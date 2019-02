Gestern Metal, heute Volksmusiktage

Einst war er Schlagzeuger der Weilheimer Metal-Band „Schweisser“, heute macht er einfühlsame Theatermusik und Hörspiele. Und jetzt hat Greulix Schrank (50) ein ganz neues Projekt am Start...

Weilheim/Murnau - „Keglmaier“ heißt das neue Duo, das Greulix Schrank gemeinsam mit der Bratscherin und Sängerin Evi Keglmaier (Ex-„Zwirbeldirn“, heute auch Mitglied der „Hochzeitskapelle“) bildet. „Lieder aus Gründen“ bietet die neue Formation, die soeben bei den Volksmusiktagen im Münchner „Fraunhofer“ Premiere feierte, im April eine CD bei „Trikont“ veröffentlicht und am 15. Februar live in der Murnauer Westtorhalle zu erleben ist. Wie es zu all dem kam, erklärt Schrank im Interview.

Von den „Schweissern“ bis zu den „Volksmusiktagen“, das war ein ganz schön langer Weg, oder?

Ja, knapp zwei Jahrzehnte lang, um genau zu sein. Aber ein schöner Weg, immer abwechslungsreich, immer spannend und auch immer lehrreich, denn aus jedem neuen Projekt konnte ich etwas Neues für mich mitnehmen. Und am Ende führt mich der Weg wieder back to the roots: Das viele Unterwegssein und Konzerte-Spielen, das, was ich am Ende der „Schweisser“-Ära gerne aufgegeben hatte, das wird jetzt mit „Keglmaier“ wieder vermehrt kommen. Aber soooo wild wie früher wird es schon nicht werden...

Wie viel „Greulix“ steckt in der Musik von „Keglmaier“?

Mal mehr, mal weniger. Ich bin ja zu Evis Albumproduktion erst dazugestoßen, als die meisten Lieder bereits fertig aufgenommen waren. Also habe ich für die Platte gar nicht so viel beigetragen, auch weil viele Lieder einfach schon perfekt von den mitspielenden Kollegen eingespielt waren. Ich habe hier und da ein bisschen Xylophon, ein wenig Shruti-Box und ca. 200 Gramm Rausche-Beats dazugegeben. Live passiert sicher mehr, auch weil wir uns durch das Proben immer besser kennenlernen und auf diesen experimentellen Wegen zueinanderfinden. Gefühlt steckt in „Keglmaier“ genau 50 Prozent Evi und 50 Prozent Greulix. Weil es einfach ein Miteinandermusizieren ist, und ganz nebenbei eine tolle Freundschaft.

Wie würden Sie beschreiben, was „Keglmaier“ macht?

Diese Frage stellen wir uns auch oft. Weil es für uns selbst ja auch alles ganz neu ist. Und mit jedem weiteren Konzert finden wir neue Klänge und Ideen. Auf unseren Plakaten steht: „Bratsche – Sounds – Poesie“. Das ist sehr treffend abgekürzt. Ich will es mal ausgedehnter versuchen: Evi schreibt ja allem voran schöne Lieder nebst Texten – mit viel Melancholie, aber genauso viel Humor bis hin zum Dadaistischen. Ich selbst begleite in erster Linie, mal am Bass, mal am Wurlitzer, und viel mit zweiter Stimme. Zusammen mit der Bratsche und der klaren Stimme von Evi ergeben sich so klangvolle Balladen und poetische Soundwelten, auf die ich mit Sampler, Metallophon, Kalimba & Co. kleine Klanglichter draufsetze oder einen Beat darunterlege.

Was reizt Sie persönlich an diesem Projekt?

Das Experimentelle daran. Der Versuch, diese wunderschönen Lieder und die feingeistige Lyrik mit meinen Geräuschen und Instrumenten im richtigen Maße zu unterstützen und nicht zu zerstören.

Woran arbeiten Sie derzeit ansonsten?

Gerade habe ich ein Theaterstück aus der freien Szene musikalisch begleitet und erfolgreich mit zur Premiere gebracht: „Frau F hat immer noch Angst“. Das war auch sehr spannend und ähnlich experimentell. Wir werden das im Herbst zur Wiederaufnahme am „HochX“ in München bringen. Diese Woche starten die Proben zum Singspiel auf dem Nockherberg, das Evi und ich als Mitglieder der Band „Café Unterzucker“ musikalisch begleiten dürfen. Ansonsten bin ich viel mit der „GreulMüller’ schen HörspielManufaktur“ unterwegs. Wir reisen von Grundschule zu Grundschule und bringen dort unsere Live-Hörspiel-Abenteuer „Emil und die Detektive“ sowie „Pünktchen und Anton“ von Erich Kästner auf die Bühne. Auch hier ist jeder Auftritt eine neue Herausforderung, die unheimlich viel Freude bereitet. Eine schöne Abwechslung: Morgens Kinderherzen und abends Erwachsenenseelen.

Interview: Magnus Reitinger

Das Konzert von „Keglmaier“ in der Westtorhalle Murnau-Riedhausen beginnt am Freitag, 15. Februar, um 20.30 Uhr.