Bürgermeister Beuting kritisiert: „Ein dicker Hund“

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Teilen

Ausgelichtet: das Eckgrundstück Am Dünaberg/Kohlgruber Straße (Mitte). Deutlich zu sehen ist der nach Anwohner-Angaben neu angelegte Kiesweg, der sich über das Gelände zieht. © Bartl

Der Eigentümer eines Grundstücks Am Dünaberg hat sich beim Versuch, die vollendeten Tatsachen, die er geschaffen hat, nachträglich genehmigen zu lassen, eine Abfuhr eingehandelt. Der Murnauer Bauausschuss lehnte seinen Antrag einstimmig ab – es fielen deutliche Worte. Nun liegt der Ball beim Landratsamt.

Murnau – Eine Gruppe Anwohner verfolgte die Sitzung am Dienstagabend: Betroffene der rechtswidrigen Geländeaufschüttungen Am Dünaberg, die in Murnau für viel Ärger, Gesprächsstoff und Kopfschütteln gesorgt hatten. Der Bauausschuss fällte die Entscheidung, die sich Zuhörer Michael Liebau erhofft hatte. Das Gremium lehnte einhellig den Bauantrag ab, mit dem der Eigentümer des großen Grundstücks an der Ecke Kohlgruber Straße seine Eingriffe nachträglich absegnen lassen wollte: den Rückbau einer Zufahrtsstraße, die von Südwesten her verlief, sowie mehrere Meter hohe Hangverbauungen, die Anwohner alarmiert hatten – und für die es keine Genehmigung gegeben hatte.

Beuting findet das Geschehene „nicht tolerierbar“

Die Verwaltung begründete das Nein mit Verweisen auf Bauordnung, Ortsgestaltungssatzung und der Innenbereichssatzung Am Dünaberg – Verstöße gegen Festsetzungen der Regelwerke ließen keine Zustimmung zu, hieß es. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) fand deutliche Worte für das Geschehen Am Dünaberg: „Das ist ein dicker Hund, was an der Stelle vorgefallen ist. Das ist nicht tolerierbar.“ Er hoffe nun, dass das Landratsamt die richtigen Schlüsse ziehe und die nötigen Maßnahmen ergreife, damit sich eine solche Geschichte in Murnau nicht wiederholt.

Vom Eigentümer des Grundstücks war gestern keine Stellungnahme erhältlich.

Dünaberg: Vorwürfe und Rückendeckung für die Verwaltung

Eine politische Diskussion über den Fall an sich gab es nicht. Als sich nach dem Beschluss eine Nachbarin noch in der Sitzung zu Wort meldete und der Verwaltung vorhielt, „total versagt“ zu haben, verwies Marktbaumeister Klaus Tworek darauf, dass die Aufgabe eindeutig bei der Bauaufsichtsbehörde (also dem Landratsamt) liege. Dieser habe man den Hinweis Ende Januar weitergegeben, nachdem Beschwerden eingegangen waren – und dies im Sommer wiederholt, als es zu erheblichen Erdbewegungen gekommen war. Er selbst, stellte Tworek klar, dürfe das Grundstück gar nicht betreten. Murnau habe „die definitiv zuständige Behörde informiert und gebeten, einzuschreiten“. Rudolf Utzschneider (CSU) sprang ihm zur Seite: Es sei „nicht der Fall, dass Bauamt oder Markt an irgendeiner Stelle untätig waren“.

Widerrechtliche Aufschüttungen: Bußgeldbescheid nicht erlassen

Sprecher Stephan Scharf verweist darauf, dass das Landratsamt „im Juli 2022 über die Arbeit Am Dünaberg Kenntnis erlangt“ habe – und begründet die mehrmonatige Verzögerung nach dem Hinweis vom Januar mit dem bekannten Zahlendreher bei der Angabe der Flurnummer, die dem Markt Murnau dabei unterlaufen sei – die Baukontrolleure standen daraufhin am falschen Grundstück, an dem es nichts zu beanstanden gab. Im Sommer jedenfalls verhängte das Landratsamt einen Baustopp und schickte eine Anhörung zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens an den Bauherrn. „Ein Bußgeldbescheid wurde nicht erlassen“, sagt Scharf. Zudem forderte das Amt den Verursacher der Auffüllung schriftlich auf, „durch die vollständige und ersatzlose Beseitigung der Aufschüttungen rechtmäßige Zustände herzustellen“. Dieser versuchte daraufhin offensichtlich, dies über einen Bauantrag zu erreichen.

Behörde soll prüfen, ob schützenswerter Baumbestand gefällt wurde

Das Ergebnis der Murnauer Sitzung lag dem Landratsamt gestern noch nicht offiziell vor. Sobald dies der Fall ist, wird es „den Bauantrag und die Entscheidung des Marktes Murnau prüfen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden“, erklärt Scharf. Die Gemeinde will, dass die Untere Bauaufsichtsbehörde speziell auch der Frage nachgeht, ob bei den nicht genehmigten Arbeiten „widerrechtlich schützenswerter Baumbestand gefällt wurde“. Aus Sicht der Bauverwaltung ist dies der Fall.

Nachbar spricht nach Ereignissen von einem „Skandal“

Die Rodungen, die ab einem Stammumfang von über 80 Zentimetern der Erlaubnis der Gemeinde bedürfen, blieben bei den Anwohnern nicht unbemerkt. Sie liefen nach Angaben Liebaus im vergangenen Jahr und heuer in dem einst geschlossenen Wald. „Die Baumstümpfe liegen zum Teil noch oben“ – auch Stämme mit deutlich mehr als 80 Zentimetern Umfang, sagt er. Bei anderen Bäumen sei der Stamm teilweise vier Meter hoch in verdichtetem Boden eingegraben. Nachbarn erzählen zudem von Schäden an Häusern und davon, wie mit jeder Menge Material ein breiter Weg auf dem Grundstück angelegt und verfestigt wurde. Liebau fasst seinen Blick auf das Geschehene zusammen: „Dass jemand einfach so etwas macht, ist ein Skandal.“

Nun sieht er das Landratsamt am Zug – „als die Behörde, die dafür da ist, Recht und Ordnung durchzusetzen“. Liebau hofft, dass es zu einem Rückbau kommt. Der Gemeinde bescheinigt er nach der Sitzung eine „sehr professionelle Handhabe“. Gut findet Liebau, dass der Ausschuss den Beschluss einstimmig fasste. „Das ist es, was wir wollten – ich bin mit der Entscheidung sehr zufrieden. Sie ist im Sinne der Gemeinde und im Sinne aller, die sich an Recht und Ordnung halten.“