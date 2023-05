Murnauer Gymnasium platzt aus allen Nähten - Zwei Szenarien für Erweiterung

Von: Andreas Mayr

Orte der Bildung: 872 junge Menschen besuchen derzeit das Staffelsee-Gymnasium (r.). Links dahinter ist die Realschule zu erkennen. © Dominik Bartl

Spätestens im September 2025 gibt es nicht mehr genug Räume im Murnauer Staffelsee-Gymnasium. Eine Erweiterung ist daher unausweichlich.

Murnau – Die Fensterfront im Büro des Schulleiters eröffnet einen ausgezeichneten Blick über das Staffelsee-Gymnasium (SGM). Altbau, Neubau, Turnhalle und sogar die Berge sieht Tobias Schürmer von seinem Schreibtisch aus. Doch Murnaus größte Schule hat ein Defizit, das sich von dort aus nicht erkennen lässt: Sie ist zu klein. Im Moment ist die Raumnot noch nicht akut. Doch spätestens im September 2025 gibt es am SGM nicht mehr genug Platz, um alle Schulklassen unterzubringen. Zu dieser Zeit erreicht der erste Jahrgang des 2018 wieder eingeführten neunstufigen Gymnasiums (G9) die 13. Klasse. De facto beherbergt das Murnauer Gymnasium dann eine Jahrgangsstufe mehr als bisher. In Zahlen ausgedrückt: Vier bis fünf zusätzliche Klassen müssen auf dem Gelände unterkommen. Die lassen sich aber nicht in den Bestand quetschen. Es bleibt nur eine Lösung für dieses Problem: Das Staffelsee-Gymnasium muss wachsen. Schürmer sagt: „Mit dem zusätzlichen Jahrgang geht kein Weg an einer Erweiterung vorbei.“

Die ersten guten Nachrichten überbrachten die Landräte persönlich. In einem Gespräch mit dem Direktor signalisierten Anton Speer (Freie Wähler) und Dr. Michael Rapp (CSU), dass sie die Lage genauso bewerten. Vize-Landrat Rapp, ehemals selbst Lehrer am SGM, hatte die Thematik bei einer Schulausschusssitzung erstmals öffentlich ausgebreitet. „Die Dringlichkeit ist da“, sagt Rapp im Tagblatt-Interview.

Der Direktor: Tobias Schürmer leitet das Gymnasium. © Constanze Wilz

Um zu verstehen, wie sich die Lage entwickelt hat, lohnt sich der Blick zurück. AlsSchürmer 2002 als Lehrer an die Schule kam, war der Neubau gerade fertig gestellt. Im Jahr 2009 – kurz bevor sich die letzten G9-Jahrgänge verabschiedeten – knackte die Schule die 1000-Schüler-Marke. Aktuell zählt der Direktor 872. Damals passten alle noch in die Einrichtung. „Die Schulwirklichkeit ist aber heute eine andere“, sagt Schürmer. Das SGM expandierte abseits der regulären Klassen, stellte zwei Schulpsychologen und zwei Schulsozialarbeiter (sie zahlt das Landratsamt) an. Unter der Schulmensa richtete man zwei Gruppen der offenen Ganztagsschule ein, die auch die Realschule mit bedient. Für Absolventen mit Mittlerer Reife, die aufs Gymnasium wechseln, schuf das SGM eine Einführungsklasse, für ukrainische Kinder eine Brückenklasse. Im Sekretariat arbeiten mittlerweile fünf Personen auf drei Arbeitsplätzen. Und auch das Lehrerzimmer reicht längst nicht mehr aus, da deutlich mehr Lehrkräfte als früher in Teilzeit beschäftigt sind. Kurzum, „an allen Ecken und Enden ist der Bedarf gestiegen“, verdeutlicht Schürmer. Sie brauchen neue Klassenzimmer, ein zweites Sekretariat, ein zusätzliches Lehrerzimmer und Büroräume. Macht in Summe etwa acht neue Zimmer, so kalkuliert Schürmer. Noch mehr Räume wären wünschenswert. Denn die Prognosen für künftige Schülerzahlen deuten auf einen leichten Anstieg in den nächsten Jahren hin.

Zwei Modelle denkbar

Zwei Szenarien für einen Ausbau liegen auf dem Tisch. Modell eins wird von allen Seiten favorisiert und sieht vor, das Lehrerzimmer im Nordosten der Anlage um zwei Etagen aufzustocken. „Die Ideallösung und mein geheimer Wunsch“, sagt Schürmer. Allerdings weiß niemand, ob das statisch möglich ist. Das Landratsamt prüft das im ersten Schritt. Selbst im Fall einer Zusage müssten Klassen aber für ein oder zwei Jahre in Containern unterkommen, weil der Bau nicht rechtzeitig fertig werden wird. Variante zwei – ein zusätzliches Gebäude – würden Schürmer und Co. gerne vermeiden. Weil die Schule eine Fläche opfern und versiegeln müsste, etwa auf dem Pausenhof oder dem Hartplatz nebenan. Im Gespräch ist eine Imitation des Realschul-Anbaus, eine mehrstöckige Container-Anlage. „Das wäre nur die zweitbeste Lösung“, sagt der Direktor.

In beiden Fällen setzen die Beteiligten auf Fördergelder vom Freistaat, nicht zuletzt wegen des Konnexitätsprinzips. „Wer anschafft, der zahlt auch“, findet Schürmer. Für die Raumnot ist schließlich primär die Einführung des G9 verantwortlich. Mit den politischen Verantwortlichen verblieb der Schulleiter so, dass seine Einrichtung nun einen Förderantrag bei der Regierung von Oberbayern einreicht. Ohne Subventionen müsse man ohnehin „neu überlegen“, betont Schürmer.

Wie teuer die beiden Alternativen genau sind, lässt sich noch nicht abschätzen. So oder so fällt ein Millionenbetrag an. Um keine Zeit zu verlieren, forcieren die Verantwortlichen nun das Tempo. Die nächste Schulausschusssitzung ist zwar erst für November vorgesehen, doch „das war allen zu spät“, betont der Schulleiter. Zeitnah soll die Frage nach der Erweiterung geklärt sein. Zunächst heißt es warten auf den Statiker und dessen Bericht. Nach den ersten Sondierungen äußert sich Schürmer zufrieden: „Wir fühlen uns vom Landratsamt gut bedient. Ich bin guter Dinge.“

