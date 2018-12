Murnau will einen Ortsbus

In vielen Kommunen wie hier in Garmisch-Partenkirchen längst Standard: ein Ortsbus.

Grundsatzentscheidung im Gemeinderat

von Andreas Seiler schließen

Nach dem Aus für den Staffelseebus will nun der Markt Murnau in Eigenregie den öffentlichen Personennahverkehr stärken: Der Gemeinderat sprach sich in seiner Sitzung zumindest grundsätzlich für die Einführung eines Ortsbusses aus. Allerdings ist noch vieles ungeklärt – und die Skepsis groß.