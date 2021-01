Murnau gewinnt Kampf gegen Baumschädling

Die Hartnäckigkeit und die strengen Auflagen haben sich in Murnau ausgezahlt: Der Asiatische Laubholzbockkäfer – der Baumschädling tauchte in der Marktgemeinde erstmals vor über vier Jahren auf – ist Geschichte. Die Quarantänezone wurde daher wieder aufgehoben.

Murnau – Eigentlich sieht der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) recht harmlos aus. Doch er gilt als einer der gefährlichsten Baumschädlinge weltweit. Die vermutlich mit Holzverpackungen aus Asien nach Deutschland eingeschleppten Tierchen befallen nämlich gesunde Laubbäume und können diese zum Absterben bringen. Der Befall ganzer Waldregionen wäre eine Katastrophe. Es verwundert daher nicht, dass die Behörden und betroffenen Kommunen rigoros gegen eine Ausbreitung vorgehen.

Befall 2016 festgestellt

Murnau ist das beste Beispiel. Die Käfer wurden erstmals im Oktober 2016 am alten Volksfestplatz entdeckt – an 20 Bäumen. Es folgte ein langwieriger Kampf, der schließlich von Erfolg gekrönt war. Im Dezember war es noch unklar, wie es weitergeht (wir berichteten). Doch jetzt gibt die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Entwarnung – und verkündet das Ende der umfangreichen Maßnahmen: „Dieses entschlossene Handeln hat eine Aufhebung nach nur vier Jahren Quarantänedauer ermöglicht, und der ALB konnte in Murnau ausgerottet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde, die dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium unterstellt ist. Zum 1. Januar wurde die Quarantänezone für beendet erklärt.

Dieser Sicherheitsbereich um das Befallsgebiet hatte einen Durchmesser von vier Kilometern (rund 1437 Hektar) und umfasste somit große Teil des Marktes, der Nachbargemeinde Seehausen sowie des Murnauer Mooses. In diesem Areal galten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. So mussten sich etwa Gartenbesitzer an strenge Vorgaben halten, vor allem was die Entsorgung und den Transport von Laubgehölzen anging. Beispielsweise musste Schnittgut an speziellen Sammelstellen abgegeben werden, damit es anschließend verbrannt werden konnte.

Fällungen und regelmäßige Kontrollen

Doch damit nicht genug: In der Quarantänezone wurden etliche Bäume gefällt. Und es fanden regelmäßig Kontrollen statt – in Fachkreisen „Monitoring“ genannt. Auf der Suche nach ALB-Hinweisen kamen sogar Baumkletterer und speziell ausgebildete Suchhunde zum Einsatz. „Im Zuge der Bekämpfungsmaßnahmen wurden 2510 Eiablagen, 68 Larven und 8 lebende Käfer gefunden und deren Entwicklung sowie Verbreitung verhindert“, resümiert die LfL. Und weiter: „Die gefundenen 159 Ausbohrlöcher von Käfern dokumentieren, dass weiteres Potential für eine Verbreitung bestanden hätte.“

Bayernweit kann die Landesanstalt eine positive Bilanz ziehen, denn mittlerweile sind fünf von sieben ALB-Quarantänezonen aufgehoben. Aktuell finden sich noch zwei Befallsgebiete in den Gemeinden Ziemetshausen-Schönebach (Landkreis Günzburg) und Miesbach. „Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass Wachsamkeit gegenüber dem ALB geboten ist“, mahnt die Fachbehörde. Für das erste oder zweite Quartal 2021 plant sie in Murnau eine Abschlussveranstaltung, um den Bürgern einen Überblick über die geleistete Arbeit zu liefern.

Erleichterung darüber, dass das ALB-Problem endlich passé ist, herrscht auch im Rathaus. „Es war eine sehr herausfordernde Zeit, nicht nur für uns als Gemeinde-Verwaltung, sondern auch für unsere Mitbürger sowie für die Landesanstalt für Landwirtschaft“, resümiert Pressesprecherin Annika Röttinger. „Wir sind froh, dass wir das gemeinsam und mit vereinten Kräften hinter uns bringen konnten.“