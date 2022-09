Großprojekt bei Achrain: Die Kritik wächst - Ratsmitglied findet Vorhaben überdimensioniert - Behörde verweist auf Richtlinien

Von: Roland Lory

Bild von der Baustelle: Die Arbeiten schreiten plangemäß voran. © Reindl

Nach dem Bund Naturschutz und den Murnauer Grünen meldet sich der nächste Kritiker der Hochwasserfreilegung bei Murnau-Achrain zu Wort. Ratsmitglied Stefan Lechner (ÖDP/Bürgerforum) findet das Vorhaben komplett überdimensioniert. Er rät, „beim nächsten Projekt frühzeitig die Augen aufzumachen“.

Murnau – Wenn das Bauwerk einmal fertig ist und die Fahrzeuge über den neuen Damm durchs Moos zwischen Achrain und Deponie Schwaiganger fahren, dann werden nach Ansicht von Stefan Lechner „jede Menge Menschen“ fragen: „Warum musste so ein gigantischer Bau entstehen für fünf bis sechs Tage Überschwemmung?“

Lechner, der für das ÖDP/Bürgerforum im Murnauer Marktgemeinderat sitzt, findet das Projekt – wie auch Murnauer Grüne – völlig überdimensioniert. Dies hat der Gärtnermeister auch im offiziellen Verfahren deutlich gemacht. Er hat Einspruch erhoben und verschiedene Fragen gestellt. Der Murnauer vermisst unter anderem eine „ausreichende Datengrundlage“. So würde er gern wissen, wie lange und wie oft es in den vergangenen Jahren Hochwasser gab und wie hoch es jeweils stand. Nadine Heiß, am Staatlichen Bauamt Weilheim Abteilungsleiterin und für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständig, bestreitet, dass es keine Daten gibt. „Die Hochwasserereignisse und -sperrungen werden von der Straßenmeisterei aufgezeichnet.“ Auch die Presse berichte jeweils von den Sperrungen, die dort auch dokumentiert sein sollten. „Im Durchschnitt der letzten Jahre musste die Straße an circa zehn Tagen/Jahr ganztägig oder zeitweise gesperrt werden“, teilt Heiß mit. „Die jeweiligen Hochwasserstände sind nicht relevant.“

„Brutaler Eingriff“

Auch die Massivität des Bauwerks sieht Lechner kritisch. „Die Straße hätte auch anders gebaut werden können“, glaubt der Murnauer. Es werde mit einer „Brutalität eingegriffen“, die er nicht gutheißen kann. „Wie kommen die auf drei Meter Höhe und 24 Meter Breite?“ Dies ist das Maximum im unteren Bereich. Die 14 Meter Kronenbreite – das ist die Breite der oberen, ebenen Dammfläche – ergibt sich laut Heiß aus den geltenden Richtlinien, wobei die Fahrbahnbreite von acht auf sieben Meter reduziert worden sei. „Die Radwegbreite von 2,50 Meter entspricht dem Mindest-Regelmaß für Radwege und liegt auch im anschließenden Radweg Richtung Schwaiganger vor“, betont die Abteilungsleiterin. Mit den nötigen Banketten und Abstandsflächen zwischen Straße und Radweg kommen 14 Meter heraus. „Die Höhe des Dammes ergibt sich zum einem aus den notwendigen Durchflussquerschnitten und zum anderen aus erdstatischen Berechnungen.“ Heiß’ Kollege Werner Hüntelmann betont: Die Planung sei „nicht leichtfertig aus der Tasche gezogen“. All das sei „berechnet mit Ingenieurswissen“. Unter anderem sind auch 20 Durchlässe vorgesehen, die zwei Meter breit und 1,6 Meter hoch werden sollen. Das Bauwerk, das schon im Entstehen ist, ist so ausgelegt, dass es einem hundertjährlichen Hochwasser standhält.

Auch über eine Brücke wurde nachgedacht. Eine durchgehende sogenannte Mehrfeldbrücke mit Pfahlgründungen wäre grundsätzlich denkbar. Neben einer mehrjährigen Bauzeit mit Vollsperrung der Staatsstraße „wären zudem auch temporäre Beeinträchtigungen des Moorkörpers durch Baustraßen, Baugerüste et cetera .nicht vermeidbar“, sagt Heiß. „Um den gesamten Moorkörper zu überspannen, ist eine Gesamtlänge der Brücke von 480 Metern erforderlich.“ Ein solches Bauwerk würde rund 40 Millionen Euro verschlingen. „Die Kosten liegen damit deutlich höher, ohne dass die Konstruktion einen Vorteil bringt“, sagt Heiß.

„Nur Achselzucken geerntet“

Was Lechner auch nicht behagt, ist, dass im Marktgemeinderat seines Wissens „keine Silbe“ über das Großprojekt geredet worden sei. Er habe mit Ratskollegen „informell gesprochen“, dabei aber „nur Achselzucken geerntet“.

Dem Mann vom ÖDP/Bürgerforum ist klar, dass das Projekt nicht gestoppt werden wird. Doch Lechner rät, „beim nächsten Projekt frühzeitig die Augen aufzumachen“.

Unterdessen schreitet die Hochwasserfreilegung voran. „Die Baustelle läuft gut“, sagt Heiß. Dabei wird auch Torfmaterial entfernt. Es wird verwendet, um ein ehemaliges Torfabbaugelände in Hohenbrand nahe Hohenpeißenberg wiederzuvernässen.

