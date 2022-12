Hummelsheim-Aus vor 20 Jahren: Ende einer Murnauer Institution

Von: Roland Lory

Die Werbetrommel rühren: „Kindermoden internationaler Geltung“ werden 1962 in einer Anzeige angepriesen. © Schloßmuseum Murnau

Für den Wirtschaftsstandort Murnau war es ein herber Schlag: Vor 20 Jahren machte die Firma Hummelsheim dicht. Der Kinder- und Jugendbekleidungs-Hersteller war insolvent. In Murnau war das Unternehmen eine Institution. Es produzierte qualitativ hochwertige Ware.

Murnau – Christa Mayrhans hat bis heute einen Anorak der Firma Hummelsheim. „Der wird noch getragen“, sagt die Aidlingerin. Die 56-Jährige hat von 1981 bis 1984 ihre Ausbildung zur Industrieschneiderin bei dem Murnauer Kinder- und Jugendbekleidungs-Hersteller gemacht. Bis in die 1990er Jahre war sie dort nach ihrer Lehre tätig. Als Bandleiterin hatte Mayrhans die Aufsicht über eines der Fließbänder, an denen 12 bis 14 Mitarbeiterinnen zugange waren. Sie hatte dafür zu sorgen, dass es läuft. Jeden Abend musste sie einen Tagesbericht abliefern. Der Schneider-Beruf hat die gebürtige Eberfingerin immer schon interessiert. Warum? „Weil es so ein kreativer Beruf ist.“

Hummelsheim-Aus: Rund 120 Mitarbeiter stehen auf der Straße

Ende 2002, vor genau 20 Jahren, gingen bei Hummelsheim, gelegen zwischen Untermarkt und Entlastungsstraße, die Lichter aus. Die Traditionsfirma, eine Institution in der Marktgemeinde, war insolvent. Rund 120 Mitarbeiter standen damals auf der Straße.

Der Anfang vom Ende des Unternehmens hatte sich bereits im Jahr 2000 abgezeichnet. Damals begann die Umsatzentwicklung des Kinder- und Jugendtextilherstellers die Banken zu verunsichern. Wie der Insolvenzverwalter damals mitteilte, seien Auslöser der Zahlungsunfähigkeit Verluste in Höhe von 750 000 Euro im Jahr 2000 gewesen. Im Folgejahr seien dann „Miese“ in Höhe von 1,2 Millionen Euro aufgelaufen. Für 2002 wurde sodann ein Fehlbetrag von 650 000 Euro vorhergesagt. Der Geldhahn endgültig zugedreht wurde Ende April 2002. Zwei Monate später stellte der damalige Geschäftsführer Insolvenzantrag. Das Verfahren wurde am 1. September 2002 eröffnet.

Seit 1935 hatte Firma Hummelsheim Sitz in Murnau

Die Firma Hummelsheim wurde einst für die Herstellung von Bühnenausstattung gegründet. Seit 1935 hatte sie ihren Sitz in Murnau. Hanns Richard Hummelsheims Vater hatte zuvor Urlaube in der Marktgemeinde verbracht. Es gefiel ihm, so dass er beschloss, am Fuß der Alpen Fuß zu fassen. Der Vater meinte auch, „dass das Klima in Murnau besser sei“, erzählte Hanns R. Hummelsheim einmal in einem Interview. Der Inhaber und Seniorchef der Hummelsheim GmbH & Co KG starb 1999 kurz vor Vollendung des 83. Lebensjahres. Er galt bis zuletzt als Seele und Mittelpunkt des Familienunternehmens.

Mit einem kleinen Betrieb ging es in Murnau los. In den 1960er Jahren gab es sechs Zweigwerke. Die „Hummel-Marke“ war ein Inbegriff für solide Qualität, was Damen- und insbesondere Kinderbekleidung angeht. Mehrfach bekam das Unternehmen die Möglichkeit, deutsche Olympia- und Skinationalmannschaften auszustatten.

Hummelsheim: Konzentration auf Kleidung für den Nachwuchs

Als die Firma 1985 75-jähriges Bestehen und 50 Jahre Firmensitz in Murnau feierte, hatte man jedoch die Sportbekleidung bereits aufgegeben. Das Angebot reichte nun von der Bekleidung für Babys über Klamotten für Kinder und Jugendliche bis hin zur Umstandsmode. Der Ausstoß war beträchtlich: Produziert wurden pro Jahr mehr als 1,2 Millionen Teile. Davon entstand ein Drittel in Murnau und in deutschen Zweigfirmen, der Rest im Ausland. Am Ende kamen „aber alle Teile noch einmal in Murnau zusammen, um hier die strenge, fachmännische Endkontrolle zu durchlaufen“, ist in der Chronik des Marktes Murnau zu lesen.

2004 wird auf Firmengelände Kulturknall gefeiert

Nach der Pleite machte man die Gebäude dem Erdboden gleich. 2004 wurde auf dem Gelände gefeiert. Das „Kulturknall“-Festival des Vereins „Menschen Helfen“ ging auf dem ehemaligen Firmenareal über die Bühne. Für die Strand-Party wurde eine gehörige Menge Sand aufgeschüttet. Später zog man an der Stelle das Tengelmann-Center hoch.

In den Jahren nach der Insolvenz stand Hummelsheim-Ware weiterhin hoch im Kurs. Bei Kinderkleidungsbasaren rissen sich die Eltern geradezu um die Stücke. Auch im Dezember 2022 stehen bei Ebay diverse Jacken, Pullover und Steppwesten aus dem Hause Hummelsheim zum Verkauf.

Ehemalige Hummelsheim-Mitarbeiterin hat viele positive Erinnerungen

Christa Mayrhans hat nur positive Erinnerungen an ihre Zeit bei Hummelsheim. „Es war ein schönes Arbeiten in der Firma“, resümiert sie, „eine schöne Zeit.“ Auf der Straße läuft die Aidlingerin, die seit mittlerweile 15 Jahren bei Raum & Gestaltung Probst im Untermarkt arbeitet, gelegentlich noch ehemaligen Kollegen über den Weg.