Gutachten: Murnauer Zentrum verträgt neuen Biomarkt

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Großes Projekt in klein: Architekt Adrian Wambsganz (PSW Architekten) mit je einem Modell des geplanten Neubaus (rechts) sowie des bestehenden Fahrzeug-Ausstellungsgebäudes der Murnauer Autohaus Mayr GmbH. © Andreas Mayr

Den Bio-Supermarkt, der an der Weilheimer Straße entstehen soll und den Händler als Bedrohung fürs Murnauer Zentrum betrachten, stuft ein Gutachten als „verträglich“ ein. Die Familie Mayr will das Millionen-Projekt ab Frühjahr 2023 realisieren – allerdings nicht wie zunächst geplant mit Miet-, sondern mit Eigentumswohnungen.

Murnau – Eine Entscheidung ist bereits gefallen: Eine Filiale der Kette „Denns Biomarkt“ wird ins Parterre des großen Neubaus mit Tiefgarage einziehen, den die Familie Mayr an der Weilheimer Straße 39 in Murnau plant; im ersten und zweiten Obergeschoss sind Wohnungen vorgesehen. Momentan steht auf dem knapp 2800 Quadratmeter großen Grundstück noch ein Pkw-Ausstellungsgebäude, das eventuell bereits im Winter abgebrochen werden soll. Die Autohaus Mayr GmbH will ihren Betrieb auf dem Areal der Weilheimer Straße 41 bündeln. Mit „Denns“ gebe es einen Vorvertrag, sagt Sabine Mayr. Die Übereinkunft steht unter dem Vorbehalt, dass das Landratsamt das Projekt, für das Mayr mit sechs Millionen Euro an reinen Baukosten rechnet, auch genehmigt.

Händler im Zentrum befürchten Abfluss von Kaufkraft

Ein Bio-Supermarkt außerhalb des Ortskerns – diese Vorstellung hatte bei vielen die Alarmglocken schrillen lassen. Rund 40 Händler sammelten im Sommer 2021 im Verbund Unterschriften gegen das Projekt. Von einem „weiteren Sargnagel für den Ober- und Untermarkt“ war die Rede, weil die Geschäftsleute befürchteten, dass sich die Kaufkraft nach außen verlagert und der Markt an Frequenz verliert. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen forderte ein Gutachten, aus dem hervorgeht, dass durch das Vorhaben auf den zentralen Versorgungsbereich Ortsmitte „keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten sind“, sagt Rathaus-Sprecherin Annika Röttinger. Die Gemeinde habe – auf Kosten des Bauwerbers – die Dr. Heider Standort- und Wirtschaftsberatung GmbH mit der Auswirkungs- und Verträglichkeitsanalyse beauftragt. Ergebnis: „Das Bio-Supermarkt-Vorhaben in Murnau kann demnach als sowohl städtebaulich als auch versorgungsstrukturell verträglich bewertet werden“, sagt Röttinger.

Genehmigung fehlt noch - Landratsamt erwartet indes „keine unüberwindbaren Hindernisse“

Der Bauausschuss der Gemeinde hatte sich in einem Antrag auf Vorbescheid im Juni 2021 mit dem Projekt auseinandergesetzt und diesem mehrheitlich zugestimmt; der Bauantrag ging daraufhin auf dem Amtsweg direkt an die Kreisbehörde. Zuletzt gab der Ausschuss mit Ausnahme von Veronika Jones-Gilch (Bündnis 90/Die Grünen) einer Tektur in zwei Detailfragen sein Okay: Die drei bestehenden Zufahrten aufs Grundstück dürfen bleiben und Abgrabungen, die einst für das jetzige Gebäude erfolgten, aufgefüllt werden – man stellt den alten Geländeverlauf wieder her und überdeckt so die Tiefgarage und den nicht überbauten Supermarkt-Bereich. Das L-förmige Gebäude wurde etwas verkleinert.

Wann die Genehmigung erfolgt, vermag Landratsamtssprecher Stephan Scharf nicht einzuschätzen, da „die angekündigte Modifizierung der Planung“ bislang nicht vorliege. Aber: „Aufgrund des erteilten Vorbescheides sind bei Einhaltung dessen hinsichtlich Art und Maß der Nutzung keine unüberwindbaren Hindernisse zu erwarten.“ Für die Planung zeichnen Joachim Walther und Adrian Wambsganz (PSW Architekten) verantwortlich.

Statt Miet- sollen nun kleinere Eigentumswohnungen entstehen

Bei der Nutzung hat sich ein Faktor geändert: Das Vorhaben, Mietwohnungen für Menschen in Gastronomie und Hotellerie mit kleineren Einkommen zu schaffen, „lässt sich preislich nicht mehr darstellen“, sagt Sabine Mayr und verweist auf neue Rahmenbedingungen: höhere Zinsen, knappes, teures Baumaterial. „Es ist sehr viel Zeit vergangen.“ Deshalb sollen ab Frühjahr 2023 innerhalb von rund 2 Jahren 17 kleinere Eigentumswohnungen für 1 bis 2 Personen entstehen, die „in der Regel 38 bis 55 Quadratmeter groß“ seien, wie Walther sagt – insgesamt 725 Quadratmeter Wohnfläche auf 2 Geschossen. Die Erschließung erfolge über einen begrünten Innenhof. Der Bio-Supermarkt wird knapp 600 Quadratmeter Verkaufs- und gut 170 Quadratmeter Nebenfläche aufweisen. „Denns“, sagt Mayr, habe in Murnau über Jahre nach Räumen gesucht.