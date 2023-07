Hütte angezündet, Ex-Freundin bedroht: Murnauer kommt mit Bewährung davon

Von: Alexander Kraus

Flammende Eifersucht hat einen Murnauer dazu bewogen, eine Gartenhütte in Brand zu stecken, seiner Ex-Freundin krude Nachrichten zu schicken und die Reifen eines Autos aufzuschlitzen. Vor Gericht bekam der schweigende 20-Jährige nun die Quittung. An einer Haftstrafe kam er gerade so noch vorbei.

Murnau – Er konnte den Kummer nicht verwinden, dass sich seine Freundin von ihm getrennt und einen anderen hatte. Flammende Eifersucht war das Motiv eines 20-Jährigen aus Murnau, der im Juni und Juli vergangenen Jahres großen Schaden anrichtete. Erst zündete er die Gartenhütte auf dem Grundstück des neuen Partners der Frau an, dann sendete er seiner ehemaligen Freundin krude Nachrichten auf sozialen Medien und schlitzte aus Wut die Reifen eines Autos auf. Wegen Brandstiftung, Bedrohung und Sachbeschädigung verurteilte ihn Karin Beuting vor dem Schöffengericht Garmisch-Partenkirchen zu einer zweijähriger Bewährungsstrafe.

Gericht zeigt sich von der Täterschaft überzeugt

„Wir sind überzeugt, dass Du alle Taten aus der Anklageschrift begangen hast“, betonte die Richterin. Im Mittelpunkt stand die Brandstiftung. Die Gartenhütte auf dem Anwesen der Familie des Nebenbuhlers in Murnau brannte komplett ab. Schaden: 18 000 Euro. „Die Bewegungsprofile zeigen, dass Du zur Tatzeit am Tatort warst“, war die Vorsitzende vom Beschuldigten als Täter überzeugt. Ein technischer Defekt, verursacht etwa durch ein Stromkabel, wurde nicht festgestellt. Darüber hinaus wollte sich der Beschuldigte im Freundeskreis falsche Alibis verschaffen.

Geäußert hat sich der Murnauer während des kompletten Verfahrens nicht. Das hat auch die Arbeit von Christian Langhorst erheblich erschwert. Es sei problematisch, einen schweigenden Mandanten zu verteidigen, verdeutlichte der Rechtsanwalt. „Ein bisschen Aufklärung zur Motivlage wäre gut gewesen“, sagte er und stellte keinen konkreten Antrag.

Angeklagter schreibt: „Ich bring dich und deinen Freund eigenhändig um“

Die Stummheit des 20-Jährigen bedauerte auch die Vorsitzende. „Schade, dass wir Dich nicht kennengelernt haben“, meinte Beuting, die jedoch mit Freude vernahm, dass der Angeklagte durch Gesten und Kopfnicken Einsicht zeigte – nach der Urteilsverkündung.

Neben der angezündeten Hütte wurde ihm zudem vorgeworfen, seine Ex-Partnerin bedroht zu haben. Über Tellonym schickte er ihr die Textnachrichten „Freu mich, wenn dein Haus niederbrennt“, und wenige Tage später „Ich bring dich und deinen Freund eigenhändig um“. Zu allem Überfluss stach er mit einem Messer den Reifen eines Landcruisers auf, der vor dem Haus des neuen Freundes parkte. Matthias Höfner hielt ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung als angemessene Strafe. „Der Angeklagte hat schädliche Neigungen. Die Taten haben nicht nur Bagatellcharakter“, schimpfte der Staatsanwalt.

Richterin geht über Forderung des Staatsanwalts hinaus

Die Richterin ging im Urteil mit 24 Monaten weit über die Forderung des Staatsanwalts hinaus. Sie habe ihm aber wenigstens die Chance geben wollen, nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Gleichwohl habe er kein Geständnis abgelegt, monierte Beuting. „Man muss zugeben, wenn man einen Riesenschmarrn gemacht hat. Dazu warst Du nicht bereit“, warf sie dem Angeklagten vor, bei dem das Jugendstrafrecht Anwendung fand.

Wäre er ein bisschen älter gewesen – zur Tatzeit war er 19 –,- die Konsequenzen wären gewaltig gewesen. „Ein 21-Jähriger, der sowas macht, kommt fünf Jahre in den Knast“, sagte die Vorsitzende. Im Rahmen einer Psychotherapie, die ihm auferlegt wurde, müsse sich der Beschuldigte eingestehen, dass er zu fürchterlichem Blödsinn neige, wenn er wütend ist. Beuting erteilte weitere Weisungen: Der Murnauer muss für zwei Wochen in eine Jugendarrestanstalt und wird einem Bewährungshelfer unterstellt, die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

„Auf Wiedersehen, aber nicht in diesem Gerichtssaal!“, wies die Richterin den noch immer schweigenden Mann hinaus.