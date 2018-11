Breite Zustimmung für Haushalt 2019

Dieses Ergebnis war zu erwarten: Mit großer Mehrheit hat Murnaus Gemeinderat den rund 40 Millionen Euro schweren Haushalt 2019 verabschiedet. Die Fraktionen hielten sich mit Anträgen dazu zurück. Nur zwei wurden aufs Tapet gebracht.

Murnau – Die Marktgemeinde Murnau steht finanziell ausgesprochen gut da – und ist daher in der Lage, kräftig in ihre Infrastruktur zu investieren. Rund 7,4 Millionen Euro will sie dafür nächstes Jahr in die Hand nehmen. Dies geht aus dem Haushaltsplan 2019 hervor, den jetzt der Gemeinderat mit einer breiten 20:1-Mehrheit abgesegnet hat. Lediglich Regina Samm (CSU) war mit dem Zahlenwerk nicht einverstanden. In der Dezember-Sitzung muss jetzt nur noch eine entsprechende Satzung beschlossen werden – in der Regel reine Formsache.

Der Etat mit einem Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro regelt alle Ausgaben und Einnahmen der Kommune, die für das nächste Jahr erwartet werden. Der kommunale Wohnungsbau am Längenfeldweg (voraussichtliche Gesamtkosten: rund 6,5 Millionen Euro) ist der dickste Brocken. Dafür müssen auch vier Millionen Euro Schulden aufgenommen werden. Und die eingestellten Planungskosten für die Neubauten eines Feuerwehrhauses und eines Kindergartens am Längenfeldweg verweisen schon auf die nächsten Millionenprojekte.

Als Standort für das besagte Feuerwehrhaus – das bisherige am Viehmarktplatz platzt aus allen Nähten – ist der alte Volksfestplatz im Gespräch. Doch zuerst muss geklärt werden, ob dort Altlasten im Untergrund schlummern, deren Entsorgung die Kosten kräftig nach oben treiben dürfte. CSU-Gemeinderat Michael Hosp, selbst aktiver Feuerwehrler, appellierte in der Sitzung an seine Kollegen, in der Sache Gas zu geben: „Wir müssen Nägel mit Köpfen machen.“

Das Gremium beschäftigte sich im Zuge der Haushaltsberatungen mit zwei Anträgen. Zum einen drängten die Freien Wähler darauf, das alte gemeindeeigene Haus neben dem Bahnhof (Bahnhofsplatz 3) zügig zu sanieren, denn: „Wir brauchen günstigen Wohnraum“, sagte Fraktionschef Welf Probst. In dem etwa 100 Jahre alten Gebäude, in dem früher Bahnbedienstete wohnten und das jetzt leer steht, könnten zwei Familien unterkommen. Doch es wurden auch Stimmen laut, die einen Abriss und einen anschließenden Neubau favorisieren. Diese Lösung wäre viel wirtschaftlicher. Denn man könnte mehr Wohnfläche schaffen und eine barrierefreie Ausstattung umsetzen, hieß es. Der Gemeinderat verständigte sich schließlich darauf, dass die Verwaltung erstmal eine Gegenüberstellung dieser beiden Varianten erarbeitet und vorlegt.

Im zweiten Antrag, den das ÖDP-Bürgerforum einbrachte, ging es um eine Stärkung des Radverkehrs im Ort. Konkret beantragte die Fraktion, nach dem Vorbild vieler anderer Gemeinden eine so genannte Fahrradabstellsatzung zu erlassen. Diese schreibt vor, dass ab einer gewissen Größe eines Neubau-Vorhabens auch Fahrradabstellplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Der Bedarf an solchen Anlagen sei auf jeden Fall vorhanden, argumentiert das ÖDP/Bürgerforum, zumal sich Murnau als „fahrradfreundliche Kommune“ verstehe und ein Radverkehrskonzept auf den Weg gebracht habe. Es wurde mehrheitlich beschlossen, dass die Verwaltung einen Entwurf für ein solches Regelwerk erstellt. Außerdem soll der Markt mit gutem Beispiel vorangehen und an seinen eigenen Gebäuden, etwa im Kemmelpark, Stellplätze für Drahtesel errichten.

Einigen Gemeinderäten ging jedoch der Vorschriftscharakter zu weit. Sie plädierten stattdessen dafür, es bei einer Empfehlung zu belassen und auf Freiwilligkeit zu setzen. „Mit Zwang ist nichts zu erreichen“, meinte etwa CSU-Sprecherin Samm.