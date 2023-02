Nach Ausplaudern von Interna: Gardinenpredigt im Murnauer Gemeinderat

Von: Roland Lory

Teilen

Verschlossene Tür: Der Murnauer Gemeinderat tagt im Sitzungssaal nichtöffentlich. Doch nicht immer bleiben die vertraulichen Informationen geheim. © Lory

In Stadt- und Gemeinderäten kommt es immer wieder vor, dass Informationen „durchgestochen“ werden, also Interna nach außen dringen. In Murnau ist dies nicht anders. Bürgermeister Rolf Beuting sowie die CSU-Fraktionssprecher Lorenz Brey und Josef Bierling haben dieses Verhalten scharf verurteilt.

Murnau – Der Ortsbus stand vergangene Woche gar nicht auf der Tagesordnung. Dennoch war er ein großes Thema. Denn Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) machte publik, dass das Rufbussystem ab 1. Juli nicht fortgeführt wird. Der Gemeinderat hatte dies im Januar hinter verschlossenen Türen beschlossen. Der Ortsbus war aber noch aus einem anderen Grund Thema. Denn aus einer nichtöffentlichen Sitzung waren Informationen nach außen gedrungen, die in einen Tagblatt-Artikel einflossen. Dies nahm Beuting zum Anlass für eine Gardinenpredigt.

Beuting: „Vieles“ vorgefallen

Die nichtöffentliche Sitzung sei ein „geschützter Raum“. Wenn Interna bekannt werden, schade dies „dem Ansehen des Gremiums, der Gemeinde und dem Miteinander im Gremium“. Diejenigen, die Vertrauliches weitergeben, „umreißen anscheinend nicht, was sie damit auslösen“. Das Klima werde „vergiftet“. Denn: „Man verdächtigt sich gegeneinander, wer geplaudert haben könnte.“ Beuting machte deutlich, dass dies schlecht für das Vertrauen sei. „Ich dachte, das wäre hinreichend klar.“ Inzwischen sei in dieser Hinsicht „vieles“ vorgefallen. „Ich finde es sehr verstörend, dass so etwas geschieht.“ Der Bürgermeister machte darauf aufmerksam, dass so ein Verhalten nach der Bayerischen Gemeindeordnung geahndet werden kann.

Doch nicht nur Beuting ermahnte das Gremium, Informationen aus nichtöffentlicher Sitzung nicht an Dritte weiterzugeben. Auch Lorenz Brey, einer der CSU-Fraktionssprecher, nahm die Mandatsträger ins Gebet und brachte seinen Unmut zum Ausdruck. „Irgendwo ist das Maß voll“, schimpfte er. Er bat die Verwaltung, „mit allen rechtlichen Mitteln herauszubringen, wer es war“. Brey fragte in die Runde: „Wer hat von solchen Aktionen etwas?“ Solche Whistleblower seien „unter anderem Schuld, dass es so oft kracht“ im Gemeinderat. „Das ist echt traurig.“ Noch dazu seien Informationen in dem betreffenden Tagblatt-Artikel „inhaltlich falsch“. Damit meinte er offensichtlich den Satz, dass sich der Gemeinderat zu keiner Entscheidung in Sachen Ortsbus habe durchringen können. Dem war aber nicht so. Denn, wie erwähnt, wurde in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, das Rufbussystem ab 1. Juli nicht fortzuführen. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, für den Betrieb eines Ortsbusses ab 2025 eine Vorabbekanntmachung und Ausschreibung vorzubereiten. Der Prozess zur Prüfung von Alternativen mit einem Sachverständigen soll fortgeführt werden. Über das Ergebnis will man bis Ende Mai im Marktgemeinderat abstimmen.

Niemand meldet sich

Brey fordert dann noch den- beziehungsweise diejenige auf, sich im Gemeinderat zu erklären. Dieser Appell fruchtete jedoch nicht. Es blieb still, niemand meldete sich zu Wort. Auch Josef Bierling, ebenfalls CSU-Fraktionssprecher, zeigte sich über die Indiskretion verärgert. „Der Artikel hat für Unruhe gesorgt und Schaden angerichtet.“ Die Gemeinden des Blauen Landes „schauen mit Argusaugen, was Murnau macht“. Womit er auf den geplanten Blaues-Land-Bus anspielte, der im Herbst 2024 starten soll. Eine Abstimmung hierüber steht in Murnau, aber auch anderen Orten der Umgebung noch aus.

Auch interessant: Murnau sichert sich Zugriff auf zentrumsnahe Grundstücke