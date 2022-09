Murnaus neuer SPD-Chef Benedikt Hoechner will in den Landtag - Weiteres Ziel: Mindestens drei Sozialdemokraten sollen 2026 in den Gemeinderat einziehen

Von: Rafael Sala

Der neue Vorstand der Murnauer SPD: Benedikt Hoechner (M.), Richard Mohr (l.) und David Burkhart. © Sala

Der neue Murnauer SPD-Vorsitzende Benedikt Hoechner will für den Landtag kandidieren. Der 33-Jährige muss allerdings erst noch nominiert werden.

Murnau – Stabwechsel bei der Murnauer SPD: Benedikt Hoechner hat die Geschäfte des Ortsvereins übernommen. Auf der Jahresversammlung im Restaurant „Da noi“ votierten alle stimmberechtigten Anwesenden für den 33-Jährigen, der in Nürnberg und Magdeburg Betriebswirtschaftslehre studiert hat und als Softwareberater in einem Consulting-Büro tätig ist. Er folgt auf Richard Mohr, der die Geschicke des Vereins sieben Jahre lang geleitet hatte. „Irgendwann ist es Zeit zu gehen“, begründete der 46-jährige Gymnasiallehrer seinen Amtsverzicht gegenüber dem Tagblatt. Er sei begeistert von Hoechners Engagement: „Der wird einiges reißen, davon bin ich überzeugt.“

Nicht nur der Erste Vorsitzende wurde gewählt, die gesamte Crew des Murnauer SPD-Ortsvereins ist auf den Weg gebracht. Hoechners Stellvertreter heißt Richard Mohr, Kassier ist Roland Schönnagel, Schriftführer David Burkhart und Beisitzerin Ricarda Bollinger-Schönnagel.

Zeichen stehen recht gut

Hoechner, so die Meinung im Ortsverein, sei der richtige Mann in der richtigen Zeit. In der Tat hat sich der gebürtige Murnauer einem ehrgeizigen Ziel verschrieben: Für die SPD im Parlament in München zu sitzen, wenn im kommenden Jahr die Landtagswahlen anstehen. Falls ihm die Genossen im Herbst bei der Nominierung ihre Stimme geben, wird er für den Stimmkreis 111 Garmisch-Partenkirchen/Bad Tölz-Wolfratshausen kandidieren. Die Zeichen stünden recht gut: „Es könnte dort einen Gegenkandidaten geben, aber von dem weiß ich bislang noch nichts.“

Zudem will er seine Mannschaft darauf trimmen, auch in Sachen Kommunalpolitik ordentlich Gas zu geben. Mindestens drei Gemeinderäte sollen nach den Kommunalwahlen im Frühjahr 2026 ins Murnauer Rathaus einziehen, lautet seine Zielvorgabe. Bislang ist mit Felix Burger nur einer in dem 24-köpfigen Gremium vertreten. Das sei ein strategisches wichtiges Bestreben: „Nach der Kommunalwahl ist die SPD wieder eine wahrnehmbare politische Größe im Gemeinderat Murnau.“ Ein Wunschtraum angesichts der anhaltend eher bescheidenen Wahlergebnisse der SPD im Freistaat? Der neue Murnauer SPD-Vorsitzende ist vom Gegenteil überzeugt – schließlich stellt seine Partei den Kanzler. „Das hätte vor 15 Monaten niemand erwartet. Das hätte man einfach nicht geglaubt.“ Übereinstimmend lautet denn auch, unausgesprochen, der Tenor: Totgesagte leben länger. Und können sogar Wunder bewirken: den Kanzler zu stellen.

Um den ehrgeizigen Plan von der Renaissance der Murnauer SPD in die Tat umzusetzen, solle der Ortsverein Hausaufgaben mit auf den Weg bekommen – in Form von so genannten „Key Results“. Darunter sind Schlüsselbegriffe zu verstehen, mit denen politische Ziele „messbar“ zu erreichen sind, wie Hoechner es sich wünscht. Basisdemokratisch übersetzt heißt das: Sie werden von unten her bestimmt und nicht von der Parteispitze.

