B2-Großprojekt: Murnau drohen Staus - Behörde rät, betroffenen Bereich zu meiden

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Da kommt etwas auf Murnau zu: das Gesamtpaket im Überblick. © Münchner Merkur/OpenStreetmap-Mitwirkende

Ein großes Straßenerneuerungsprojekt in und nördlich von Murnau dürfte für Staus und Behinderungen sorgen und die Nerven von Verkehrsteilnehmern strapazieren. Die B2 wird ab Montag auf knapp vier Kilometern Länge saniert – bis zur viel befahrenen Murnauer Reschkreuzung. Wer die Möglichkeit hat, sollte den Bereich meiden.

Murnau – Diese knapp vier Kilometer haben es in sich: Jede Menge Pendler benutzen den Abschnitt, der bis an die Reschkreuzung im Murnauer Zentrum reicht. Vor allem morgens und am späten Nachmittag kommt es häufig schon unter Normalbedingungen zu Autoschlangen.

Und normal wird ab Montag, 12. September, für einige Wochen nichts mehr laufen: Die viel befahrene B2, die mittlerweile deutliche Schäden – Verschleißerscheinungen, tiefe Spurrillen und Risse – aufweist, steht vor einer Erneuerung zwischen der Reschkreuzung und der Abzweigung nach Hofheim/Waltersberg südlich von Spatzenhausen. Voraussichtlich bis 14. Oktober werden sich die Arbeiten ziehen, die Umleitungen nötig machen und immer wieder zu Staus und Behinderungen führen dürften. Im Ortsbereich soll die B2 zwar nachts gesperrt werden – doch südlich der Abzweigung in die Poschinger Allee wird ein Nadelöhr entstehen: Die Marktgemeinde nutzt die Gelegenheit und realisiert auf Höhe des Lautnerhofs eine geplante Querungshilfe über die B2, die dafür mit Ampelregelung tagsüber halbseitig gesperrt wird.

B2-Erneuerung: Staus lassen sich nicht immer verhindern

Das Vorhaben, die ganze Situation: ambitioniert. Daraus macht Werner Hüntelmann vom zuständigen Staatlichen Bauamt Weilheim keinen Hehl. Natürlich werden „die Arbeiten immer wieder mal zu Stauungen führen, das lässt sich nicht verhindern“, sagt der Sachgebietsleiter Planung und Bau. Doch „wesentliche“ Vorhaben, die innerorts Bereiche mit viel Verkehr, wie die Reschkreuzung, betreffen, erfolgen nachts. Generell gestalte sich die Lage bei der Sanierung von Ortsdurchfahrten stets „kompliziert und schwieriger als auf freier Strecke. Aber das ist unser tägliches Geschäft“.

Gesamtprojekt wird in mehreren Schritten umgesetzt

Auf dem betroffenen Abschnitt wird die Straße rund neun Zentimeter tief abgefräst, bevor ein neuer Asphaltbelag in zwei Schichten eingebaut wird. Das Gesamtpaket wird in mehreren Schritten umgesetzt. Für den Verkehr bedeutet das im Detail: Zwischen der B2-Abzweigung nach Waltersberg/Hofheim südlich von Spatzenhausen und der Einmündung der Staatsstraße 2038 (Richtung Habach) bleibt die B2 von 12. September bis 14. Oktober komplett zu. Die Umleitung läuft ab dem Spatzenhausener Kreisel über die B472 und die St 2038 zurück auf die B2. Auch in Murnau geht’s am Montag los: Der Bereich zwischen Resch- und Barbarastraße bleibt bis 22. September nachts zwischen 20 und 6 Uhr gesperrt. Eine Umleitung lenkt den Verkehr über Obermarkt, Längenfeldweg und Adalbert-Stifter-Straße. Die Zufahrt zum Kemmelpark erfolgt über die Barbarastraße. Im gleichen Zeitraum entsteht, wie erwähnt, tagsüber mit ampelgesteuerter, halbseitiger Sperrung die Querungshilfe. Im Anschluss geht es zwischen Barbarastraße und Zufahrt zur Staatsstraße 2038 weiter – hier wird jeweils halbseitig saniert. Der Verkehr fließt zwischen 20 Uhr und 6 Uhr mit einer Ampelanlage an der Baustelle vorbei. Bis zum 14. Oktober soll alles erledigt sein.

Gesamtkosten liegen bei rund 1,6 Millionen Euro

Die B2-Kosten von rund 1,36 Millionen Euro trägt der Bund, der Markt Murnau steuert etwa 185 000 Euro für seine Zwecke bei. Im Zuge der Arbeiten wird südlich der Poschinger Allee die Straße verbreitert, die Querungshilfe gebaut und der Radweg entlang der Kaserne erneuert und vergrößert.

Behördenvertreter rät: Umfahrungen nutzen

Hüntelmann rät Verkehrsteilnehmern dringend, zusätzliche Zeit mitzubringen, wenn sie durch die betroffenen Bereiche müssen – und diese möglichst ganz zu meiden: „Jeder, der sie umfahren kann, sollte das tun.“ Die Behörde empfiehlt allen, die zwischen Weilheim und Garmisch-Partenkirchen unterwegs sind, lieber großräumig über die A95 und die B472 auszuweichen. Noch in dieser Woche will die Behörde LED-Tafeln aufstellen, um Pendler vor der erhöhten Staugefahr auf der Ortsdurchfahrt zu warnen.

Umleitungen sollen ein Chaos verhindern

Im Rathaus weiß man: In der Bauphase werde „die Verkehrsbelastung für die Anwohner umliegender Straßen deutlich zunehmen“, wie Sprecherin Annika Röttinger sagt. Der Verkehr müsse weiterhin fließen und werde über Umleitungsstrecken geleitet. „Es wird an der ein oder anderen Stelle zu Rückstauungen kommen.“ Das Bauamt habe Umleitungsstrecken festgelegt, „die ein Chaos verhindern sollen“. Gibt es neuralgische Punkte? „Die Sperrung der Reschkreuzung und weiter Richtung Norden bis zum Gewerbegebiet ist nicht nur für den überörtlichen Verkehr eine große Belastung“, erklärt Röttinger. „Auch der innerörtliche Verkehr muss sich teilweise andere Wegstrecken suchen beziehungsweise den Umleitungsbeschilderungen folgen.“

Nach Ferienende vermehrt auch Pendler betroffen

Der massive Eingriff erfolgt genau zum Ferienende, trifft damit auch viele Einheimische. Einen idealen Zeitpunkt für solch einen Einschnitt gebe es wohl nicht, meint Röttinger. Im August sind Reisende auf den Straßen und viele Baufirmen im Urlaub, danach wieder mehr Pendler unterwegs. Hüntelmann verweist auf diverse Projekte in der Weilheimer Behörde, und es stehe nur begrenzt Personal zur Verfügung: „Wir können nicht alles gleichzeitig bauen.“