Kosten zu hoch: Murnauer Gemeinderat stoppt Ausbaupläne für Heizwerk

Von: Roland Lory

Zerkleinertes Holz: Hackschnitzel liegen vor dem Heizwerk im Murnauer Kemmelpark. © Lory

Die Geschichte der Fernwärme begann für die Gemeindewerke Murnau 2005. Damals übernahmen sie das Netz der Bundeswehr auf dem Kemmelareal. 2007 wurde ein Biomassekessel errichtet. Eigentlich sollte die Anlage erweitert werden. Doch diese Pläne hat der Gemeinderat jetzt gestoppt.

Murnau – Die Fernwärme brummt in Murnau. Dies liegt am Krieg in der Ukraine. Der russische Überfall befeuerte die Nachfrage nach Anschlüssen ans Fernwärmenetz in der Marktgemeinde enorm. Vorrangig passiert der Ausbau innerorts. Also dort wo es „ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist“, wie Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) im vergangenen Jahr kundtat.

2,1 statt 1,3 Millionen Euro

Die Wärme stammt aus dem Kemmelpark. Im Kraftwerk wird Energie bis zu 70 Prozent aus Biomasse erzeugt, der Rest aus Gas und Öl. Die Heizzentrale hat eine nominale Leistung von 2800 kW und wird mit zwei Kesseln betrieben. Eigentlich wollte der Markt Murnau die Anlage erweitern. Doch nun kommt es anders. Denn im Zuge der Planungen stellte sich heraus, dass das Projekt deutlich mehr kosten würde als geplant: nämlich rund 2,1 Millionen Euro. Bei der ersten Schätzung war man von 1,3 Millionen Euro ausgegangen. „Diese deutlich höhere Investitionssumme bringt eine erheblich höhere Abschreibung und durch die notwendige Fremdfinanzierung eine entsprechend hohe Zinsbelastung mit sich“, heißt es in der Sitzungsvorlage, die der Marktgemeinderat jetzt auf dem Tisch hatte. „Da wir mit den Kunden feste Verträge haben, gehen diese Mehraufwendungen zu Lasten der Gemeindewerke und erhöhen den Verlust im Betriebszweig Fernwärme.“ Die geplanten Neuanschlüsse könnten den finanziellen Mehraufwand nur zu einem kleinen Teil abdecken.

Neben den Kosten gibt es zusätzliche Punkte, die eine Grundsatzfrage über die Erweiterung am Standort an der Dr.-Friedrich-und-Ilse-Erhard-Straße aufwerfen. So wären deutlich mehr Hackschnitzel nötig. Die Anzahl an Anlieferungen würde daher nahezu auf das Doppelte ansteigen. Bereits jetzt sorgen die Traktoren mit Kippern oder Lastwägen am Vorplatz der Heizzentrale für erheblichen Verkehr. Hinzu kommt: Um einen Lagerbunker zu befüllen, waren sogenannte Abschiebewägen vorgesehen. Diese sind länger und somit in dem beengten Anlieferbereich schwieriger zu rangieren. Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen zu installieren, ist aufgrund der Platzverhältnisse nur schwer bis sehr eingeschränkt möglich. Darüber hinaus ist für Technologien wie zum Beispiel Wasserstoff oder Wärmespeicher kein Platz.

Machbarkeitsstudie in Planung

Das Ende vom Lied: Die Planung wird gestoppt. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll ein geeigneter Standort für eine neue Energiezentrale gefunden werden. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Schritte einzuleiten. Auf diesen Kurs verständigte sich der Marktgemeinderat einstimmig. „Wir brauchen einen Standort, der in jeder Hinsicht zukunftssicher ist“, bekräftigte Bürgermeister Beuting. Was der Rathauschef auch betonte: „Wir werden uns breiter aufstellen müssen.“ Er hofft auf die technische Entwicklung und nannte als Beispiel Wasserstoff.

