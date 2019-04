Vorzeigeprojekt in Schwierigkeiten

Der Neubau eines modernen Bürohauses im Eingangsbereich des Murnauer Kemmelparks galt als Vorzeigeprojekt. Doch offenbar läuft nicht alles wie geplant: Denn derzeit entsteht nur ein Teil des Gebäudes – und die Investoren sind dabei, den restlichen Grund gewinnbringend zu verkaufen. Kritiker sprechen von einem Spekulationsgeschäft.

Murnau – Modern, flexibel und nachhaltig soll der Bürokomplex werden, der an der Murnauer Kemmelallee direkt gegenüber den Supermärkten entsteht. Doch die Investoren, die sich zur WerkHaus-MurNow GmbH & Co. KG mit Sitz in der Staffelsee-Gemeinde zusammengeschlossen haben, mussten ihre ehrgeizigen Pläne deutlich abspecken. Denn: Die „Vermarktungssituation“ habe sich „negativ verändert“, teilen die beiden Geschäftsführer Marion Rebholz und Jörg Hoffmann auf Tagblatt-Nachfrage schriftlich mit. Schuld daran sei die von der Marktgemeinde im August 2018 nachträglich verhängte Veränderungssperre, die sich auf die Nutzung bezieht.

Hintergrund ist der Streit um die Ansiedlung von Ärzten (und anderen Heilberufen) im Kemmelpark. Bislang sprach sich der Gemeinderat mehrheitlich gegen die Niederlassung von Medizinern in dem einstigen Kasernenareal aus, um die Ortsmitte zu schützen. Die Sorge ist groß, dass Betriebe und damit Kaufkraft aus dem Zentrum abwandern. Ein Gutachten soll nun die möglichen Auswirkungen klären. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, könne man eine Entscheidung fällen, erklärt Rathaus-Pressesprecherin Nina Herweck-Bockhorni.

Doch die Bauherren des Bürohauses hatten offenbar in ihrer Kalkulation fest damit gerechnet, auch Mediziner aufnehmen zu können – und erlitten, weil dies vorerst nicht möglich ist, nach eigenen Angaben einen „wirtschaftlichen Schaden“. Um diesen aufzufangen, sei man gezwungen, einen Teil des Gewerbegrunds – es ist etwa die Hälfte – wieder zu verkaufen. Konkret geht es um 2500 Quadratmeter, die auf einem Immobilienportal im Internet für rund 1,38 Millionen Euro angeboten werden. Und auch in dem verkleinerten Gebäude, das die Baugruppe hochzieht und bis Sommer fertigstellen will, steht eine große Wohnung zum Verkauf – für rund 550 000 Euro.

Der Vorgang ist ein Aufregerthema in der Ortspolitik – und ruft Kritiker auf den Plan. Der Einwand: Die Kommune lasse ein lukratives Spekulationsgeschäft zu, weil die WerkHaus-MurNow GmbH & Co. KG versuche, den ehemaligen Gemeindegrund mit einem satten Gewinn wieder abzustoßen. Die Freien Wähler, die auf ihrer Homepage von einer „verkorksten Angelegenheit“ sprechen, sind alles andere als begeistert: „Nun das Grundstück spekulativ mit einem Aufschlag von 340 Euro (Anm. d. Red.: gemeint ist der Quadratmeterpreis) weiterzuverkaufen, entbehrt jeder Grundlage, und noch mehr Unverständnis entsteht, dass die Gemeinde Murnau hier nicht schon lange eingeschritten ist.“

Der Murnauer Steuerberater Dr. Ralf Erich Schauer – der Geschäftsmann wollte vor einigen Jahren selbst im Kemmelpark ein Ärztehaus realisieren, was jedoch keine Zustimmung fand – stößt ins gleiche Horn: Er hat sich mit einem geharnischten Schreiben an den Gemeinderat gewandt und nach eigenen Angaben den Bayerischen Rechnungshof darum gebeten, den Fall zu prüfen. Schauer spricht von einem „immensen Spekulationsgewinn“, mit dem die Gesellschafter ihre Liegenschaft „nahezu vollständig“ refinanzieren könnten – und wirft die Frage auf, „ob dies mit Zutun und mit Hilfe der Marktgemeinde Murnau auf Kosten und zu Lasten jedes einzelnen Bürgers rechtlich und moralisch vertretbar ist?“.

Im Rathaus hält man sich indessen in der brisanten Causa mit Verweis auf den Datenschutz zurück. Grundsätzlich, teilt Herweck-Bockhorni mit, sei die WerkHaus-MurNow GmbH & Co. KG berechtigt, über ihr Eigentum frei zu verfügen. Gegen das „reine Anbieten“ sei auch nichts einzuwenden. Und weiter: „Darüber, welche Maßnahmen getroffen werden, wird der Markt Murnau entscheiden, falls ein Verkauf wirklich ansteht.“ Man habe dann „verschiedene Handlungsmöglichkeiten“, um die eigenen Interessen zu bewahren. Details nennt die Sprecherin allerdings nicht.

Den Vorwurf, es gehe ums schnelle Geschäft, lassen die Chefs der Investorengruppe nicht gelten. Es würden nur die etwa bei der Planung entstandenen Kosten auf den Kaufpreis aufgeschlagen. Rebholz und Hoffmann: „Von einem Spekulationsgeschäft kann somit in keinster Weise die Rede sein.“