Grüne liebäugeln mit Kreisverkehr

Murnau hat ein Verkehrsproblem, vor allem auf den stark befahrenen Durchfahrtsstraßen. Staus gehören zur Tagesordnung. Grünen-Gemeinderätin Veronika Jones drängt darauf, sich Gedanken über die Schaffung von Kreisverkehren als mögliche Lösung zu machen.

Murnau – Das „Chaos an der Reschstraße“ hat Veronika Jones in der jüngsten Sitzung des Murnauer Energie-, Umwelt- und Verkehrsausschusses beklagt. Die Grünen-Gemeinderätin stellte dabei ihren Antrag vor, zu prüfen, ob und inwieweit die großen Ampelanlagen in Murnau durch Kreisverkehre ersetzt werden können.

Kreisverkehre sind nach Ansicht von Jones effizienter als die Ampeln und sollten gebaut werden, bevor Murnau „im Verkehr erstickt“. Bei der Lösung des Problems sollte der Markt „nicht auf die Umfahrung warten“. Denn diese würde, wenn überhaupt, zu spät kommen. Die seit vielen Jahren ersehnte Westtangente, die eine Verlängerung der Entlastungsstraße wäre und eine komplette Ortsumfahrung schaffen würde, steht bekanntlich im Bundesverkehrswegeplan.

Bereits jetzt werde in Starnberg an einem Tunnel gebaut, erklärte Jones, und in Weilheim eine Entlastungsstraße geplant. Hinzu kämen die Tunnelbauten und -pläne im Süden des Landkreises, die es immer attraktiver machten, „durch das Blaue Land nach Italien“ zu fahren. Jones warnte: „Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten.“ Zudem weichen ihrer Ansicht nach Autofahrer bei Staus auf der Autobahn auf die Strecke über Murnau aus.

Der Bau von Kreisverkehren könnte nach Ansicht der Kommunalpolitikerin die Situation verbessern. Dass auch kleine Kreisel bei beengten Platzverhältnissen funktionieren, zeigen ihrer Ansicht nach Beispiele in Bad Tölz und Peißenberg.

Einigkeit herrschte im Ausschuss darüber, dass ein Kreisel zwischen Ampelanlagen die „grüne Welle“ stören würde. Es müssten also alle ersetzt werden, hieß es. Außerdem müssten Zebrastreifen angelegt werden, damit Fußgänger eine sichere Querungsmöglichkeit haben. Jones fordert die Räte auf, in der Angelegenheit nicht aufzugeben. Es sei „unsere Aufgabe als Kommune“, die Lösung des Verkehrsproblems vom Staatlichen Bauamt einzufordern.

Ein Kreisverkehr könnte nach Einschätzung von Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) bald Wirklichkeit werden: nämlich an der Einmündung der Seestraße in die nach Bad Kohlgrub führende Staatsstraße. „Die gefährliche Stelle muss entschärft werden“, sagte der Rathauschef.

Dieses und andere Verkehrsthemen wie der Grünen-Antrag wurden zur Behandlung an den „Runden Tisch Verkehr“ weitergegeben, an dem Beuting und Vertreter der Verwaltung des Marktes, des Landratsamts, des Staatlichen Bauamts und der Polizei teilnehmen. Der Runde Tisch wurde laut Pressesprecherin Nina Herweck-Bockhorni auf Bestreben des Marktes eingeführt, da manche Straßen nicht in den Zuständigkeitsbereich Murnaus fallen und eine Lösung der Probleme daher nur gemeinsam mit den anderen Behörden gefunden werden kann.

Alfred Schubert