Geplanter 40-Meter-Mast sorgt für Aufruhr in Hechendorf - Murnauer Rathaus mit Vorwürfen konfrontiert

Von: Roland Lory

Panoramablick von Hechendorf übers Moos: Auf der rechten Seite ist die Tankstelle Mp-21 zu sehen. Links davon, zwischen einem Stadl und einer Baumgruppe, will Vodafone einen 40 Meter hohen Mast errichten. Die Aussicht ins Gebirge würde dadurch empfindlich gestört. Zunächst soll die Anlage mit 4G in Betrieb genommen werden. © Dominik Bartl

Die Nachricht hat sich im Murnauer Ortsteil Hechendorf wie ein Lauffeuer verbreitet: An einer sehr exponierten Stelle mit Postkartenpanorama soll ein 40 Meter hoher Mobilfunkmast errichtet werden. Die Rathausverwaltung steht in der Kritik. Dabei geht es um die Infopolitik, aber auch um eine versäumte Frist.

Hechendorf – Der Hechendorfer Klaus Strasser (Name geändert) macht keinen Hehl aus seiner Meinung: „Mir sträuben sich die Nackenhaare zu Berge.“ Dies liegt am Agieren der Murnauer Rathausverwaltung im Zusammenhang mit einem geplanten Mobilfunkturm. Denn der Anbieter Vodafone will südöstlich der Tankstelle Mp-21 einen 40 Meter hohen 4G-Stahlgittermasten errichten. Mit einer solchen Anlage würde eine einzigartige Aussicht verbaut. Strasser moniert, dass die Bevölkerung nicht mitgenommen und eine Frist versäumt worden sei.

Zum Hintergrund: Überlegungen für einen Mast im Murnauer Süden gibt es schon ein paar Jahre. Die Kommune stieg in das Dialogverfahren mit Vodafone mit Beschluss des Gemeinderates im September 2021 ein. In diesem Rahmen „konnte dann jedoch die Frist zur Benennung geeigneter Grundstücke nicht eingehalten werden“, räumt Nina Herweck-Bockhorni ein, stellvertretende Geschäftsleiterin im Rathaus. Der Mobilfunkpakt II sieht eine Frist von 60 Tagen vor, um etwaige Standorte mitzuteilen. Die Frist einzuhalten, „war praktisch nicht möglich“. Der Grund: eingeschränkte Kapazitäten des Gutachters. Die Frist endete bereits Mitte Oktober 2021.

Kein Antrag auf Fristverlängerung

Dr. Sarah Rötzer, Sprecherin der Vodafone-Tochter Vantage Towers, sagt, die Gemeinde habe „im Rahmen der kommunalen Abstimmung zwar den Wunsch zur Mitwirkung bei der Standortsuche geäußert“. Bis zum Ablauf der Acht-Wochen-Frist habe man aber nichts mehr von der Kommune gehört. „Es wurde auch kein Antrag auf Fristverlängerung gestellt.“ Herweck-Bockhorni begründet dies so: „Bislang war die Frist im Zusammenspiel mit den Mobilfunkanbietern kein Problem, sofern eine Begutachtung angekündigt wurde.“ Diese sei Vodafone am 5. Oktober 2021 mitgeteilt worden. „Eine explizite Bitte um Fristverlängerung erfolgte daher nicht.“

Strasser hatte bereits vor gut einem halben Jahr Kontakt zu Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) und der Gemeindeverwaltung. „Damals sagte man mir, dass mögliche Standorte aufgrund des beauftragten Gutachtens öffentlich und maximal transparent diskutiert werden würden. Das ist leider nicht passiert.“ So steht es in einer E-Mail, die Strasser an Beuting, die Gemeinderäte und Presseorgane schickte. Nun stellt sich dem Hechendorfer die Frage, „wie der Markt Murnau die Gelegenheit verpassen kann, gerade mit Blick auf so ein sensibles Thema – einen 40-Meter-Mobilfunkmasten – , in das Dialogverfahren mit Vodafone einzusteigen und sich damit in seinen Handlungsmöglichkeiten maximal limitiert“. Die Hechendorfer finden die Pläne ihm zufolge „aus unterschiedlichsten Gründen nicht so toll“. Strasser nennt zum Beispiel die Optik, die Ortsgestaltung und etwaige Gesundheitsrisiken.

Auch CSU-Fraktionssprecher Josef Bierling schüttelt den Kopf. Der Hechendorfer kann nicht verstehen, warum der Markt Murnau die Frist verstreichen ließ und keinen Antrag auf Verlängerung stellte. „Da wäre vielleicht noch was zu machen gewesen.“ Er hält es für sinnvoll, Vodafone nochmals zu kontaktieren. „Dann finden wir vielleicht noch einen anderen Standort.“ Bierling moniert zudem, dass Beuting eine Info-Veranstaltung für die Bürger „für nicht notwendig“ halte. Herweck-Bockhorni sagt: „Eine Informationsveranstaltung soll noch durch den Mobilfunkanbieter erfolgen.“

Beuting weist Vorwurf zurück

Den Vorwurf der mangelnden Transparenz weist Beuting zurück: „Transparenz bezüglich der Standorte wurde in der öffentlichen Bauausschusssitzung am 30.11.2021 hergestellt.“ Bund und Freistaat treiben den Ausbau des Mobilfunknetzes mit Nachdruck voran und überließen den Kommunen wenig Entscheidungsfreiräume. „Daher ist eine öffentliche Diskussion über Wunschstandorte wenig zielführend.“ Wichtig für die gesamte Murnauer Bevölkerung sei, dass die Bewertung in erster Linie aufgrund der Ergebnisse des Immissionsgutachtens und auf Basis von städtebaulichen Gesichtspunkten erfolge.

Im Rahmen des Dialogverfahrens hätte der Markt Murnau einen bevorzugten Standort angeben können. Die Kommune „hätte jedoch nicht die Möglichkeit gehabt, einen Mobilfunkturm in diesem Gebiet abzulehnen“, betont Herweck-Bockhorni. „Das Gutachten, dass neben dem jetzt von Vodafone favorisierten noch vier weitere Standorte untersuchte, hat ergeben“, dass die nun von Vodafone angestrebte Stelle am Wascherfeld mit einer weiteren „der bestgeeignete Standort ist“.

Gutachter Hans Ulrich hatte folgende Örtlichkeiten im Murnauer Süden überprüft: ein Dach am Kapferstadl, eine Stelle am Lohstampf (BMX-Bahn), eine im Grünzug zwischen B2/Bahnlinie/Abzweigung Hechendorf, eine im Bereich des Kleintierzuchtvereinsgeländes und diejenige am Wascherfeld.

