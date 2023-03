Murnauer Gartenbesitzer müssen sich umorientieren: Grüngutdeponie Weindorf wird dichtgemacht

Biogasanlage verweigert Annahme

Von Roland Lory schließen

Murnauer Gartenbesitzer müssen sich umstellen. Denn die Grüngutdeponie Weindorf wird geschlossen. Das Material war oft mit Steinen verunreinigt. Folge: Die Biogasanlage in Garmisch-Partenkirchen verweigerte zum Schluss die Annahme. Eine Ersatzlösung ist aber gefunden.

Murnau – Seit wann der Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Grüngutdeponie in Weindorf betrieben hat, kann man im Landratsamt nicht mehr nachvollziehen. Der Start scheint also schon eine Weile her zu sein. Nun ist im Frühjahr Schluss. Die Bürger können dann ihre pflanzlichen Gartenabfälle nicht mehr in dem Murnauer Ortsteil abliefern.

Durch Steine verunreinigt

Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen, erklärt die Hintergründe. „Für eine ordnungsgemäße Grüngutsammlung wären umfangreiche Baumaßnahmen auf dem Grundstück des Marktes Murnau nötig gewesen.“ Beispielsweise sind ihm zufolge unbedingt ein befestigter Untergrund sowie Sammelboxen erforderlich. Nur so könne eine für die Bürger bequeme Entladung des Grüngutes – direkt auf dem Boden – erfolgen. „Zudem kam es bei der Verladung aufgrund von Steinen oft zu Verunreinigungen, die dann mit in den Container gelangt sind.“ Diese führten laut Scharf zu erheblichen Schwierigkeiten in der Biogasanlage in Garmisch-Partenkirchen. Zum Schluss verweigerte diese die Annahme des Grünguts oder musste die Störstoffe aufwendig aussortieren. Das sorgte für zusätzliche Kosten. Das Gelände in Weindorf nutzt künftig der Bauhof des Marktes Murnau als Lager.

Wie geht es nun mit dem Grüngut weiter? Im Herbst 2022 hatte es bereits einen Probebetrieb gegeben: Sammlung von Montag bis Freitag auf der Umladestation Schwaiganger und am Samstag bei Veolia in Achrain. Es zeigte sich laut Scharf, dass das Angebot sehr gut angenommen wurde. „Um weiterhin eine kostenfreie Grüngutentsorgung anbieten zu können, ist der Schritt der Verlegung zwingend erforderlich, zumal den Bürgerinnen und Bürgern jetzt ein erweitertes Angebot zu Verfügung steht, denn die kostenfreie Grüngutannahme ist nun an sechs Tagen in der Woche möglich.“

Während Sperre zu Veolia

Die Marschroute sieht folgendermaßen aus: Bei Veolia kann die Bevölkerung Rasenschnitt, Laub und Co. künftig übergangsweise an sechs Tagen in der Woche in Achrain abgeben, und zwar von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr. „Nach der Aufhebung der Straßensperre zwischen Achrain und der Müllumladestation/Deponie Schwaiganger ist die ganzjährig kostenfreie Grüngutentsorgung dann wie gewohnt Montag bis Freitag zu den bekannten Öffnungszeiten auf der Müllumladestation in Schwaiganger möglich“, teilt Scharf mit. Zusätzlich kann dann aber am Samstag von 9 Uhr bis 14 Uhr weiterhin Grüngut kostenfrei bei Veolia abgeliefert werden. Auf dem Gelände in Achrain wird das Material auf einen Betonboden geleert und von dort mit Radladern in große Container ohne Verunreinigungen verladen.

Das Thema kam kürzlich im Werkausschuss auf den Tisch. Eigentlich sollte der Punkt hinter verschlossenen Türen behandelt werden. Er wurde dann aber in den öffentlichen Teil verschoben.

