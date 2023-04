Hochried: Millionen-Projekt wird noch teurer - Neubau „essentiell für die Zukunftsfähigkeit“

Von: Roland Lory

Die Murnauer KJF Klinik von oben: Rund 1800 junge Patienten werden dort pro Jahr stationär aufgenommen. © Bartl

Landauf, landab werden Bauprojekte teurer als vorgesehen. Bei dem geplanten Appartementhaus auf dem Gelände der KJF Klinik Hochried ist das nicht anders. Aus ursprünglich 20 Millionen Euro sind mittlerweile 27,5 Millionen Euro geworden.

Murnau – Es war ein Punkt, der im Murnauer Marktgemeinderat schnell erledigt war. Es ging um die Änderung des Bebauungsplans „Jugendkurheim/Kurklinik Hochried“. Die Gemeindeverwaltung wird nun beauftragt, die Öffentlichkeit frühzeitig zu beteiligen und auch die Behörden einzubeziehen.

Mensa wird saniert

Der Hintergrund ist Folgender: Die KJF Klinik Hochried will für ihre jungen Patienten und Eltern ein Appartementhaus bauen. Mädchen und Buben sollen künftig mit ihren Begleitern in modern gestalteter Umgebung untergebracht werden. Der Neubau sei „essentiell für die Zukunftsfähigkeit der KJF Rehaklinik“, betont Andreas Auer, Klinik- und Verwaltungsleiter der KJF Klinik Hochried, die über 180 Betten verfügt. Darüber hinaus ist geplant, die Mensa zu sanieren. Dafür nimmt der Träger, die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg, ordentlich Geld in die Hand. Sogar noch mehr, als ursprünglich gedacht. „Aktuell planen wir mit einem Investitionsvolumen von circa 27,5 Millionen Euro“, sagt Auer. Im vergangenen Jahr war noch von etwa 20 Millionen Euro die Rede gewesen.

„Die Kostensteigerungen ergeben sich im Wesentlichen durch den enormen Anstieg der Baupreise“, teilt Auer mit. Die Grundlage der Zahlen sei seinerzeit die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 gewesen.

Weitere Änderung: 2022 hieß es, es sei abzusehen, dass ein Gebäudekomplex entfernt wird. Davon hat man inzwischen Abstand genommen. „Es wird kein Gebäude abgerissen“, erklärt Auer. „Die Errichtung des neuen Appartementhauses an diesem ursprünglich geplanten Ort ist aus Sicht der Obersten Denkmalschutzbehörde nicht möglich.“ Die Immobilie wird daher an anderen Stelle situiert. Durch die komplette Umplanung ergeben sich zusätzliche Kosten.

Bäume müssen weichen

Am neuen Standort müssen Bäume gefällt werden. Um welche Arten es geht und wie alt sie sind, war nicht zu erfahren. Doch Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts, sagt, dass es sich um keine schützenswerten Bäume handle, „so dass auch keine naturschutzrechtlichen Gründe vorliegen, die gegen eine Fällung sprechen“. Der Standort sei geprüft und insgesamt als günstigster bewertet worden. Laut Auer wird im Zuge des Neubaus „eine umfangreiche Neubepflanzung“ stattfinden. Ein Gründach sei ebenfalls Auflage, damit die Dachaufsicht möglichst zur Landschaft passe und ein gewisses Maß an Regenwasserrückhaltung gewährleistet sei.

Das weitere Procedere stellt sich so dar: „Das Bauprojekt startet im Mai 2023 mit der Sanierung und Modernisierung unserer Mensa“, sagt Auer. Diese soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Baubeginn für das neue Appartementhaus ist für Februar 2024 vorgesehen, sofern alle Genehmigungen vorliegen. Voraussetzung für die Schaffung des modernen Hauses mit Zwei-Raum-Appartements ist die besagte Bebauungsplan-Änderung. Auer hofft, dass das behördliche Okay dafür „bis Ende 2023“ vorliegt.

