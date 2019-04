Schüler gehen für Klimaschutz  auf die Straße

Autofahrer müssen sich auf Staus einstellen: Mehrere hundert Schüler demonstrieren in Murnau für den Klimaschutz.

Murnau – In Murnau gehen am Freitag, 12. April, vermutlich 400 bis 500 Schüler auf die Straße, um sich für mehr Klimaschutz starkzumachen. Dies berichtet Polizeichef Joachim Loy. Die Aktion ist Teil der weltweiten Bewegung „Fridays For Future“ (Freitage für die Zukunft). Nach dem Vorbild der Initiatorin Greta Thunberg demonstrieren Schüler immer freitags während der Unterrichtszeit für ihr Anliegen.

Die Murnauer Klima-Demo beginnt um 11.45 Uhr in dem Bereich zwischen Staffelsee-Gymnasium und Realschule. Die Kinder und Jugendlichen ziehen dann über die Bundesstraße 2 durch den Tunnel zum Maibaum, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Die Polizei sperrt zuerst ab 11.45 Uhr die Weindorfer Straße und dann von 12.30 bis 13.15 Uhr komplett den innerörtlichen B2-Abschnitt. In dieser Zeit werden auch Schulbusse und Eltern, die ihre Kinder abholen wollen, das Gebiet um die Schulen nicht anfahren können.