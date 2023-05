Murnauer IT-Know-how gefragt: Neue Kooperation mit anderen Gemeinden

Beteiligte erhoffen sich Synergieeffekte

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Diese Entwicklung geht selbstverständlich auch an den Kommunen nicht spurlos vorbei. Neuerdings kooperieren mehrere Gemeinden auf dem IT-Gebiet. In Murnau laufen die Fäden zusammen.

Murnau – Bad Kohlgrubs Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler) kann dem Schritt nur Positives abgewinnen. „Es ist ein Glücksfall, dass uns Murnau aufgenommen hat.“ Auch sein Ohlstädter Kollege Christian Scheuerer (parteifrei), der zudem Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ohlstadt ist, sagt: „Wir sind froh.“ Denn es sei nicht einfach, im kommunalen Bereich kompetente IT-Firmen zu finden.

Kleinere Kommunen können diese Arbeiten auch oftmals nicht mehr selbst bewältigen. Die Welt wird immer digitaler, die Anforderungen steigen. IT-Dienstleistungen sind auch kostspielig. Neuerdings gibt es nun im Landkreis eine Kooperation auf diesem Gebiet, und zwar zwischen den Gemeinden Krün, Farchant, Bad Kohlgrub, der VG Ohlstadt und dem Markt Murnau. Das IT-Team der Marktgemeinde betreut die anderen IT-Systeme mit.

Höherer Bedarf

Und das kam so: Als die Kommunen der Zugspitzregion einen höheren Bedarf an IT-Diensten formulierten, entstand die Idee einer Kooperation. Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) schlug laut einer Pressemitteilung eine Zusammenarbeit vor: „Der Markt Murnau ist sehr gut aufgestellt“, betont der Rathauschef. „Unser IT-Team bündelt mit vier Vollzeitkräften und einem Auszubildenden ein großes Know-how und hat die Kapazitäten, die Herausforderungen anzunehmen, die die Zukunft an uns alle stellen wird.“

Wie viel die anderen Gemeinden zahlen, ist noch unklar. Dies ist laut Rathaussprecherin Annika Röttinger „abhängig von der Art der Dienstleistung und dem Umfang der Betreuung“. Daher kann auch Scheuerer noch nicht abschätzen, ob es für die VG Ohlstadt günstiger wird. „Aber es geht hauptsächlich um die Qualität. Das muss einfach hinhauen.“ Zuvor hatte eine Firma die IT-Systeme der VG betreut. Die Frage, ob die VG mit dem Unternehmen nicht zufrieden war, will Scheuerer nicht beantworten. Der Verdacht liegt also nahe, dass es wohl nicht optimal gelaufen ist.

Lücke gefüllt

In Bad Kohlgrub hatte zuvor ein Mitarbeiter der Verwaltung die IT mitbetreut. Dieser wollte sich aber laut Bürgermeister Degele nur noch mit IT beschäftigen und hat sich daher beruflich verändert. So entstand eine Lücke – die jetzt mit Murnauer Hilfe gefüllt werden konnte. „Das ist auf alle Fälle günstiger, als wenn man es an eine Firma vergeben hätte“, glaubt Degele. „Wir sind momentan zufrieden.“ Aber das Ganze müsse sich noch einspielen.

Dirk Scheffel, stellvertretender Leiter der Murnauer IT-Abteilung, sieht ein großes Plus an Erfahrung durch die neuen Aufgaben: „Wir geben unsere Expertise, die wir uns durch die besonderen Gegebenheiten einer kommunalen IT angeeignet haben, gerne weiter. Durch das kollegiale Miteinander, das wir bereits erleben, ergeben sich wertvolle Synergien und Erfahrungen für den weiteren gemeinsamen Ausbau der kommunalen IT in unserer Region.“ Die IT-Betreuung durch die Marktgemeinde Murnau umfasst im Wesentlichen die System- und Anwenderbetreuung, die Administration und Pflege der Netzwerk-Infrastruktur sowie die Beratung und Entwicklung gemeinsamer Lösungen im IT-Bereich.

Nach Angaben von Wilfried Schober, Pressesprecher des Bayerischen Gemeindetags, kommt eine solche Zusammenarbeit mittlerweile öfters vor. „Letztlich ist das interkommunale Kooperation im besten Sinne.“ Dies spare Steuergeld und sorge für Synergieeffekte. „Wir unterstützen das als Verband ausdrücklich.“

