„Jetzt wird es brutal und hart“: Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting rechnet mit massiven Mehrkosten auf Energiesektor

Von: Roland Lory

Christbaum in der Murnauer Fußgängerzone: Ob die Gemeinde auch bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen wird, bleibt abzuwarten. © ANDREAS MAYR

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) sieht harte Zeiten auf den Markt Murnau zukommen. Einen hohen sechsstelligen Betrag werde man 2023 mehr für Energie ausgeben müssen, kündigte er an.

Murnau – Wie hatte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck schon im März gesagt: „Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.“ Ob die Bürger tatsächlich im kommenden Winter daheim ihre dicken Pullis anziehen müssen, bleibt abzuwarten. Jedenfalls hat das Thema Energiesparen im Zuge des Kriegs in der Ukraine auch die Marktgemeinde Murnau erreicht. Denn es soll ein Energiemanager eingestellt werden. Dafür sprach sich nach dem Werkausschuss auch der Gemeinderat aus.

Gemeindewerks-Chef Karl Steingruber gab die Richtung vor: „Wir müssen runter von den hohen Verbräuchen in kommunalen Gebäuden“. Energie werde in den nächsten Jahren sehr teuer werden, prognostizierte er. Ins selbe Horn stieß Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum). „Hohe sechsstellige Beträge werden wir 2023 mehr ausgeben müssen.“ Das werde die Handlungsspielräume der Gemeinde einschränken. „Jetzt wird es brutal und hart.“ Der Strompreis für 2023 wird sich laut Gemeinde um circa 12 Cent pro Kilowattstunde erhöhen und derjenige für Gas um rund 10 Cent.

Auf drei Jahre befristet

Ein neu installiertes Energiespar-Team, das aus Mitarbeitern der Verwaltung besteht, soll nun die Gebäude durchleuchten und Maßnahmen prüfen. Im kommenden Jahr wird sich ein Energiemanager der Sache annehmen. Auf drei Jahre befristet. Es winken hohe Zuschüsse. Die Förderquote beträgt 70 Prozent. Unterm Strich müssen die Gemeindewerke 18 600 Euro jährlich selber schultern.

Teile der Mehr-Bewegen-Fraktion sahen die zusätzliche Stelle kritisch. Sprecher Phillip Zoepf warf die Frage etwaiger Investitionen auf, die ein solcher Manager empfiehlt. „Können wir uns das leisten?“ Etwa, wenn es heißt, alle Gebäude sollen mit neuen Fenstern ausgestattet werden. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, „dass wir den Energiemanager weiter beschäftigen“. Also über die drei Jahre hinaus. Eigentlich, so Zoepf, müsste die Gemeinde auch einen Breitbandmanager einstellen. Er gab aber zu bedenken: „Wir müssen im Blick behalten, dass wir uns vor lauter Managern nicht mehr retten können.“

Veronika Jones-Gilch (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte sich überzeugt: „Wir kommen nicht herum, diese Stelle zu schaffen.“ Angesichts der Klimakatastrophe müsse die Kommune sich einen Energiemanager leisten.

Ziel: Klimaneutralität bis 2030

Rathauschef Beuting erinnerte daran, dass der Markt Murnau bis 2030 klimaneutral werden will. Um dieses Ziel erreichen zu können, „brauchen wir Kapazitäten“. Bei einer Förderquote von 70 Prozent wäre es aus seiner Sicht „Wahnsinn, wenn wir das nicht ausprobieren. Das ist der direkte Weg in die Klimaneutralität“. Reiner Oppelt (Mehr Bewegen) forderte, dass der Manager oder die neue Managerin nach sechs Monaten Ergebnisse liefern solle. Jones-Gilch ist sich „extrem sicher“, dass die Gemeinde die betreffende Person „länger als drei Jahre brauchen“ werde. Doch nur fünf Ratsmitglieder waren für eine unbefristete Stelle. Das Gremium sprach sich dann mit einer Gegenstimme für eine auf drei Jahre limitierte aus.

Bereits im ersten Klimaschutzkonzept war die Einführung eines Energiemanagements angedacht, was dann auch teilweise realisiert wurde. „Gesamtheitlich gesehen mangelt es jedoch an einer strukturierten und koordinierten Umsetzung an einer Stelle in der Verwaltung“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.

