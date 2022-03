„Christoph Murnau“: Deutlich mehr Windeneinsätze

Von: Roland Lory

207 Windenrettungen, 1138 Alarme: 2021 waren die Teams des Hubschraubers „Christoph Murnau“ einmal mehr stark gefordert. © ADAC Luftrettung gGmbH

Der Rettungshubschrauber „Christoph Murnau“ musste im vergangenen Jahr zu deutlich mehr Windeneinsätzen starten. Vor Ort war der Helikopter, der an der Unfallklinik stationiert ist, zuletzt auch bei der S-Bahn-Kollision im Bereich Ebenhausen-Schäftlarn.

Murnau – Die Corona-Pandemie drückte der Statistik des Rettungshubschraubers „Christoph Murnau“ 2020 ihren Stempel auf. Damals gingen die Einsätze des Helikopters, der an der Unfallklinik steht, im Vergleich zu 2019 um 13,6 Prozent zurück. Die Belastung für die Besatzungen nahm jedoch gleichzeitig wegen der strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen deutlich zu.

Nun hat der ADAC Südbayern die Bilanz für 2021 vorgelegt. Genau 1138 Mal hoben die Besatzungen des Hubschraubers von ihrem Standort im vergangenen Jahr zu Einsätzen ab. Das sind zwei weniger als 2020. Deutlich zugenommen haben hingegen die Windenrettungen: 207 Mal seilten sich die medizinischen Crewmitglieder zu einem Patienten in unwegsamem Gelände der bayerischen Alpen ab und hievten ihn nach notärztlicher Versorgung bei Bedarf wieder an Bord. Die Zahl dieser Spezialeinsätze für „Christoph Murnau“ nahm im Vergleich zum Vorjahr um 11,9 Prozent zu (2020: 185 Windenrettungen) und stieg damit im fünften Jahr in Folge. „Mit dieser beachtlichen Leistungsbilanz bleibt ,Christoph Murnau‘ weiterhin unangefochtene Nummer eins aller Windenstationen der ADAC Luftrettung bundesweit“, heißt es in einer Pressemitteilung des ADAC Südbayern. Neben der Station in Murnau sind „Christoph 1“ in München mit dem Spezialgerät ausgerüstet – die dortigen Crews führten das hochkomplexe Flugmanöver 83 Mal im vergangenen Jahr durch – „Christoph 15“ in Straubing 64 Mal und „Christoph 26“ im nordrhein-westfälischen Sande 11 Mal.

Viele Flüge nach Unfällen

Von den insgesamt 1138 Alarmen waren 837 so genannte Primäreinsätze: In diesen Fällen hatte „Christoph Murnau“ die reine Funktion des Notarztzubringers, oder die Crew übernahm neben der Behandlung zusätzlich den Transport in die Klinik. 156 Einsätze (13,7 Prozent) waren Sekundärtransporte, bei denen ein Patient von einem Krankenhaus niedriger Versorgungsstufe in ein Spezialklinikum mit erweiterten Therapiemöglichkeiten gebracht wurde. 145 Flüge waren sonstige Einsätze oder es war kein Eingreifen nötig. Ursache Nummer eins waren mit 51 Prozent Verletzungen nach Unfällen, 11 Prozent davon nach Verkehrsunfällen. Dahinter folgen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologische Notfälle wie beispielsweise Schlaganfälle. Sie liegen mit jeweils 17 Prozent gleichauf.

Der Hubschrauber des Typs H145 nimmt eine Sonderfunktion innerhalb der über 50 Maschinen großen Flotte der ADAC Luftrettung ein: Als Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber ist er für Notfälle, aber auch sogenannte Interhospitalverlegungen über lange Strecken optimal ausgelegt und führt zusätzlich Windenrettungen durch. Dies erfordert unter anderem intensive Schulungen der Crews, wie etwa die jährlichen Windentrainings zur Vorbereitung auf die Sommer- und Wintersaison.

Üben ist das A und O

Einsatzroutine durch ständiges Üben, Fort- und Weiterbildungen ist aber auch bei großen Unglücken von entscheidender Bedeutung. Ein relativ aktuelles Beispiel ist die schwere S-Bahn-Kollision am 14. Februar im Bereich des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn. Die Crew von „Christoph Murnau“ war bei dem Unglück als eines der ersten Rettungsmittel vor Ort. „Obwohl der Pilot die Maschine wegen des abschüssigen Geländes rund 300 Meter vom Unfallort entfernt abstellen musste, konnten die Retter unmittelbar nach der Landung mehrere Schwerverletzte aus dem stark beschädigten Zugteil versorgen“, teilt der ADAC Südbayern mit.

Noch ein paar Worte zur bundesweiten Bilanz: In ganz Deutschland mussten die ADAC-Rettungshubschrauber 2021 zu insgesamt 52 234 Notfällen ausrücken. Das sind rund 500 Einsätze mehr im Vergleich zum Vorjahr (plus ein Prozent). Durchschnittlich zählte man 143 Alarmierungen pro Tag. Damit hat sich das Einsatzgeschehen der fliegenden Gelben Engel auch trotz der anhaltenden Pandemie im Deutschlandvergleich auf dem hohen Vor-Corona-Niveau eingependelt.

