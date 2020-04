Gutschein-Aktion: ein starkes Zeichen der Solidarität

Einzelhändler und Gastronomen bekommen die Folgen der Corona-Krise besonders hart zu spüren. Weil ihre Umsätze wegbrechen – und viele Fixkosten dennoch weiterlaufen. Die Verbraucher können helfen, indem sie Gutscheine kaufen. Der Wirtschaftsförderverein und das Murnauer Tagblatt haben dazu eine Aktion ins Leben gerufen.

Murnau – Guntram Gattner, Vorsitzender des Murnauer Wirtschaftsfördervereins, redet nicht um den heißen Brei herum: „Die Situation ist schwierig“, sagt der Ex-Gemeinderat, der eine Buchhandlung im Obermarkt betreibt. So manch ein Kleinunternehmer in der Staffelsee-Gemeinde denke bereits ans Aufhören. Das Problem ist bekannt: Seit über zwei Wochen findet wegen der Corona-Pandemie kein gesellschaftliches Leben mehr statt – und die meisten Geschäfte haben zwangsweise geschlossen. Das heißt: keine Einnahmen, dafür aber weiterhin Belastungen, ob nun für das Personal, die Miete oder Kredite. „Die Kosten laufen weiter“, sagt Gattner.

Er ist sich daher sicher: „Das geht nicht lange gut“ – trotz der dicken Rettungspakete, die der Bund, der Freistaat und die Marktgemeinde geschnürt haben, um eine Pleite- und Entlassungswelle zu verhindern. Doch Zuschüsse, zinsgünstige Darlehen und ein Aufschub von Steuern und Abgaben können den normalen Betrieb nicht ersetzen. Gattner hofft daher, dass nach den Osterferien derShutdown gelockert wird und wieder Kunden in die Läden dürfen. Man könnte darüber nachdenken, schlägt er vor, immer nur eine bestimmte Anzahl reinzulassen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

Die Geschäftsleute versuchen sich indessen, mit Einfallsreichtum und Improvisationsgeschick über Wasser zu halten. Viele bieten beispielsweise einen Bestell- und Lieferservice an – auch Gattner. Doch damit, schränkt er ein, könne nur ein Bruchteil des benötigten Umsatzes erwirtschaftet werden. Ein weiterer Baustein sind Gutscheine, die man bei den Geschäften erwerben kann – für sich selbst oder als Geschenk für andere. „Das ist eine kleine Finanzierungshilfe“, sagt Gattner. Denn der Verkauf der Coupons, die zu einem beliebigen Zeitpunkt eingelöst werden können, spült frisches Geld in die Kassen.

Der Wirtschaftsförderverein und das Murnauer Tagblatt haben dazu eine Initiative ins Leben gerufen. Selbstverständlich können sich weitere Betriebe melden. Die Palette ist breit gefächert: Restaurants sind ebenso dabei wie Fachgeschäfte, Dienstleister und Handwerksbetriebe. Einfach per E-Mail Kontakt mit den Firmen aufnehmen und den gewünschten Betrag überweisen. Die Gutscheine werden dann zugeschickt – oder man kann sie vor Ort abholen. Verbraucher können sich auf diese Weise solidarisch mit den hiesigen Einzelhändlern und Wirtsleuten zeigen.

Stefanie Fischer, Inhaberin des Geschäfts Betten Federl und Vize-Chefin des Wirtschaftsfördervereins, hält Gutscheine ebenfalls für einen sinnvollen Baustein, um die aktuelle Krise zumindest etwas abzufedern. Entscheidend sei jedoch, dass die Läden möglichst bald wieder ihre Pforten öffnen dürfen. Sie selbst biete zwar einen Lieferdienst an. Aber: „Wir sind auf Kundenfrequenz angewiesen.“ Ihre Mitarbeiter habe sie in Kurzarbeit schicken müssen. Und die staatlichen Hilfen ließen aufgrund langer Bearbeitungszeiten in Folge der Antragsflut auf sich warten. Fischers Forderung ist klar: „Die müssen in die Pötte kommen.“

Die teilnehmenden Geschäfte im Überblick: