Geschäftsleute wollen Einkaufserlebnis steigern

Murnaus Verein zur Wirtschaftsförderung hat sich neu aufgestellt. Mit dem Buchhändler und Ex-Gemeinderat Guntram Gattner steht nun ein erfahrener Geschäftsmann und Kommunalpolitiker an der Spitze der Interessenvertretung. Sein Ziel: die Marktgemeinde als Einkaufsort stärken.

Murnau – Es war ruhig geworden um Murnaus Verein zur Wirtschaftsförderung, der sich als Sprachrohr der ortsansässigen Betriebe und Selbstständigen versteht. Der Grund: Die Führung der rund 135 Mitglieder starken Interessenvertretung, die ihren Schwerpunkt auf dem Gebiet des Einzelhandels hat, war zuletzt ziemlich ausgedünnt. Nachdem Herbert Bogner aus persönlichen Gründen zurückgetreten war, fungierte Stefanie Fischer als kommissarische Vorsitzende. Auf der Hauptversammlung wurde jetzt ein neues Vorstandsteam gewählt, das mit viel Tatendrang die Arbeit aufnahm.

Auf dem Chefposten: Guntram Gattner. Der 60-jährige Unternehmer, der seit fast 20 Jahren im Obermarkt einen Buchladen betreibt, ist kein Unbekannter. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Bundeswehr-Offizier mischte in der Ortspolitik kräftig mit. Im Vorfeld der Kommunalwahlen 2014 wurde er sogar als potenzieller Bürgermeister-Kandidat gehandelt. 14 Jahre lang (2002 bis 2016) saß Gattner – zuletzt als Fraktionsmitglied der Bürgermeisterpartei ÖDP/Bürgerforum – im Gemeinderat. Im Zuge des Streits um die Einführung eines Bürgerbeirats – ein Projekt, das nicht zustande kam – warf er mitten in der Legislaturperiode das Handtuch. Heute vertritt Gattner die ÖDP nur noch im Kreistag.

Er bereue seinen Teilrückzug aus der Politik nicht, sagt er im Tagblatt-Gespräch. Es bleibe jetzt mehr Zeit für das eigene Geschäft. Es ist kein Geheimnis, dass es für den Einzelhandel immer schwieriger wird, sich gegen die mächtige Online-Konkurrenz zu behaupten. Natürlich kämen nach wie vor viele Menschen nach Murnau, berichtet Gattner. Aber: „Das Einkaufen rutscht mehr in den Hintergrund.“ Er habe den Eindruck, die schmucke Fußgängerzone entwickle sich zu einer Flanier- und Café-Meile. Sein Fazit: „Da muss man was tun und entgegenwirken.“ Zusammen mit seinen Mitstreitern will er ein Konzept entwickeln, wie der Einzelhandel gestärkt werden kann. Im Februar sollen die Ergebnisse vorgestellt werden. An Ideen mangelt es nicht. Gattner kann sich beispielsweise vorstellen, die Märkte aufzuwerten, lange Einkaufsabende einzuführen, einheitliche Qualitätsstandards festzulegen und eine zentrale Online-Plattform ins Leben zu rufen. Auch in Sachen Stadtmarketing bestehe Nachholbedarf. „Wir brauchen die Unterstützung der Gemeinde“, sagt Gattner. Für ihn steht fest: „Ein lebendiger Ort kann nur mit einem lebendigen Einzelhandel funktionieren.“

Der neue Vorstand: Erster Vorsitzender: Guntram Gattner, Zweite Vorsitzende: Stefanie Fischer, Schriftführerin: Juliane Pusch, Kassier: Marco Pollini, Beisitzer: Margarethe Fischer, Angelika Rebholz, Franz Windirsch und Jonas Blinn.