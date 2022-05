„Hitzige Debatte“ um Schäfflerbrunnen - Öffentlichkeit wird ausgeschlossen

Von: Roland Lory

Aus und vorbei: der letzte Tanztag der Murnauer Schäffler am Faschingsdienstag 2020. © Mayr

Die Murnauer Fußgängerzone wird in absehbarer Zeit um ein Kunstwerk reicher sein. In der Nähe des Hotel Post wird ein Schäfflerbrunnen aufgestellt. Im Gemeinderat scheint es hinter verschlossenen Türen größere Diskussionen gegeben zu haben.

Murnau – Es ist ein Thema, das die Murnauer Schäffler und die Marktgemeinde schon ewig beschäftigt. So wurde etwa 2008 bekannt, dass die Schäffler 2009 zu ihrem 150-jährigen Jubiläum einen Brunnen bekommen sollen. 50 000 Euro stellten die Gemeinderäte damals bereit. Doch umgesetzt wurde das Projekt nie. Im vorigen Jahr ploppte die Idee wieder auf. Seither ist einiges passiert. Ein Oberammergauer Holzbildhauer schuf eine 1,30 Meter hohe Figur im typischen Tanzschritt. Sie wird zur Kunstgießerei Niedermeier nach München gebracht. Das Betonwerk Sprenger (Wallgau) wird den Fass-Ganter und den Zuber fertigen.

Standort nahe des Hotel Post

Inzwischen ist auch klar, wo das Kunstwerk platziert wird. „Die Aufstellung des Brunnens ist in der Nähe des Hotels Post geplant“, teilt Rathaussprecherin Annika Röttinger mit. Grundeigentümer ist der Markt Murnau. Auch das Areal vor dem Griesbräugarten stand zur Debatte. Das gesamte Kunstwerk soll farblich gefasst werden. Vorab wurde laut Röttinger der Kunstbeirat beteiligt.

„Für unseren Verein wäre auch der zur Wahl gestandene marktseitige Standort am Griesbräu absolut in Ordnung gewesen“, sagt Michael Huber, Vorsitzender des Schäfflervereins, „aber wir freuen uns, dass sich die Marktgemeinde nun für den zentraleren Ort inmitten der Fußgängerzone entschieden hat.“

Bürger müssen draußen bleiben

Bemerkenswert: Otto Normalbürger blieb bei den Entscheidungen außen vor. „Die Diskussion über die Gestaltung und den Aufstellungsstandort des Schäfflerbrunnens wurde zum Schutz der Beteiligten in nichtöffentlicher Sitzung geführt“, sagt Röttinger. Wer aus welchem Grund geschützt werden muss – bei dieser Frage hüllt sich die Gemeinde in Schweigen. Röttinger spricht lediglich von Datenschutz. Auch die Frage, wie oft der Schäfflerbrunnen heuer Thema in Sitzungen war und wann, will die Kommune nicht beantworten. Dies trifft auch auf die Abstimmungsergebnisse (Standort/farbliche Gestaltung) zu. Die Volksvertreter scheinen jedenfalls Gesprächsbedarf gehabt zu haben. Aus Gemeinderatskreisen ist zu hören, dass es eine „hitzige Debatte“ gab. Von einem „Drama in mehreren Akten“ ist gar die Rede. Möglicherweise ging es um die farbliche Gestaltung. Alle Brunnen in der Fußgängerzone sind nicht angemalt, der Schäfflerbrunnen wird hingegen, wie erwähnt, mit Farbe versehen.

Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Huber soll es „kein knallbunter Brunnen“ werden. Vielmehr werde er mit „gedeckten Farben“ gestaltet. Ein farblich gefasster Brunnen sei auch der Wunsch des Vereins gewesen. Dieser ist bereits mit einem Fassmaler in Kontakt. Huber hofft, dass der Brunnen im Herbst eingeweiht werden kann. Röttinger sagt: „Einen Termin für die Aufstellung gibt es derzeit noch nicht.“ Im Moment laufen die Vorbereitungen zur Installation. Die Schäffler haben bereits mit den Gemeindewerken gesprochen.

