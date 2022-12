Haushalt 2023 in Murnau: Nur die Grünen scheren aus - Vorschläge zu Vereinszuschüssen

Von: Roland Lory

Teilen

Euro-Münzen liegen auf einem Tisch: In Murnau werden die finanziellen Spielräume enger. © Oliver Berg/dpa

Viele Dankesworte und wenig Kritik: Auf diese Formel lässt sich die letzte Murnauer Gemeinderatssitzung des Jahres bringen. Den Haushalt für 2023 lehnten nur die Grünen ab.

Murnau – Gut 600 Seiten umfasst das Zahlenwerk, das Kämmerer Josef Brückner und Stellvertreter Nils Knopf ausarbeiteten. Am Donnerstag wurde der Murnauer Haushalt nun als Satzung beschlossen. In den Einnahmen und Ausgaben umfasst er heuer rund 44 Millionen Euro. Klar ist: Die finanziellen Spielräume werden enger. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt schrumpft. Die so genannte Freie Spanne für Investitionen existiert zwar noch, wird aber vom Kämmerer inzwischen als „ungenügend“ bezeichnet.

Die Fraktionen verzichteten in ihren Haushaltsreden auf Attacken, man blieb sachlich. Ein Thema, bei dem mehrere Gruppierungen Handlungsbedarf sehen, ist die Richtlinie zur Vereinsförderung. Sie macht es möglich, „dass enorme Investitionen einzelner Vereine“ gefördert werden, gab CSU-Fraktionssprecher Lorenz Brey zu bedenken. Dies habe in den vergangenen Jahren „mehr und mehr zu einem Anstieg des Förderbedarfs“ geführt. Aus Sicht der CSU sollten Investitionsmaßnahmen aus der Richtlinie herausgenommen werden und einzelfallbezogen beraten und entschieden werden.

Richtlinie überarbeiten

Auch Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, plädierte dafür, die Richtlinie zu überarbeiten. „Dabei soll es selbstverständlich nicht darum gehen, den Vereinen nicht finanziell unter die Arme greifen zu wollen, sondern vielmehr darum, eine gerechte Verteilung der öffentlichen Gelder zu gewährleisten.“ Einen Zuschussantrag zu stellen, müsse die Ausnahme sein und nicht die Regel, fand Zoepf. Er sprach sich dafür aus, eine Zuschussgrenze für Investitionen zu setzen oder diese sogar „gänzlich herausnehmen und einzeln und gesondert“ zu beraten. 2023 bekommen Vereine und Verbände alles in allem 273 000 Euro.

Um eine viel größere Summe geht es beim geplanten Neubau des Feuerwehrhauses. SPD-Einzelkämpfer Felix Burger, der aus beruflichen Gründen in der Sitzung nicht anwesend sein konnte, sieht es laut seinem Redemanuskript so: „Meine persönliche Schmerzgrenze liegt bei etwa 15 Millionen Euro für dieses Projekt, aber meine Befürchtung ist, dass wir bei weit über 20 Millionen Euro landen.“

Teuer wäre es sicher auch, die Murnauer Bucht attraktiver zu machen. Das Projekt ist etwas in Vergessenheit geraten. Daran erinnerte Maria Schägger, Sprecherin der Freien Wähler, und kündigte an: „Wir werden dieses Thema immer wieder zum Vorschein bringen, allein schon aufgrund der Tatsache“, dass die Kommune in diesem Jahr aus dem Strandbad notgedrungen eine „öffentliche Badestelle“ machen musste.

Raabs Rücktritt: Regt er zum Nachdenken an?

Wolfgang Küpper, Sprecher des ÖDP/Bürgerforums, ging in seiner Rede unter anderem auf den Rücktritt von Grünen-Gemeinderat Dr. Josef Raab ein. Möglicherweise habe dieser Schritt „uns alle zum Nachdenken angeregt. Deshalb besteht Hoffnung, dass die Zusammenarbeit im Gemeinderat zukünftig anders, sprich besser verläuft, als es in den vergangenen zweieinhalb Jahren zum Teil der Fall war.“

Rathauschef Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) stimmte das Hohelied auf den Ausbau der Fernwärme an. „Vor fünf Jahren haben wir uns noch ein bisschen schwergetan, zu erklären, warum wir die Fernwärme ins Zentrum legen, heute ist es jedem sonnenklar, dass diese Art der regionalen Wärmeversorgung sicher, klimafreundlich und bezahlbar ist. Sie stärkt unsere Region und macht sie widerstandsfähiger gegen die Widrigkeiten eines im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbaren Weltmarkts.“

Einzig die vier Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen stimmten gegen den Etat. „Mit diesem Haushalt, mit diesen Priorisierungen, werden keine Probleme gelöst“, betonte Sprecherin Veronika Jones-Gilch. „Es werden neue Probleme geschaffen.“ Ihre Fraktion lehne den Haushalt aus Gründen der Klimaverantwortung gegenüber den nachkommenden Generationen und aus gesellschaftlich-sozialen Gründen ab.

Auch interessant: Murnau muss Reserven aufbrauchen