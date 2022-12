Mann stirbt in Murnau nach Sturz auf vereistem Gehweg

Teilen

Die Polizei ist vor Ort (Symbolbild). © Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 79-jähriger Murnauer ist seinen Verletzungen erlegen, die er sich am Mittwoch bei einem Sturz auf einem Gehweg am Untermarkt zugezogen hatte. Die Frage, ob aufgrund der Streupflicht ein Fremdverschulden vorliegt, ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.

Murnau - Der 79-jährige Murnauer, der am Mittwochmorgen von Passanten im Untermarkt auf dem Gehweg liegend aufgefunden worden war, ist noch am selben Tag in der Unfallklinik seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann war zu Fuß auf dem leicht abschüssigen Gehweg unterwegs und kam auf einem vereisten Abschnitt zu Sturz. Weil er bewusstlos war, leiteten zunächst Ersthelfer und anschließend der Rettungsdienst und Notarzt Reanimationsmaßnahmen ein. Der Mann wurde anschließend unter einer laufenden Reanimation in die Unfallklinik eingeliefert. Dort starb er am Mittwoch gegen 12 Uhr. Die genaue Todesursache und die Frage, ob aufgrund der Streupflicht ein Fremdverschulden vorliegt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Großes Lob spricht die Polizei den Ersthelfern aus, die ohne Verzögerung mit der Reanimierung begannen.

roy