Einheimischenmodell auf den Weg bringt. „Gemeinden wie Ohlstadt machen es uns vor“, betonte Franz Fischer (Mehr Bewegen). Es ist ja nicht so, dass in den vergangenen Jahren in puncto Wohnungsbau nichts passiert wäre. Es laufen Projekte an der Eichendorff-Straße und am Längenfeldweg. Zudem soll am ehemaligen Gemeindekrankenhaus und jetzigen James-Loeb-Haus Wohnraum im erheblichem Umfang entstehen. „Wir sehen das als extrem wichtig an, um den Bedarf zu lindern“, sagte Fischer. Doch die erwähnten Vorhaben sind seiner Ansicht nach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mehr Bewegen hält es für angezeigt, für die Mittelschicht etwas zu tun, die sich Wohneigentum zulegen will. „Das brennt vielen Murnauern auf den Nägeln. Wir müssen tätig werden.“ Ansonsten laufe man Gefahr, junge Murnauer zu verlieren. Ein Einheimischenmodell hält Mehr Bewegen für gut geeignet, die Sache anzugehen.

Marktbaumeister Klaus Tworek legte dar, dass derzeit Verhandlungen mit verschiedenen Grundeigentümern liefen, die bereit seien, ihre Flächen auf Grundlage der Richtlinien zum kooperativen Baulandmodell zu entwickeln. Auf Basis gewisser Kriterien könnte dann Boden an interessierte Bürger vergeben werden. Das Prozedere ist aber zeitaufwändig, denn die Richtlinie gilt vornehmlich für Grundstücke im Außenbereich. Daher muss für eine Ausweisung zunächst eine Bauleitplanung auf den Weg gebracht werden und auch die Parzellierung und die Erschließung geklärt werden.

Zur Erinnerung: Vor knapp zwei Jahren hatte der Marktgemeinderat ein neues Regelwerk verabschiedet. Der Titel: „Kooperatives Baulandmodell für bezahlbaren Wohnraum“. Das Konzept funktioniert wie folgt: Bauwerber müssen entweder die Hälfte des Grunds zu günstigen Konditionen an die Gemeinde verkaufen – oder sich verpflichten, 30 Prozent des selbstgebauten Wohnraums für entsprechende Förderprojekte zur Verfügung zu stellen. Das Ganze greift aber erst ab 500 Quadratmetern Geschossfläche. „Baurecht kann es nur geben bei einer Zustimmung zum kooperativen Baulandmodell“, unterstrich Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). „Sonst macht die Ausweisung keinen Sinn.“ Fischer meinte, dass das Ganze „mit Verhandlungsgeschick“ auch ohne Bezugnahme auf das besagte Baulandmodell zu schaffen wäre. Beuting glaubt das nicht. „Das würde ich als Träumerei bezeichnen.“

Der Bauausschuss befürwortete schließlich den Antrag von Mehr Bewegen einstimmig. Die Verwaltung soll nun ein geeignetes Grundstück suchen und einen Kriterienkatalog erstellen. Aus Sicht von Rupert Poettinger gibt es eine passende Wiese. Der Murnauer Immobilienmakler hatte der Kommune bereits vor rund vier Jahren ein Konzept für ein Einheimischenmodell im Murnauer Westen vorgelegt. Zwei Grundeigentümer wären seinen Angaben nach bereit gewesen, eine insgesamt 14 000 Quadratmeter große Fläche günstig an die Gemeinde abzugeben. 24 Reihenhäuser und ein Doppelhaus hätten auf diesem Weg entstehen können. Für „deutlich unter 500 000 Euro“ wären die Einheiten für Interessierte zu kaufen gewesen. Doch daraus wurde – bis dato – nichts. Poettinger kann nicht nachvollziehen, warum die Gemeinde nicht zugeschlagen hat. Der Immobilienmakler will jetzt nochmal mit den Grundeigentümern und der Kommune Kontakt aufnehmen.

Roland Lory