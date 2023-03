Streit um Mobilfunkmast: CSU-Räte nehmen Beuting in die Mangel - Rathauschef sieht Chancen für Alternativlösung

Von: Andreas Mayr

Auf dem Gelände des Kleintierzuchtverein Murnau könnte theoretisch ein Mast platziert werden. © Mayr

Der geplante Mobilfunkmast in Hechendorf mobilisiert die Bürger: Rund 60 Interessierte erschienen in der Sitzung des Bauausschusses. Die CSU warf Bürgermeister Rolf Beuting mangelnde Kommunikation und Transparenz vor.

Murnau – Wie sehr dieser geplante Mobilfunkmast die Menschen bewegt, sah man schon vor der Sitzung im Rathaus. Auf den Treppenstufen bis zum Eingang hinunter sammelten sich die Bürger. Phillip Zoepf, dem Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, raunten sie halb im Spaß, halb im Ernst zu, ob er denn einen Stahlhelm dabei habe. Ja, die Seele der Hechendorfer kocht derzeit auf höchster Stufe.

Etwa 60 Menschen verfolgten die Sitzung des Bauausschusses in Murnau. Sie bekamen an diesem Abend die ganze Chronologie des Masten-Fiaskos, eine weitere Breitseite gegen den Bürgermeister und seine Informationspolitik, einen Ausblick in die Zukunft, ein wenig Hoffnung – aber auch eine bittere Wahrheit serviert. Verhindern wird die 40-Meter-Antenne im Murnauer Süden niemand. Für manchen mag das schwer zu begreifen sein. Doch das ist die Realität. Um die letzten blinden Flecken zu schließen und die Abdeckung im gesamten Land zu gewährleisten, wird der Ausbau forciert. Vonseiten der Unternehmen wie vom Staat, der die Lizenzen für viel Geld versteigert hat. Die alles entscheidende Frage für Murnau und seinen Ortsteil Hechendorf bleibt nun: Schafft es die Marktgemeinde noch, den geplanten Masten in Premiumlage zu verhindern und Vodafone von einem anderen Standort zu überzeugen?

Den Weg des Widerstands zeigte der Bürgermeister auf. Alleine ob er zum Erfolg führt, kann niemand sagen. Der gesamte Gemeinderat mit den Bürgern im Rücken müsse sich auf einen alternativen Standort einigen und diesen mit Vehemenz an den Konzern Vodafone respektive dessen Tochter herantragen. „Die Firma kann sich aussuchen, ob sie einen Standort mit Konflikt durchsetzen möchte oder im Einvernehmen mit der Gemeinde einen Ort findet, der einen Kompromiss darstellt“, sagte Rathauschef Rolf Beuting. Dazu möchte der Politiker vom ÖDP/Bürgerforum schon bald eine Sondersitzung des Gemeinderats einberufen, bei der auch Bürger die Gelegenheit haben sollen, sich und ihre Fragen zu äußern. „Die Aussichten auf Erfolg sehe ich sehr schlecht“, fand zwar CSU-Mann Franz Neuner, dennoch appellierte er an den voll besetzten Saal: „Wehrt euch, schreit’s, macht alles, was geht.“

CSU als Anwalt der Hechendorfer

Die CSU-Fraktion trat an diesem Dienstag als Advokat der Hechendorfer auf. Für ihre Beiträge schallte Franz Neuner und Fraktionssprecher Lorenz Brey diverse Male Applaus entgegen. Die beiden Frontmänner kritisierten nicht nur den ersten Fehler von Bürgermeister und Verwaltung vom Oktober 2021. Damals hatte es das Rathaus versäumt, eine Fristverlängerung zu beantragen, um länger nach möglichen Standorten zu fahnden. So etwas könne mal passieren, konzedierte Neuner. Für alles, was aber im Mai 2022 und danach geschah oder eben nicht geschah, geißelten sie den Bürgermeister verbal aufs Schärfste. Damals teilte der Anbieter Vodafone der Kommune mit, dass er das Dialogverfahren beendet. Sprich sich nicht mehr gemeinsam mit dem Markt um einen Standort bemüht. Diese Information erreichte den Gemeinderat aber erst zehn Monate später, im Februar 2023. Übermittler war dann nicht mal die Chefetage des Rathauses, sondern die Bevölkerung. „Da hat man die beste Chance, bei der Standortwahl mitzureden, leider verspielt“, hielt Brey fest. In seiner Stellungnahme warf er dem Bürgermeister „fehlende Kommunikation, mangelnde Transparenz und keine Bürgerinformationen“ vor. Da brauche man sich nicht zu wundern, „wenn die Bürger auf die Barrikaden gehen“. Parteikollege Neuner spekulierte, dass man damals möglicherweise mit viel Druck von Bürgerseite am Standort hätte rütteln können.

So aber nahm das Fiasko seinen Lauf. Der Mobilfunk-Riese trieb seine Pläne für den Masten voran. Das Grundstück stellt ein Privatmann zur Verfügung. Vorigen Freitag erreichte der Bauantrag nun das Murnauer Bauamt. Er wird nun im nächsten Monat geprüft und landet bald auf der Tagesordnung der Sondersitzung, bei der Beuting sämtliche Details offenlegen möchte. Alleine weil Vodafone schon einiges investiert hat, werde die Firma kaum vom anvisierten Standort abweichen, glauben die CSU-Männer. Der Bürgermeister und der Fraktionssprecher seiner Gruppierung, Wolfgang Küpper, gehen die Angelegenheit optimistischer an. Beuting sieht die Chance, einen anderen Ort schmackhaft zu machen. Wie konkret, wollte er nicht aufzeigen. Kostenlose Miete etwa brachte Stefan Kurz, einer der engagierten Hechendorfer, ins Spiel. Außerdem hält die Kommune noch das Werkzeug in Händen, im Zuge des Genehmigungsverfahrens auf den Bau einzuwirken und ihn mit Blick auf städtebauliche Aspekte wie Ortsgestaltung, Blickbeziehungen, Exposition abzulehnen.

Lösung bei den Kleintierzüchtern?

Küpper forciert eine Lösung auf der anderen Straßenseite, beim Kleintierzüchterverein. Dieser Standort, sagt das erstellte Gutachten, sei in Sachen Emissionsschutz ähnlich unbedenklich. Noch dazu könne man dort den Mobilfunkmasten besser verstecken. Er stünde nicht in exponierter Lage vor dem Murnauer Moos, einem Postkartenmotiv. „Da spricht nichts dagegen“, befand Fraktionssprecher Küpper.

Die Frage ist, ob all die Mühen nicht zu spät anlaufen. Wenigstens kämpft Murnau nun gemeinsam gegen den Masten südlich des Wascherfelds. Denn in diesem Punkt herrscht ausnahmsweise Konsens unter allen Fraktionen: Niemand will ihn dort stehen haben.

