Hitzige Debatte um „sagenhaftes“ Tier: Podiumsdiskussion zum Reh in Murnau

Teilen

Sorgen für eine lebhafte Diskussion: (v.l.) Dr. Christine Miller, Tessy Lödermann, Moderator Wolfgang Küpper, Vollrad von Poschinger, Wolfgang Scholz, Felix Wörmann und Thomas Grebenstein. © Jungwirth

Die Jagd und alles, was damit zusammenhängt, ist bekanntlich ein heißes Eisen. Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Reh kochten am Dienstag die Emotionen teilweise hoch.

Murnau – Das Thema „Reh“ polarisiert, dementsprechend ist der große Saal im Murnauer Kultur- und Tagungszentrum bis auf den letzten Platz gefüllt. Jäger, Tierschützer, Waldbauern – viele Gruppen sind der Einladung des Vereins Wildes Bayern, der Kreisgruppen des Bayerischen Jagdverbandes sowie des Tierschutzbundes zur Buchlesung mit Podiumsdiskussion gefolgt. Das Publikum drängt sich um den Büchertisch. Dort in Stapeln im Fokus: das Werk „Das Reh – Über ein sagenhaftes Tier“, in dem der Historiker, langjährige SZ-Redakteur und Heimatpfleger Dr. Rudolf Neumaier die faszinierende Kulturgeschichte dieses Waldwesens beleuchtet. Mal ist das Reh Inspirationsquelle für Maler und Dichter, Teil eines Disney-Bambi-Idylls, aber auch Sündenbock, angebliche „Plage“ und mit schuldig an der Misere der Wälder.

Navigiert von der Wildbiologin und Vorsitzenden des Vereins Wildes Bayern, Dr. Christine Miller, rezitiert Neumaier einzelne Passagen, über verklärte Kindheitserinnerungen an erste Rehbegegnungen etwa. Amüsiert die Zuhörer mit einer wiedergegebenen „Unterhaltung“ mit zwei Rehen unter dem Hochsitz, denen er sogar Opernarien vorsingt, um sie nicht zu erschrecken. Erzählt von Franz Marcs großer Liebe zu diesem anmutigen Tier – der Künstler hielt zwei zahme Rehe im eigenen Garten, malte sie immer wieder. Von seinen journalistischen Recherchearbeiten zum Thema, die ihn mit den Begriffen „Rehhasser“ und „Rehstreichler“ konfrontierten.

Versöhnung möglich?

Wer ist im Unrecht, wer im Recht? Wer übertreibt? Neumaier will es ganz genau wissen, macht den Jagdschein, wohnt zweifelhaften Prozessen um Jagdwilderei bei, setzt sich mit renitenten Leserbriefschreibern auseinander. Geht im Buch der Frage nach, ob eine Versöhnung zwischen den Lagern möglich wäre, zitiert Ökologen und Zoologen, die ein Umdenken fordern. Stärkere Bejagung habe in eine Sackgasse geführt, löse das Problem nicht, eher das Gegenteil sei der Fall, so deren wissenschaftliche Meinung. Natürliche Mortalität werde verhindert, zudem trieben diverse Faktoren die Tiere von den Wiesen in den Wald, wo sie sich von dem ernähren müssten, was dort wachse. „Die Fehler der Forstwirtschaft werden den Rehen angelastet“, so ein von Neumaier zitierter Wissenschaftler in Bezug auf angelegte Monokulturen.

Heiße thematische Eisen, die nach der Pause bei der Podiumsdiskussion durchaus für hochkochende Emotionen sorgen. Der Moderator und langjährige BR-Journalist Wolfgang Küpper führt in bewährter Weise die Fäden zusammen, vermittelt, erreicht einen doch sehr sachlich wie auch ergebnisorientierten Disput. Neben Dr. Christine Miller sitzen die Tier- und Naturschützerin Tessy Lödermann, der Forstwirt, Wildschadenschätzer und ehemalige Jagdberater Vollrad von Poschinger, Wolfgang Scholz vom Bayerischen Bauernverband (BBV) sowie Felix Wörmann und Thomas Grebenstein als Vertreter der Waldbesitzervereinigung (WBV) Ammer-Loisach auf dem Podium. Rehe pauschal als „Schädlinge“ zu bezeichnen, dagegen verwahren sich alle. Viele Probleme seien menschengemacht, ob durch Besiedlung, Zurückdrängen der Natur, Anlegen von Monokulturen oder tageszeitlich unangepasstes Freizeitverhalten, auch darüber herrscht relativer Konsens. Poschinger findet: „Durch unsere dichte Besiedlung, Landwirtschaft, Freizeitaktivitäten und hohen Jagddruck haben wir die Rehe in den Wald gedrückt.“ Scholz sagt, er lehne die Polarisierung ab, „wie sie im Buch dargestellt wird“. Der BBV-Funktionär vertritt zudem die Meinung, dass über Lobbyismus „in der Öffentlichkeit zu viel polarisiert“ werde. „Ich stelle fest, dass das Miteinander eigentlich ganz gut funktioniert.“ WBV-Vertreter Grebenstein betont: „Die Waldbesitzer, die Landwirte und Jäger müssen einen Konsens finden – polarisieren tun wir schon viel zu viel.“

„Integraler Teil des Ökosystems“

Lödermann macht darauf aufmerksam, dass sie fünf Jahre darum gekämpft habe, „dass Fragen zu Tierschutz und Ethik bei der Jagd in Jägerprüfung in Bayern aufgenommen wurden“. Und Miller unterstreicht, dass die Rehe „integraler Bestandteil unserer Umwelt, des Ökosystems“ seien. „Sie verhindern nicht den Wald, beeinflussen allenfalls den wirtschaftlichen Gewinn. Wenn ich die Populationen beeinflussen will, muss ich das mit Sachverstand tun.“

Themen wie Jagddruck, Waldverjüngung, Kitzrettung, Waidgerechtigkeit, Tierschutz und Ethik, Wildschaden- und nutzen, Jägerausbildung im Schnelldurchlauf, Drückjagdtourismus, Fegeschäden, Wildverbissschutz oder „Geldgier“ sorgen für heftige Diskussionen und auch neue Erkenntnisse. Doch all dies ist an einem Abend kaum zu bewältigen. Das Neumaier-Buch polarisiert, provoziert, kann Anstoß für neue Debatten sein, so der Tenor der Veranstaltung.

Barbara Jungwirth

Auch interessant: Naturschützer und Jäger streiten um Abschüsse