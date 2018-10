Bienen – das Wunder der Natur

Das Bienensterben ist eine ernstzunehmende Gefahr für das gesamte Ökosystem. Umso erfreulicher ist es, dass die Imkerei offenbar wieder hoch im Kurs steht. Dies belegt die rege Nachfrage nach entsprechenden Kursen, die es auch in Murnau gibt.

Murnau – Das Bienensterben ist in aller Munde. Vermutlich sind verschiedene Faktoren wie etwa der Einsatz von Insektiziden in der Landwirtschaft dafür verantwortlich. Wie wichtig dieses Insekt ist, erkannte schon der Physiker Albert Einstein, der vor etwa 70 Jahren prophezeite: „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben.“ Denn ohne die Tiere gibt es keine Bestäubung und somit keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen. Die Imker im Landkreis sind alarmiert.

Um Interessenten die Möglichkeit zu geben, in die Imkerei hineinzuschnuppern, bietet der Imkerverein Murnau regelmäßig Einsteigerkurse an. Der Titel: „Imkern auf Probe“. Derzeit hat der Verein 120 Mitglieder, Tendenz leicht steigend. „Unsere Mitglieder und Kursteilnehmer interessieren sich vor allem für Bienen als ein Wunder der Natur, die Honigernte steht erst an zweiter Stelle“, erklärt der Zweite Vorsitzende Ulrich Sonner.

Peter Kehl hat mit neun anderen Nachwuchsimkern einen dieser mehrmonatigen Kurse besucht. „Ich war von diesen Tieren schon immer fasziniert und wollte mehr über die Hintergründe des Artensterbens erfahren“, sagt der Berufsoffizier aus Oberau, der auch seine siebenjährigen Tochter Enie Isabel kurzerhand anmeldete. „Wir wussten nicht, dass 80 Prozent aller Nutzpflanzen von Bienen bestäubt werden und insofern von ihnen abhängig sind“, meint Kehl.

Unter der fachkundigen Anleitung von Manfred Korte und Hubert Laber erfuhren die Teilnehmer am Lehrbienenstand am Ähndl unter anderem, was man gegen die gefürchtete Varroamilbe im Bienenstock tun kann, was bei Krankheiten zu tun ist und wie der Honig richtig geerntet wird.

Für den 65-jährigen Kehl geht es auch darum, einen Beitrag zum Überleben der Bienenvölker zu leisten. „Und dafür musste ich natürlich lernen, wie man die Völker pflegt.“ Einmal in der Woche kontrollierten Vater und Tochter gemeinsam die ihnen zugeteilten Bienenstöcke. Gegen die besagten Varroamilben wendeten sie Ameisen- oder Oxalsäure an. Und sie probierten aus, unter welchen Bedingungen sich „ihre“ Bienen am wohlsten fühlten, denn Bienen seien wie Haustiere, „die einem ans Herz wachsen“.

Auch Peter Manusch (59) lernte viel über die artgerechte Haltung dieser Tierart, obwohl er schon so manches wusste. „Mein Sohn betreut seit seinem achten Lebensjahr Bienenvölker, inzwischen sind es zehn. Nun studiert er und hat nicht mehr so viel Zeit, da muss der Papa ran“, sagt der Agraringenieur aus Seehausen. Dass es unter den Bienenvölkern ruhige und wilde gibt, war Manusch schon bekannt. „Aber ich habe hier viele praktische Handgriffe gelernt und geübt.“ Zudem habe er seither ein ganz anderes Naturverständnis. „Ich achte viel mehr darauf, welche Pflanzen gerade blühen. Wenn Bienen Löwenzahnpollen tragen, dann sieht man das an ihrem zitronengelben Pollenhöschen an ihrem Hinterteil, wenn es sich um Efeupollen handelt, dann ist es rostbraun.“

Das wissen nun auch Anja und Chiara Spatola aus Murnau Gemeinsam lernten sie, wie man Bienen mit Rauch beruhigt. „Sie glauben dann, es brennt und sammeln noch ganz schnell Honig aus ihren Waben. Wenn sie dann vollgefressen sind, werden sie friedlich“, erläutert die 40-jährige Steuerfachangestellte das Prinzip. Die Idee, den Kurs zu besuchen, hatte ihre elfjährige Tochter. „Eine Lehrerin hat uns ihre eigenen Bienenstöcke gezeigt und viel darüber berichtet, ich war sofort begeistert“, erzählt die Montessori-Schülerin. Und sie verrät: „Ich habe eigentlich keine Angst, gestochen zu werden. Aber wenn ein Deckel auf einen Stock fliegt und die Bienen erschrocken und aggressiv umeinander fliegen, bin ich froh über meine Imker-Ausrüstung.“

Barbara Falkenberg