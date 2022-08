Grüne Kreistagsfraktion: Landwirte brauchen Sommerweide - Parlamentarische Staatssekretärin zu Gast - Termin mit Bauern im Ammertal

Diskutierten mit Dr. Manuela Rottmann (vorne, 3.v.l.) in der Bockhütte des Alpenhofs über die Probleme der Bergbauern: (v.l.) Christl Freier, Stephanie Neumeir-Schrank, Birgit Hammer, Georg Buchwieser, Veronika Jones-Gilch, Irmi Gallmeier, Tim Sedlmaier und Tessy Lödermann. © Schubert

Die Kreistagsfraktion der Grünen fordert eigene Regeln für Kleinbauern. Dies machten sie bei einem Besuch von Dr. Manuela Rottmann deutlich, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium.

Murnau – Der Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft in den Bergregionen ist Vertretern der Partei Bündnis 90/ Die Grünen ein Anliegen. Bei einem Besuch der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium Dr. Manuela Rottmann (Bündnis 90/Die Grünen) in Murnau diskutierten sie Probleme der kleinstrukturierten Betriebe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Dabei sind sich die Vertreter der Partei, die unter anderem für Natur- und Tierschutz eintritt, intern nicht immer einig. Der grüne Landwirtschaftsminister und Vegetarier Cem Özdemir steht hinter dem Verbot der Anbindehaltung für Rinder, das im Koalitionsvertrag für die Zeit nach 2030 vorgesehen ist. Einen Besuch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, um sich über die lokale Situation zu informieren, hatte er abgelehnt.

Nein zu generellem Verbot

Die Landkreis-Grünen sagen Nein zu einem generellen Verbot der Anbindehaltung. Sie sehen darin faktisch ein Verbot der Landwirtschaft in der Region. Sie fordern laut Kreisrätin und Dritter Landrätin Tessy Lödermann „die Akzeptanz der Sommerweide“. Mit diesem Begriff, der inhaltlich identisch ist mit „Kombihaltung“, bezeichnen sie die traditionelle Milchviehhaltung in den kleinen Betrieben in Bergregionen. Im Sommer leben die Kühe auf der Weide, im Winter in Anbindehaltung im Stall.

Ein Verbot der Anbindehaltung würde nach Einschätzung von Lödermann „viele Kleinbetriebe zur Aufgabe zwingen“. Im Landkreis habe ein Betrieb im Durchschnitt nur 16,7 Kühe, wobei die beiden Großbetriebe mit mehr als 90 Kühen mit berücksichtigt seien. Der Bau eines Laufstalls sei daher für fast alle Betriebe wirtschaftlich nicht sinnvoll. Auf keinen Fall könnten „die über 50 Prozent der Betriebe überleben, die weniger als 14 Kühe haben“.

Ein weiteres Problem seien die geplanten Vorschriften zur Gülleausbringung. Trotz aller Vorteile der Schleppschlauchtechnik könnte diese im Landkreis auf vielen Flächen, etwa auf Buckelwiesen oder in steilen Hanglagen, nicht angewendet werden, weil die großen Fahrzeuge für große ebene Flächen konzipiert seien.

Die Grünen fordern daher pragmatische Ausnahmen für Kleinbetriebe, damit diese ihre traditionelle Form der Landwirtschaft weiterhin betreiben können. Dies diene nicht nur den Bauern, sondern stelle auch die lokale Produktion von Lebensmitteln sicher. Außerdem würde so die Kulturlandschaft in den Bergen weiter gepflegt, was auch zum Erhalt der Artenvielfalt beitrage.

„Ihr habt es hier gut“

„Raus aus der Flächenförderung“ fordert Rottmann, da diese Kleinbetriebe benachteilige. Die Politikerin will „rein in die Gemeinwohlpolitik“, in der Leistungen für die Gesellschaft honoriert werden, etwa der Erhalt der Biodiversität und der Klimaschutz. Dies würde kleinen Betrieben helfen. Trotz der ungünstigen Topografie seien die Bauern am Alpenrand aber nicht nur benachteiligt. „Ihr habt es hier gut“, meinte sie zu den üppigen Niederschlägen, „wir in Franken trocknen aus“.

Vormittags hatten sich Rottmann und Lödermann im Ammertal mit Vertretern des Bauernverbands getroffen. Kreisobmann Klaus Solleder war es ein großes Anliegen, die Führungsebene des Bundeslandwirtschaftsministeriums in den Landkreis zu bekommen, um dieser die Besonderheiten, Herausforderungen und Anliegen der Landwirtschaft nahe zu bringen. In einer zweistündigen Rundfahrt ging es in die Fluren vor Ort.

Alfred Schubert

